Visste ikke at voldtektsmannen ble prøveløslatt: – Svært alvorlig svikt

Totalt åtte ofre og pårørende sier de aldri ble varslet om prøveløslatelsene. Bistandsadvokater reagerer kraftig. Direktoratet mener imidlertid at varslene er sendt ut.

– Det må jo være en slags rutinesvikt, sier kvinnen vi har valgt å kalle «Benedicte».

I 2011 ble en 33 år gammel mann dømt til forvaring for voldtektsforsøk av henne og en rekke andre kvinner. Han fullbyrdet også en overfallsvoldtekt.

Etter seks år ble mannen prøveløslatt til en døgnbemannet institusjon på Østlandet. TV 2 har snakket med syv av mannens ofre.

To av dem sier de ble varslet om prøveløslatelsene – de fem andre sier de er sikre på at de ikke har mottatt et slikt varsel.

«Benedicte» fikk først vite om prøveløslatelsen da TV 2 tok kontakt.

– Det er dypt problematisk. Jeg mener at ofre i en sånn sak bør få melding når vedkommende er ute, så man ikke risikerer å møte han på gata, sier hun.

OFFER: I 2009 ble «Benedicte» forsøkt voldtatt. Hun reagerer kraftig på at hun ikke fikk varsel om at gjerningsmannen ble prøveløslatt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Bistandsadvokaten til et av ofrene sier til TV 2 at manglende varsling er brudd på varslingsplikten i straffeloven.

Også to pårørende i en annen sak sier til TV 2 at de heller ikke ble varslet.

– Ikke bare en glipp

Den forvaringsdømte er i ordningen Statlig finansiert prøveløslatelse – en ordning TV 2 har kartlagt. Forvaringsdømte som fortsatt regnes som farlige, prøveløslates med strengt vakthold.

På søndag fortalte TV 2 om «Jenny», som forteller at overgriperen har likt et bilde av henne i sosiale medier mens han er under soning. Han har også kontaktet andre ofre – og følger norske barn på Instagram.

Jenny er ett av to ofre som sier hun ble varslet av kriminalomsorgen. At de andre sier de ikke fikk vite noe, betegner hun som «helt sykt» og «uforsvarlig».

– Noen har påført deg et traume og ble forvaringsdømt fordi det er gjentakelsesfare. Så slipper de ut og du får ikke beskjed. Det gir ikke mening for meg, sier Jenny.

FIKK VARSEL: Et av de andre ofrene i saken, kvinnen vi kaller «Jenny», fikk varsel – men reagerer på at hun tilsynelatende er den eneste. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det tredje offeret TV 2 har intervjuet, kvinnen vi har kalt «Sara», sier hun heller ikke visste noe. Hun mener det ikke er noen tvil om at dette er informasjon de hadde krav på.

– Feil kan skje, men når det er så mange som ikke har blitt varslet så er det ikke lenger bare en glipp, sier hun.

Alle mener varslingsrutinene er for dårlige.

SKUFFET: «Sara» sier hun heller ikke ble varslet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Når det er så mange som ikke har blitt varslet, så er det noe de rett og slett må rydde opp i, sier «Benedicte».

Et ubesvart anrop

TV 2 har også vært i kontakt med pårørende og etterlatte i flere av de andre sakene fra kartleggingen.

En av dem er Wenche Farstad, mor til Kim Eirik (6), som ble et tilfeldig drapsoffer på Smøla på forsommeren i 2000.

Kvinnen som sto bak det brutale drapet ble for første gang prøveløslatt til en døgnbemannet institusjon i 2012.

BLE DREPT: Kim Eirik Salmela Farstad (6) ble drept i år 2000. Foto: Privat

Farstad sier at verken hun eller Kim Eiriks far ble varslet av kriminalomsorgen om dette.

– Det synes jeg så absolutt at de burde gjort, sier moren til TV 2.

På grunn av at kvinnen hadde brutt vilkårene for prøveløslatelse, ble hun sendt tilbake i fengsel i 2019 – før hun igjen ble prøveløslatt i fjor høst, viser TV 2s undersøkelser.

