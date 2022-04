47 pasienter får erstatning for behandling av tiltalt lege

Ifølge Fædrelandsvennen har alle pasientene som har søkt om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), fått medhold.

– Det er positivt at mange pasienter som er blitt behandlet av legen, har mulighet til å søke om erstatning, og jeg er glad for at mange har benyttet seg av muligheten, sa administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus under et styremøte onsdag.

Den tidligere overlegen ble nylig tiltalt fordi politiet mener han sto bak flere feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus. Blant annet skal han ha arbeidet i mange år som overlege i ortopedi uten å være ortoped. Han skal ha feiloperert en rekke pasienter i Flekkefjord og Kristiansand. Noen av dem mistet livet etter behandlingen, ifølge NRK.

Den nå 55 år gamle mannen fra Kasakhstan kom til Flekkefjord i 2008.

(©NTB)