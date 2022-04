Solbakken med nytt grep – utsetter ferien til landslagsstjernene

I løpet av en ukes tid i midten av mai avsluttes de største ligaene ute i Europa – og superstjerner som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard kan puste ut etter en lang og krevende sesong.

Men Ståle Solbakken (54) ønsker ikke at den ferien skal bli for lang. Klok av skade fra fjoråret tar han nå grep før landskampene mot Sverige, Serbia og Slovenia i starten av juni.

– Spillerne kan i alle fall ikke se ut som de gjorde da vi ble samlet i fjor. Da så de rett og slett ukomfortable ut. Enkelte hadde hatt ferie i 14 dager og vi kunne ikke trene skikkelig engang, minnes Norge-sjefen

På samme tid i fjor samlet 54-åringen landslagsspillerne på Marbella til privatlandskamper mot Luxembourg og Hellas. Etter samlingen var han nådeløs:

− De fysiske tallene våre har ingenting med internasjonal fotball å gjøre, meldte han til TV 2.

Ståle Solbakken under samlingen i fjor sommer, som fikk ham til å endre opplegget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Grepet Solbakken ønsker å ta er å samle spillerne i Norge på et langt tidligere tidspunkt enn normalt. I utgangspunktet ville landslagssamlingen startet 28. mai, men Solbakken ønsker å samle spillerne til oppkjøring allerede rett etter 17 mai.

– Vi jobber med det nå. Det vi ønsker er at spillerne som har behov for det, eller selv mener de har behov for det, samles til et par-tre økter i uka i Norge inn mot kampene, sier Solbakken.

I Bundesliga er serien ferdig 14. mai, mens den i Nederland avsluttes 15. mai. Premier League, La Liga og Serie A avsluttes 22. mai.

– Det er nok forskjellige behov ute og går. De som er ferdig 22. mai har nok ikke samme behovet og kan nok møte direkte. Men det viktigste er at man ikke legger bort fotballen, sier Norges landslagssjef.

Oppmøtetidspunktet vil bli individuelt tilpasset, men Solbakken ser for seg at åtte-ti spillere er på plass allerede den første uka etter 17. mai.

Tror Sverige gjør det samme

Solbakken påpeker at landslaget ikke hadde anledning til å gjøre det samme i fjor da et Korona-nedstengt Norge gjorde at kampene måtte bli lagt til utlandet.

Uansett ønsker landslagssjefen seg helt andre forberedelser til den kommende samlingen enn tilfellet var i fjor – uten at han tror Norge nødvendigvis får en voldsomt stor fordel av det. Derimot tror han det kunne endt negativt om Norge ikke gjorde det.

– Jeg tror Sverige kommer til å gjøre akkurat det samme som oss. Jeg vet ikke med Serbia og Slovenia, men jeg tipper det blir noe av det samme der, sier Solbakken.

Han mener Sverige og Serbia er favoritter mot Norge og mener forberedelsene må være på sitt beste.

– Ikke minst må vi da ta vare på fotballfysikken gjennom disse ukene. Det handler også om å få hodet på plass. Det at vi skal spille fire kamper på så kort tid har aldri skjedd før, og da må vi være både fysisk og mentalt klar, sier Solbakken.

– Hva tenker spillerne om at de kanskje må ofre litt ferie for det her da?

– Jeg tror ikke alle vet det enda, ha-ha! Neida, jeg har snakket med en del av dem og vi lanserte vel at dette var et ønske allerede på forrige samling, så jeg tror ikke det kommer som noen overraskelse, sier Solbakken.