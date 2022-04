Riise freser etter avlysning: – Amatørmessig

Dommerteam og delegat fra NFF vurderte at spillernes og dommernes sikkerhet ikke er tilstrekkelig ivaretatt slik banen fremstår 27. april 2022, skriver Kolbotn i en pressemelding.

Avaldsnes-trener John Arne Riise reagerer sterkt.

– Her mente NFF og Kolbotn på mandag det skulle være forsvarlig å spille kamp i dag... store hull, masse sand, ujevn og dårlig markert... Vi kom, kamp avlyst. Dette kunne vært løst mandag med å flytte til kunstgress som de har spilt på hele sesongen. Amatørmessig, skriver han på Instagram.

John Arne Riise reagerer sterkt på Instagram.

Riise støtter beslutningen om utsette kampen.

– Avgjørelsen støtter jeg 100 prosent. Det er uforsvarlig og ikke mulig å spille fotball her. Jeg vet også at dette ikke er Kolbotns feil, det er NFFs. Det var en befaring her på mandag. Kolbotn fikk tre ting de skulle utbedre, og det har de gjort etter beste evne, sier John Arne Riise til Østlandets Blad.

Oppgjøret mellom Kolbotn og Avaldsnes skulle egentlig hatt avspark kl. 18.00.

«Kolbotn IL vil først og fremst beklage ulempene dette har påført Avaldsnes, som har reist helt fra Haugesund. Idrettslaget vil også beklage til publikum, egne spillere, ansatte, frivillige og alle som hadde gledet seg til kamp på Sofiemyr», skriver Kolbotn i en pressemelding.

Dommer Mohammad Hafezi følte han ikke hadde noe valgt da han så banens tilstand.

– Til syvende og sist var det jeg som tok avgjørelsen på grunn av sikkerheten til spillerne, sier han til Østlandets Blad.

Klubben skriver at det ble gjennomført en befaring av banen på mandag. Der ble det pekt på tre forbedringsområder:

Banen må vannes, da den fremstår for hard.

Små groper i banen må etterfylles/planeres ut.

Merking av banen må forsterkes

I pressemelding skriver Kolbotn at dette skal ha blitt gjort, men at forbedringene ikke var nok til at delegaten og dommerteamet godkjente det.

«Kolbotn idrettslag forutsetter at Nordre Follo Kommune tar toppfotball for kvinner mer på alvor i fremtiden, slik at vi kan fortsette med fotball på øverste nivå i denne kommunen», skriver klubben.

Assistenttrener Roger Skulstad Johannessen i Avaldsnes er mest skuffet over at beslutningen ikke ble tatt på et tidligere tidspunkt.

– Først og fremt er jeg helt enig i avgjørelsen. Det er ikke forsvarlig å spille på den bana. Det kunne fått alvorlige konsekvenser i form av skader. Men jeg stusser mer over at avgjørelsen ikke kunne blitt tatt tidligere, sier han til TV 2.

Han forteller at de var skeptiske på forhånd etter å ha sett bilder av banen på nett.

– Jeg synes først og fremst at det er ekstremt frustrerende å reise til Oslo når vi kunne vært hjemme og trent godt. Dagen i dag går helt i vasken, det er tungt, sier Skulstad Johannessen.

– Det er amatørmessig. Jeg skal ikke fordele skyld, men både NFF og Kolbotn burde klart å finne en løsning på dette. Det er talentløst ikke å ta den avgjørelsen tidligere, avslutter Avaldsnes-assistenten.