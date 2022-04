Tysk Bundesliga-stjerne falt pladask for Katinka. Et løfte sendte ham til Norge

– Jeg så henne på stranden og det tok meg en hel dag å finne motet til å snakke med henne. Men etter at jeg fikk snakket med henne i ti minutter, gikk jeg tilbake til vennene mine og sa at jeg kom til å gifte meg med henne. Jeg ringte til og med min beste venn og sa at jeg hadde funnet den rette, sier en lattermild Philipp Schwethelm til TV 2.

Det er fire år siden 32-åringen møtte sin store kjærlighet på en strand i Kroatia. Da var han en profil på EWE Baskets Oldenburg i Bundesliga og selvfølgelig uvitende om at han skulle ende opp i Norge og på basketbanen for Bærum.

Men Katinka fra Lier snudde opp ned på det meste.

– Siden jeg fortsatt hadde en toårskontrakt, og vi aldri hadde fri i mer enn én dag i uka i løpet av en ti måneder lang sesong, sa jeg at om vi skulle få det til å fungere måtte hun enten pendle eller flytte til Tyskland. Det var ikke enkelt siden vi ikke hadde kjent hverandre så lenge, men jeg sa at jeg kunne flytte dit hun ønsket etter at karrieren var over.

– Hun valgte selvsagt Norge og etter at vi kom hit kunne jeg ikke tenke meg å flytte noe annet sted.

STORMFORELSKET: Philipp Schwethelm visste at Katinka var den rette etter bare ti minutter. Foto: Privat

Stortrives i ny jobb

Nå har de vært gift i to år.

– Jeg visste jo ikke om hun var interessert, men når man er forelsket tenker man ikke helt klart. Heldigvis er hun halvt nederlandsk, og familien hennes bor kun to timer fra der jeg spilte i Tyskland. Da hun besøkte bestemoren sin kom jeg og hentet henne og hun var hos meg i tre dager. Det var en mulighet jeg måtte gripe med begge hendene.

– Jeg vet at jeg har vært heldig, for det er klart at dette kunne endt veldig annerledes enn det jeg planla allerede etter de første ti minuttene.

Avtalen var at Schwethelm skulle fullføre sin toårskontrakt med EWE Oldenburg, så skulle han legge opp som profesjonell basketspiller. Det gjorde han også, men etter 16 år i Bundesliga var ikke basketkarrieren helt over likevel.

– Jeg kom hit som 32-åring uten å snakke norsk og uten arbeidserfaring og nettverk. Dermed ville det bli vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Så jeg brukte basketmiljøet for å få hjelp, og Bærum satte meg i kontakt med arbeidsgiveren jeg har nå. I retur skulle jeg spille en sesong for Bærum. Det er min måte å betale tilbake på.

FLYTTET TIL NORGE: Katinka fikk Philipp til Norge. Foto: Privat

Den tyske stjernen spiller altså gratis for Bærum i Firi-ligaen og jobber til daglig som salgs- og utviklingssjef for Digitread Connect.

– Livet mitt i Norge er helt utrolig. Jeg nyter tilværelsen i min første normale jobb. Det er skikkelig artig å få en ny utfordring etter 16 år som profesjonell basketballspiller. Jeg liker alt Oslo har å by på. I tillegg å spille basket uten at det er profesjonelt gjør hele pakken intens, men utrolig gøy.

– Var kjendis i en måned

Schwethelm er uten tvil en av de største profilene som har vært i norsk basket og merittlisten fra Europa er uten sidestykke her til lands.

– Det som kanskje er mest slående er forsvaret og hans basketball-IQ. Du ser at han har spilt på et meget høyt nivå om du studerer hvordan han beveger seg både i angrep og forsvar, sier lagkamerat i Bærum Sjur Dyb Berg til TV 2.

– Det å kunne spille sammen med en spiller som har spilt VM sammen med NBA-legenden Dirk Nowitzki, vært all-star i Bundesliga flere ganger og samtidig vunnet en av Europas tøffeste serier er selvsagt utrolig lærerikt. Samtidig er det også utrolig viktig for oss som lag i tette og spennende kamper. Erfaring og rutine kombinert med å ha spilt på det øverste nivået gjør at man ikke er redd for de store øyeblikkene, og i et sluttspill som nå betyr det ekstremt mye, fortsetter Berg.

Og et minne fra basketbanen med Nowitzki, som omtales som en av tidenes beste europeiske basketspillere, står igjen som det største for Schwethelm.

– I løpet av de 16 årene har jeg selvsagt mange høydepunkt, men det største må være et EM-sluttspill for det tyske landslaget. Da spilte jeg med den største tyske basketspilleren gjennom tidene, Nowitzki. Det var den sesongen han vant NBA med Dallas Mavericks. Det var helt fantastisk å spille sammen med ham.

SAMMEN MED HELTEN: Philipp på det tyske landslaget sammen med legenden Dirk Nowitzki. Foto: Privat

– Vi kjempet mot Tyrkia, som hadde flere NBA-spillere på laget, om en plass i kvartfinalen. Jeg scoret 11 poeng i den siste perioden og vi gikk til kvartfinalen. Da var jeg over alt i tysk media. Alle som var sportsinteressert, fulgte med på grunn av Nowitzki. Jeg ble plutselig kjendis i Tyskland, men siden det ikke var fotball gikk det over i løpet av en måned, sier han og ler.

Vil avslutte med tittel i Norge

I Norge holder han en lavere og mer behagelig profil, men Bærums største stjerne håper å avslutte sesongen og karrieren med sluttspilltittelen i Norge. Etter to kamper står det 1-1 i best av fem-serien mot Gimle.

– Jeg vil nyte å vinne tittelen. Ikke bare for meg selv, men for hele klubben og miljøet her i Bærum. Jeg har masse respekt for de som gir av seg selv til sporten de elsker uten å få betalt for det. Så jeg håper at vi blir belønnet med tittelen når det hele er over. Jeg har fått et veldig nært forhold til klubben og lagkameratene mine.

16 ÅR I BUNDESLIGA: Schwethelm i aksjon for EWE Oldenburg Foto: FotoDuda

– Det å kunne bli mester i Norge hadde betydd mye for meg og jeg hadde blitt veldig stolt. Det hadde vært en strålende avslutning på min karriere.

For selv om han stortrives som Bærum-spiller er det ingen tvil om at Katinka ser frem til at ektemannen virkelig skal gi seg med basketball.

– Det koster mye tid siden jeg er borte fem dager i uken etter jobb, så hun gleder seg veldig til at jeg legger opp for godt. Man skal aldri si aldri, men jeg er 99 prosent sikker på at jeg er ferdig etter denne sesongen.

