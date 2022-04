Nå forklarer kapteinen de oppsiktsvekkende bildene

Se Manchester United mot Chelsea på TV 2 Play torsdag fra kl. 20.00.

– Jeg så bildene, og det der var virkelig ikke meg, sier César Azpilicueta.

I et intervju med Sky Sports forklarer Chelsea-kapteinen de oppsiktsvekkende bildene av ham i full munnhuggeri med en supporter etter tapet for Arsenal.

– Det så verre ut enn det var. Jeg er enig i det. Det var etter kampen, og jeg var forbannet på egen prestasjon, resultatet og straffesparket, sier Azpilicueta.

– Det hadde ikke noe med tilskueren å gjøre. Vi utvekslet noen ord, og det så verre ut enn det var. Tilskueren sa at han ønsket større kampvilje fra laget, og det hadde han rett i, fortsetter Azpilicueta.

Baskeren forteller at han møtte supporteren dagen etter 2-4-tapet for Arsenal, der han ba bort kapteinsbindet.

I DISKUSJON MED TILSKUER: Chelsea-kaptein César Azpilicueta var tydelig forbannet etter kampen mot Arsenal forrige uke. Foto: JOHN SIBLEY

58 år gamle Simon Kerr var mannen som havnet i diskusjon med Azpilicueta. Kerr har fortalt The Sun at han etterlyste større kampånd fra Chelsea-laget.

– Jeg var ikke aggressiv eller stygg i munnen. Du kan spørre de tre personene som sto ved siden av meg eller vakten som var der, sier han til tabloidavisen.

– Du kan se at han var forbannet, men jeg tror ikke han forsto hva jeg sa, og det var derfor jeg vinket ham over. Jeg har sett mye tull om at vi skjelte hverandre ut, men det skjedde rett og slett ikke, sier Kerr videre.

Chelsea fulgte opp Arsenal-tapet med å ta en sen 1-0-seier mot West Ham søndag. Torsdag kveld skal Thomas Tuchels menn til Old Trafford for å møte Manchester United. Chelsea er også klare for FA-cupfinalen lørdag 14. mai.