Mann (65) har vært prøveløslatt i 17 år. Det kan være lovstridig.

– Den største betenkeligheten med de som er i ordningen, er at de blir der veldig lenge, sier forsker Berit Johnsen hos Kriminalomsorgens kompetansesenter til TV 2.

Hun mener at hele ordningen kan være i strid med loven.

TV 2 fortalte lørdag om 18 forvaringsdømte som er prøveløslatt i ordningen Statlig finansiert prøveløslatelse. Flere av de dømte er psykisk utviklingshemmet.

Mange som blir prøveløslatt til denne ordningen blir værende nærmest permanent, viser TV 2s funn.

Det gjelder blant annet en forvaringsdømt 65-åring som har vært prøveløslatt i 17 år på Østlandet.

TV 2s gjennomgang viser at flere forvaringsdømte har vært prøveløslatt svært lenge:

Pedofil mann (50) er dømt til sikring og senere forvaring for overgrep mot barn. Har vært prøveløslatt i totalt 22 år , formelt under denne ordningen de siste 15 år.

, formelt under denne ordningen de siste 15 år. Kvinne (57) dømt for drapsforsøk allerede i 1984. Senere dømt for blant annet ran. Prøveløslatt i 15 år.

Pedofil mann (69) straffedømt tolv ganger, seks av disse handler om overgrep mot barn. Prøveløslatt i 12 år.

Mann (61) dømt til forvaring for en rekke grove seksuelle overgrep mot barn. Prøveløslatt i ti år.

Selv om de er prøveløslatt er de formelt sett fortsatt under soning.

Kan være lovstridig

Ordningen har kostet over én milliard kroner siden 2002. Da satte Justis- og politidepartementet et tydelig krav:

«... det må foreligge en reell mulighet for at den forvaringsdømte i løpet av prøvetiden kan mestre et liv i frihet for at et slikt prøveløslatelsesopplegg kan være aktuelt».

Men i flere saker er domstolene i sterk tvil om personene noen gang vil klare seg i samfunnet - likevel vedtar de prøveløslatelser. Flere dommer viser til en avgjørelse fra Høyesterett i 2012, der det åpnes for at prøveløslatelsene kan bli langvarige.

– Vil du kalle dette lovstridig?

– På en måte ja. Loven sier at en prøveløslatelse ikke kan være mer enn fem år, sier Berit Johnsen til TV 2.

Ingen kan dømmes til livsvarig fengselsstraff i Norge - men såkalte forvaringsdommer kan bli forlenget i flere runder.

– Siden dette formelt sett er en del av straffegjennomføringen, så kan forvaringsdommen forlenges i det uendelige av hensyn til samfunnets sikkerhet, sier Johnsen, og fortsetter:

BETENKT: Kriminalomsorgsforsker Berit Johnsen mener ordningen med å ha prøveløslatt så lang tid, kan være lovstridig. Foto: Olav T. Wold / TV 2

– Det ligger i en gråsone og det er problematisk. Det er jo den store elefanten i rommet: At nå gjør vi noe som kanskje ikke er helt i tråd med loven.

Johnsen mener det også er grunn til å stille spørsmål rundt rettssikkerheten ved ordningen.

– Dette er personer med psykisk utviklingshemming. Jeg synes det er prinsipielt betenkelig at vi holder dem i straffegjennomføring over så lang tid. Hva er det vi gjør i velferdsstaten Norge når vi sier at vi ikke har livstidsstraff? Dette er kanskje skjult livstidsstraff, mener forskeren.

– Jeg liker det ikke

Landets mest kjente rettspsykiater Randi Rosenqvist har møtt mange av de forvaringsdømte som er prøveløslatt.

Hun er også bekymret.

– Jeg er bekymret hvis vi etablerer livsvarig fengsel for personer som er psykisk utviklingshemmet - og som har fått dårlig oppfølging fra barnevern, BUP og kommunen, sier Rosenqvist til TV 2.

EKSPERT: Rettspsykiater Randi Rosenqvist. Foto: Kristin Grønning / TV 2

At mange har fått lite hjelp med problemer har bidratt til at de fungerer dårlig, mener hun.

– Da synes jeg at det er dramatisk at de skal leve de neste 50 årene i fengsel. Jeg liker det ikke, sier Rosenqvist.

Kan bli sittende livet ut

Kriminalomsorgsdirektoratet har denne forklaringen på at flere sitter svært lenge på ordningen:

– Ordningen benyttes i veldig alvorlige saker der det er åpenbart at faren for gjentakelse er vedvarende og stor, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie til TV 2.

DIREKTØR: Jan-Erik Sandlie er assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hvor lenge kan en person være prøveløslatt?

– I prinsippet som ved forvaring i institusjon. Den kan i teorien bli forlenget livet ut, sier Sandlie.

– Så det kan bli livstidsstraff?

– I teorien så er det jo det. Det er også forvaring i fengsel, sier Jan-Erik Sandlie.