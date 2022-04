The Voice-Sebastian ble født i feil kropp: – Hatt mye kroppsskam

The Voice-deltakeren ble født som jente, men visste bestandig at han var gutt. Det førte til mange negative erfaringer i oppveksten.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme så langt som dette i det hele tatt, innrømmer Sebastian Christensen (54) fra Furnes til TV 2.

Gjennom vinteren og våren har 54-åringen imponert The Voice-mentorene med sin markante blues- og soulstemme og formidlingsevne. I kveld inntar han scenen fra Nydalen i sangkonkurransens første direktesending.

Men det var ikke gitt at sangfuglen skulle opptre for hundretusenvis av TV-seere i beste sendetid.

MUSIKK: Sang betyr mye for The Voice-deltaker Sebastian Christensen. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Se Christensens «blind audition» i videoen øverst i saken.

Født i feil kropp

Sebastian Christensen kom til verden som Siri, og vokste opp i en liten bygd i Buskerud på 70- og 80-tallet. Allerede fra barnsben av følte han seg annerledes og ikke hjemme i jentekroppen.

– Jeg opplevde meg selv som gutt. Det var ikke noe vanskelig for meg før jeg begynte å komme i puberteten, og utviklet bryster.

– Jeg opplevde at hele bygda meg som en gutt, og alle barndomsvennene mine kalte meg Kåre nede på fotballbanen, deler han videre.

GUTT I JENTEKROPP: Sebastian Christensen ble født jente, men har bestandig følt seg som gutt. Foto: Privat

Etter hvert ble Christensen utsatt for mobbing og overgrep.

– Jeg husker med hele kroppen min den skammen som slo meg. En lærer kommer bort til meg og sier: «Det er bare gutter som blir forelsket i jenter. Ja, da er du lesbisk da». Det gikk opp for meg at jeg var «feil», og etter det har jeg opplevd meg selv som «feil», og hatt mye kroppsskam, innrømmer han.

54-åringen forklarer videre at han savnet noen som kunne veilede eller anerkjenne annerledesheten da han var ung.

TØFT: Sebastian Christensen ble plaget og mobbet i ungdomsårene. Foto: Privat

Det hele førte til at han ble psykisk dårlig, og utviklet angst og depresjon.

– Jeg gikk mye til behandling, og i perioder tenkte jeg at livet er for vondt til å leve.

Først da Christensen var i 30-årene, begynte han å håndtere minnene fra barndommen og oppvekstvilkårene, og om hvem han var ment til å være.

– Nå føler jeg at ingen kan kødde med meg lenger. Jeg har integriteten min på plass. Jeg har det bra og det fortjener jeg, sier han.

Musikk har vært av stor betydning for The Voice-deltakeren, som også har tatt med seg musikken og sine erfaringer inn i arbeidet som høgskolelektor i psykisk helse ved Høgskolen i Innlandet.

– Jeg er til stede, synger og spiller, underviser og gir det videre det jeg har erfart, på ulike arenaer. Jeg kobler det opp til faget mitt og profesjonen, og bidrar med det jeg kan. Det er viktig for meg. Det gir en dypere mening.

– Rørt

Under The Voice-deltakelsen har Christensen vært åpen om å være født i feil kropp. Da sangtalentet valgte å fremføre Mary J. Blige-låten «The Living Proof» under siste «knockout»-runde, forsøkte han å formidle sin personlighet og forhistorie. Responsen har vært overveldende.

TRUFFET MANGE: The Voice-deltakeren har fått mye ros for åpenheten rundt sin personlige historie. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

– Jeg har fått så mange henvendelser, ikke bare rundt kjønnsidentitet, men også fra mennesker som trenger å høre at noen med tung bagasje klarer å lande med begge beina, og kan ha det bra i livet sitt. Jeg synes det er helt utrolig at folk som ikke kjenner meg takker meg. Jeg er ydmyk over den tilliten som blir vist, sier han, og legger til:

– Det er noe av det viktigste dette har utløst, at det kan bety noe for noen langt større enn meg selv. Det kjenner jeg meg rørt av, og jeg føler også på et ansvar.

– Største sangtalentet jeg har sett på The Voice!

Artistdrøm

Om 54-åringen går videre i kveldens The Voice er han usikker på. Hele deltakelsen var et påfunn fra søsteren og en venninne.

– Det var ikke jeg som meldte meg på. Det hadde jeg aldri gjort. Jeg tar det som det kommer og skal prøve å være til stede i øyeblikket.

Om få sekunder går det galt for Matoma

Fra høsten av har Christensen ett mål for øye – han vil være utøvende artist i større grad.

– Jeg skal legge opp som kordirigent etter 40 år til sommeren. Nå ønsker jeg å snu meg mot publikum selv, og jeg har lyst til å ta opp mitt virke som musiker, og å prøve ut ulike ting, sier han, og fortsetter:

– Jeg er jo en scenemann. Jeg elsker å møte publikum og jeg øver jo aldri, så det med The Voice har jo vært utfordrende. Jeg «jammer» og skaper underveis, så nå er jeg veldig glad for å få noen gode år selv på scenen og å være kreativ og utøvende.

Se The Voice fredager klokken 20.00 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.