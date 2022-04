Får stadig ny informasjon som de tror kan løse saken

To år etter den dramatiske pågripelsen av Tom Hagen (72) har politiet fremdeles tro på å finne ut hva som skjedde med kona hans. Milliardærens forsvarer sier at han er «betenkt» over at politiet opprettholder siktelsen.

– Etterforskningen pågår fortsatt, og saken er fortsatt prioritert, sier politiadvokat Gjermund Hanssen, lederen for Lørenskog-etterforskningen, til TV 2.

Han forklarer at politiet betegner arbeidet som «utfordrende og tidkrevende».

– Men vi opplever at vi fortløpende får ny informasjon som kan bidra til å opplyse hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen, og avklare skyld eller uskyld for de som er siktet i saken, sier han.

LEDER: Politiadvokat Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det var tidlig om morgenen 28. april i 2020 at politiet anså seg som ferdige med den hemmelige drapsetterforskningen mot milliardær Tom Hagen.

Etter å ha endevendt livene til han og kona Anne-Elisabeth Hagen (68), benyttet skjulte avlyttingsmetoder og forhørt seg med eksperter i Storbritannia, valgte de å pågripe Hagen.

Mener han var «hovedmann»

Det som ifølge TV 2s opplysninger skulle være en stille og rolig pågripelse ble langt mer dramatisk. Hagen svingte ut av en rundkjøring på Lørenskog da mannskaper fra politiets beredskapstropp slo til og arresterte ham.

Siden har politiet argumentert for at han har hatt en rolle som «hovedmann», og at han kan ha hatt en rolle knyttet til vasking, rydding og rigging av åstedet.

Imidlertid mente lagmannsretten at etterforskningen ikke hadde klart å sikre beviser som gjorde det sannsynlig at Hagen sto bak drapet på sin egen kone.

Dermed ble han løslatt etter elleve dager i isolasjon.

TV 2 er kjent med at politiet mener at Hagen har hatt et økonomisk, emosjonelt og sosialt begrunnet motiv. Selv har den siktede mannen vært åpen om at det har vært humper i det 49 år lange ekteskapet.

Politiet mener det er flere holdepunkter for at en skilsmisse både tidligere og den siste tiden før forsvinningen har vært aktuelt, noe Hagen benekter.

Holden: – Jeg er betenkt

Torsdag er det to år siden Hagen ble pågrepet. Fremdeles er han siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Jeg er betenkt over at siktelsen opprettholdes på et såpass svakt grunnlag, og håper at saken mot Tom Hagen snart vil bli henlagt, sier forsvarer Svein Holden til TV 2.

BETENKT: Svein Holder sier at Tom Hagen har et sterkt håp om at politiet finner ut hva som har skjedd med kona hans, men at han synes det er svært krevende å fortsatt være siktet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han forteller at han, etter å ha gått gjennom sakens dokumenter og den skjulte etterforskningen, konstaterer at grunnlaget for mistanken mot Hagen har «svekket seg ytterligere siden Eidsivating lagmannsrett løslot ham fra varetekt».

En mann i 30-årene fra Østlandet som i pressen ofte er omtalt som «kryptomannen», er også fremdeles siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Hagen har et håp

Politiadvokat Hanssen sier at dagens etterforskningsplan fremdeles strekker seg frem mot sommeren, og at de ikke ønsker å gi noen prognoser knyttet til når saken vil være ferdig etterforsket.

– Vi mottar fortløpende tips i saken. Tipsene vurderes og følges opp med videre etterforskningsskritt i den grad de anses relevante for sakens opplysning, sier han.

Hanssen sier at kryptosporet, altså å finne ut hvem som står bak oppsettet som skulle muliggjøre kommunikasjon og utbetaling av løsepenger i henholdsvis bitcoin og monero, er politiets «klare hovedprioritet».

– En stor del av etterforskningsressursene er knyttet opp til dette. Det er ikke naturlig å kommentere detaljene i dette.

Advokat Holden sier at Tom Hagen har et sterkt håp om at politiet vil finne ut hva som skjedde med kona hans.

– Samtidig er det naturligvis svært krevende for han at han fortsatt er siktet for ugjerningen.