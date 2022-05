Lisa (15) får bare 70 kroner til mat hver dag: – Det holder ikke

Ukrainske flyktninger får et svært begrenset matbudsjett i Norge. For Lisa Bielova og moren Svitlana er redningen å gå til Fattighuset.

En kø som strekker seg rundt en sving, ned en vei og inn i en kirke. Fattighuset har de siste ukene sett en enorm økning i antall besøkende.

Onsdag står det mange hundre mennesker i kø. Flesteparten av dem som har stått opp grytidlig og ventet flere timer i kulda for en bærepose med gratis mat er ukrainske flyktninger.

– Det er veldig dyrt med matvarer i Norge, sier ukrainske Anna. Hun har stått opp klokken seks for å sikre seg en plass nesten først i køen.

LANG KØ: Etter at krigen brøt ut har det vært lange køer utenfor Fattighuset. Foto: Marte Christensen / TV 2

De har flyktet fra Kiev, Kharkiv, Dnipro, Mykolajiv og Pavlograd. Alle kvinnene TV 2 snakker med er takknemlige for å være i Norge, og takknemlige for all hjelpen de får.

Men matbudsjettet strekker ikke til, og dette er den beste måten å sikre seg nok mat.

– Vi trenger mer mat enn det vi får kjøpt selv, sier femten år gamle Lisa Bielova.

Må kjøpe og lage mat selv

To dager i uka deler Fattighuset i Oslo ut gratis mat. Siden krigen brøt ut har stadig flere ukrainske flyktninger benyttet seg av tilbudet.

– Vi hørte om dette fra en annen på mottaket. Det er et fantastisk tilbud, sier Bielova.

FLYKTET: Lisa og Svitlana flyktet i flere dager fra hjembyen Dnipro for å komme til Norge. Foto: Marte Christensen / TV 2

Sammen med moren bor hun på det som før var et nedlagt sykehjem på Tåsen, som nå er omgjort til et akuttmottak for flyktninger.

Der får de ingen mat servert, men har kjøkken tilgjengelig hvor de kan lage egen mat.

– Jeg er egentlig veldig glad i å lage mat, men ikke nå, sier Svitlana Bielova.

I Ukraina jobbet hun på restaurant, men det er ikke like gøy å lage mat her i Norge når de ikke har råd til alle matvarene de trenger.

– Har ingenting

Hver uke får Lisa og Svitlana et gavekort på Rema 1000 som skal dekke utgiftene til mat.

De får de 1000 kroner til rådighet. 500 kroner per person. Rett over 70 kroner per dag.

– 1000 kroner er ikke så mye, så det holder ikke. Det er derfor vi kommer hit, sier Bielova.

ENESTE DE FÅR: Dette gavekortet på Rema 1000 er de eneste pengene de to får. Foto: Marte Christensen / TV 2

De to flyktet fra hjembyen Dnipro kort tid etter at krigen brøt ut. Etter flere dager på flukt kom de til Norge, et land de aldri har vært i før.

– Vi har litt penger spart opp til et nødstilfelle, men ellers har vi ingenting, sier Bielova.

Over 600 i kø

De frivillige på Fattighuset har hektiske dager og jobber iherdig med å hente mat, fylle opp poser og passe på at folk holder sin plass i køen.

TYDELIG ØKNING: Berger har merket en tydelig økning av flyktninger de siste ukene. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Køene har blitt veldig lange, så det er alltid noe å gjøre, sier Reidun Berger.

Hun har vært frivillig på fattighuset siden det ble opprettet i 1994 og synes det er overraskende mange som har møtt opp denne kalde onsdagsmorgenen.

Etter at krigen brøt ut har køen utenfor kirken blitt stadig lenger. De frivillige anslår at rundt 60 prosent av dem som møter opp er flyktninger.

– Vi får flere og flere for hver gang. På fredag var det over 600 personer som var innom, sier Lisbeth Hvalby, styemeldlem i Fattighuset.

