Saltnes utestengt i to kamper

Norges Fotballforbund opplyser at Ulrik Saltnes er utestengt i to seriekamper.

Ulrik Saltnes satte kneet i ryggen på en liggende Kevin Kabran etter at svensken dro ned Bodø/Glimt-kapteinen.

Saltnes får spille søndagens cupfinale mot Molde, men de kommende seriekampene mot Lillestrøm og Tromsø ryker.

– I henhold til regelverket er det sånn at handlinger i serie sones i serie, mens handlinger i cup sones i cup. Jeg har registrert at ikke alle har visst det, men sånn har det alltid vært, forklarer leder av disiplinærutvalget, Eirik Lindstrøm, til TV 2.

Disiplinærutvalget mener handlingen – som omtales som en «voldsom opptreden» – ville gitt rødt kort til Saltnes dersom dommerne hadde sett det.

Disiplinærutvalget skriver at utgangspunktet for slike handlinger normalt vil være tre til seks kamper, men at det vil være en for streng reaksjon.

– Disiplinærutvalget legger til grunn at kneet til Saltnes treffer motspiller i ryggen med moderat kraft, og at skadepotensialet som følge av handlingen er begrenset. Handlingen er både bevisst og uakseptabel, og skal av den grunn sanksjoneres, men den befinner seg samtidig i nedre sjikt for hva som normalt er å anse som voldsom opptreden, skriver Fotballforbundet.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener straffen er som forventet.

– Det er ikke tvil om at han satte kneet i ryggen på Kabran med vilje, og da må man slå ned på det. Slike ting hører ikke hjemme på en fotballbane, og noe annet enn en straff her ville satt en merkelig presedens, sier Mathisen.