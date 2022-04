Medier: Store nettproblemer i franske byer etter hærverk på kabler

Det er store problemer med nettilgangen i Frankrike etter at fiberkabler er kuttet fysisk på flere steder i landet, melder franske medier.

Mange kunder skal ha mistet nettilgangen eller opplevd store forstyrrelser i morgentimene onsdag. Problemet har rammet flere operatører, deriblant Free, Bouygues Telecom, SFR og Orange, skriver BMF TV.

En operatør opplyser til TV-kanalen at forstyrrelsene er knyttet til at fiberkabler er kuttet i flere områder, blant annet mellom Paris og Strasbourg og mellom Paris og Lille nord i Frankrike.

Telekommunikasjonsselskapet Free har meldt om skadeverk flere steder i løpet av natten.

Frankrikes næringsdepartement opplyser at det er blitt informert om at kabler er kuttet og at dette er årsaken til problemene. Det er foreløpig uklart hvor omfattende skadene er.

På nettsiden DownDetector er det kommet inn over 2.200 rapporter om driftsforstyrrelser hos Frees kunder siden klokka 9.30 onsdag. I løpet av natten ble det også meldt om hundrevis av hendelser.