SJOKKERT: Hvalby er sjokkert over at staten ikke gjør mer. Foto: Ole Thomas / TV 2

Hvis denne utviklingen fortsetter vil Fattighuset få problemer med å dele ut mat til alle som kommer.

– Det er trist, det er ille og det er skammelig at de må komme hit for å få nok mat. Dette burde det offentlige ta seg av, sier Hvalby.

BILLETTER: Onsdag ble det delt ut flere hundre billetter. Denne må vises for å få utdelt mat. Foto: Marte Christensen / TV 2

68 kroner dagen

Mange akuttmottak har kantine hvor flyktningene får minst fire måltider per dag.

Samtidig bekrefter UDI til TV 2 at det er 32 akuttinnkvarteringer uten matservering. På disse mottakene må beboerne selv kjøpe inn og lage mat.

De som bor på akuttmottak med kantine får 447 kroner i måneden, mens de som må kjøpe mat selv får 2044 kroner i måneden. Det tilsvarer drøyt 68 kroner per dag.

– Det er relativt lave satser som gjelder for flyktninger og asylsøkere, sier UDI-direktør Frode Forfang.

SAMME BELØP: UDI-direktør Frode Forfang sier at alle flyktninger får det samme beløpet når de kommer til Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Er det nok med under 70 kroner per dag?

– Det skal i prinsippet være nok til å dekke de grunnleggende behovene. Dette er ikke ment til å vare i en lengre periode, så vi håper at flyktningene raskest mulig kommer over i en mer normal situasjon i kommunene, sier Forfang.

Halvparten av asylsøkere er sulte

En studie fra Oslo Met i 2018 viste at nesten halvparten av asylsøkere på norske mottak opplevde å være sultne. Ni av ti svarte at de ikke hadde hadde tilgang til trygg og næringsrik mat.

– Det overrasker meg ikke at ukrainske flyktninger må dra til fattighuset. Det er mange andre flyktninger som gjør det samme, sier forsker Laura Terragni, førsteamanuensis i Samfunneræring på Oslo Met.

INGEN ENDRING: Studien ble gjennomført i 2018 men forsker Laura Terragni sier at de ikke ser noen tegn til at situasjonen har endret seg, Foto: Benjamin Ward / OsloMet

Deres referansebudsjett for 2021 estimerer at en person trenger rundt 3100 kroner til mat i måneden. Men flyktningene får bare 2044.

– Det sier seg selv at det ikke er nok, sier Terragni.

Fornøyd med dagens fangst

Med en gul, rose eller hvit lapp er de flere hundre fremmøtte garantert en pose med mat når utdelingen starter.

FARGE: En av de frivillige har notert seg hvilke farger billettene er denne dagen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Etter å ha ventet ytterligere to timer har Lisa og Svitlana endelig sikret seg to bæreposer.

– Melk, yoghurt, løk, smør og frukt, sier Svitlana Bielova mens hun analyserer innholdet i posen.

De er godt fornøyd med dagens fangst. I tillegg til noen gode basisvarer har de også fått gele og sjokoladepudding.

– Hva blir det til middag i kveld?

– I dag blir det borscht. Skikkelig ukrainsk suppe, sier Svitlana.

Ny kø

Før mor og datter drar tilbake til mottaket skal de først stille seg i en ny lang kø. Bare fem minutter unna er det utdeling av gratis klær til ukrainske flyktninger.

Utenfor lokalene til organisasjonen Ung Norge har det allerede samlet seg nesten hundre flyktninger.

– Vi har vært her en gang tidligere og da fikk jeg disse buksene, sier Lisa.

KLÆR: Den lille familien er glade for at det finnes steder der de kan få både mat og klær gratis. Foto: Marte Christensen / TV 2

Det er mye som må fikses når man har forlatt alt man eier og flyktet til et nytt land. Selv om dagene innebærer mye venting og veldedighet er Lisa og Svitlana takknemlige for all hjelpen de får.

– Vi er så glade for all hjelpen vi får. Norge er et fantastisk land, med fantastiske mennesker, sier Svitlana.