Farstad forteller at hun i den forbindelse fikk en telefon fra kriminalomsorgen, som hun ikke rakk å ta.

– Det var en fredag og de hadde lagt igjen en beskjed på telefonsvareren min om at de prøvde å få tak i meg og at jeg kunne ringe dem tilbake før klokken 13. Da jeg hørte beskjeden var det for sent, så jeg ringte til lensmannen, sier hun.

MOR: Wenche Farstad opplevde alle foreldres verste mareritt da sønnen ble drept i 2000. Foto: Arne Rovick / TV 2

Mandagen etter ringte lensmannen tilbake til Farstad, og fortalte at han hadde funnet ut av at kvinnen som drepte sønnen hennes skulle prøveløslates. Derfor ringte hun ikke kriminalomsorgen tilbake.

Ifølge Farstad ble det med det ene ubesvarte anropet fra kriminalomsorgen – de ringte ikke på ny.

– Det er første gangen jeg har fått beskjed på 21 år, sier hun.

– Alvorlig svikt

Heidi Juritzen er bistandsadvokat for et av ofrene for serieovergriperen som står bak en rekke voldtektsforsøk på Østlandet.

Advokaten mener den manglende varslingen om prøveløslatelse er et brudd på straffelovens paragraf 45, sjette ledd. Den sier blant annet:

«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få kjennskap til tidspunktet for prøveløslatelsen, skal kriminalomsorgen varsle fornærmede eller dennes etterlatte på forhånd.»

– Her har det helt åpenbart betydning, sier Juritzen.

BRUDD PÅ LOVEN: Bistandsadvokat Heidi Juritzen mener alle voldtektsofrene har krav på varsel om prøveløslatelse. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun får støtte av kollega Hege Salomon, som er bistandsadvokat for et av de andre ofrene.

– Dette vitner om en svært alvorlig svikt i en alvorlig sak. Det vil kunne få store konsekvenser for de fornærmede at de ikke får denne informasjonen, sier hun.

– Formålet med å varsle er nettopp at man skal kunne innrette seg og å ta forholdsregler. De skal kunne forberede seg, slik at man slipper å møte på den forvaringsdømte helt tilfeldig.

REAGERER: Advokat Hege Salomon bistår «Sara» – som ble utsatt for et grovt voldtektsforsøk i 2009. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Skal ha blitt sendt

TV 2 har forelagt opplysningene til til assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.

Blant annet om at de etterlatte i drapssaken på Smøla sier de ikke ble varslet om prøveløslatelsen av gjerningskvinnen verken i 2012 eller i 2019.

Sandlie forteller imidlertid at de skal ha fått beskjed ved begge anledninger.

– Jeg kan aldri garantere at noe er kommet frem, men av det jeg kan se så er det sendt de nødvendige varsler i denne saken, sier han.

SKAL VARSLE: Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Kan det skjedd at hun ikke har fått varselet da?

– Det jeg kan se er at varslene er sendt.

– Kunne det vært gjort på en annen måte?

– Ja, det er en diskusjon. I dag går disse varslene per post. I fremtiden vil det nok være sånn at du får det inn i din personlige postkasse. Om en stund tror jeg det vil gå digitalt, sier direktøren.

Beklager

Sandlie er også forelagt at fem av ofrene i overfallssaken hevder de ikke ble varslet om prøveløslatelsen i 2017.

Sandlie forteller at han har funnet åtte brev, som han sier skal være sendt ut.

– Jeg tror at det er registrert varsler om løslatelse, sier han.

– Alle ofrene?

– Jeg skal ikke garantere, men det er gitt varsler i saken. Jeg skal være forsiktig og ikke påståelig hvis de ikke har mottatt det.

– De sier det?

– Det er uheldig fra vår side, og det er bare å beklage dersom noen ikke har fått det varslet de skal ha.

– Men du påstår at alle skal ha fått varsel?

– Nei, jeg påstår det ikke. Hvis noen ikke har fått varsel om prøveløslatelse i den saken, så beklager jeg det.