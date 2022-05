Vinteren er forhåpentligvis over for denne gangen. Det er igjen tid for å montere sommerhjulene på bilen. Mange får i disse dager en liten overraskelse når de ser hvordan dekkene egentlig ser ut – og må kjøpe nye.

Da kan det være nyttig å vite hvilke dekk som gjør det godt årets dekktester. For å gå en trygg og sikker sommer i møte.

En ny test av sommerdekk som NAF-magasinet Motor har gjennomført sammen med svenske Vi Bilägare avslører nok en gang at det er store forskjeller ute og går.

Må takle mange utfordringer

Det stilles store krav til sommerdekk. Ikke alle takler det like bra.

Ni ulike dekk i dimensjonen 205/55 R16 ble testet. Denne dimensjonen er den mest solgte størrelsen i de fleste land og dermed en kurant dimensjon som passer til mange biler.

Et godt dekk må takle mange ulike utfordringer som vi kanskje ikke tenker så mye på i det daglige.

For det første skal et dekk ha godt grep på både vått og tørt underlag. Det bør støye lite og rulle lett, samtidig som vi ønsker at det skal være komfortabelt og gi bilen presise styreegenskaper, bare for å nevne noe.

Det er med andre ord mange "øvelser" et dekk må gjennom før det kan kåres en verdig vinner.

Vi har tatt en titt på de tre dekkene som kommer aller best ut i årets store sommerdekk-test.

Continental PremiumContact 6: 89 poeng.

Helt til topps går Continental PremiumContact 6.

Continental PremiumContact 6

Dette dekket scorer jevnt over høyt i alle test-disipliner. Det utmerker seg ved å ha aller korte bremselengde, men også grepet ved svingkjøring er svært godt på både tørt og vått underlag.

De sporty egenskapene dekket har går ørlitt utover komforten og det støyer litt mer enn de aller stilleste konkurrentene.

Dekket har god håndterbarhet også ved unnamanøver og i andre krisesituasjoner.

Dette i sum gir dekken et ganske klar seier med 89 poeng.

Nokian Hakka Blue 3: 83 poeng.

Blue 3 er en nykommer i året test fra finske Noikan og det fyker rett inn på andreplass.

Nokian Hakka Blue 3

Dette er tredje generasjon av dekket. Også her er bremseegenskapene gode. Det nye dekket har også fått forbedret stabilitet og grepnivå på tørr veibane.

Det dekket derimot skuffer litt på, er vannplaningsegenskapene. Dette sammen med relativt høy rullemotstand gjør at det ikke går helt til topps. Men 83 poeng sikrer i alle fall andreplassen i årets sommerdekk-test.

Bridgestone Turanza T005: 81 poeng.

Rett bak Nokian finner vi Bridgestone Turanza T005. Dekket har kvikke styreegenskaper og gir høy kjøreglede, samtidig som dekket oppleves som veldig nøytralt i de fleste situasjoner.

Bridgestone Turanza T005.

Også dette dekket presterer godt i bremseøvelsene og består vannplaningstesten med glans.

På komfort derimot scorer ikke dekket like bra, med begrenset komfort over ujevnheter og det har også en del veistøy.

De gode kjøreegenskapene er likevel nok til å sikre dekket en hederlig tredjeplass med 81 poeng.

Dyrt = bra

Generelt er valg av dekk ganske forutsigbart: Du får det du betaler for. Testvinnerne er nesten uten unntak også de dyreste dekkene.



De beste dekkene scorer jevnt over høyt i alle de viktige kategoriene. Mens rimeligere dekk kan være bra på noe og dårligere på andre ting. Derfor er det også litt viktig å sette seg inn i dette før du velger dekk. Bruksmønster, kjørestil og personlige preferanser spiller inn her. Du MÅ ikke velge de dyreste. Men samtidig skal du vite hva du gjør hvis du kjøper de aller billigste dekkene på markedet.

Vil du vite mer? Hele Motors dekktest leser du her:

