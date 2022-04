Advarer mot hyttesmell: – Prisen kan bli for stor å betale

En hyttedrøm som ble til virkelighet kan ende som et økonomisk mareritt for de som ikke har regnet nøye på utgiftene.

En hytte kan være dyr nok i seg selv, men i likhet med andre hus og leiligheter følger en rekke løpende utgifter med på kjøpet.

Blant annet kan lånsrenter, forsikring, vedlikehold, strøm og oppvarming, kommunale avgifter og bompenger komme brått på – også for de som trodde de hadde kontroll.

Skyhøye strømpriser og økende rente kan gi en ytterligere uhyggelig overraskelse, mener forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

– At det blir betydelig dyrere å eie en hytte i tiden fremover, er det ingen tvil om, sier Olsen.

– Kan få en overraskelse

Da pandemien satte en stopper for utenlandsreiser, var det flere enn noen gang som realiserte drømmen om å kjøpe egen hytte, og prisene skøyt i været.

Forbrukerøkonomen tror mange kan ha handlet uten å tenke seg nøye om, og kjøpt seg hytte litt for spontant.

– Enkelte har nok hevet seg rundt, kjøpt seg hytte i hui og hast, og ikke tenkt så alt for mye over hva det faktisk koster å eie en hytte, sier hun.

ADVARER: Hyttedrømmen kan bli et mareritt, dersom man ikke har tatt høyde for de økte utgiftene som venter. Foto: Sturlason / Danske Bank

For selv om et hyttekjøp sjelden er billig, vil det kunne bli enda mye dyrere fremover.

Dersom man tar utgangspunkt i en hytte med fire millioner kroner i lån, kan man måtte regne med å måtte punge ut rundt 14.000 kroner i måneden.

– De som ble hytteeiere for eksempel i fjor kan nok få seg en overraskelse over hva det faktisk kan koste å eie en hytte. Strøm er blitt dyrt. Det samme vil prisen du betaler for hyttelånet også kunne bli, sier Olsen.

Disse kostnadene må du huske på Renteutgifter (ved belåning av hytta. Her bør du ta høyde for stigende rente).





Forsikring.





Vedlikehold.





Strøm og oppvarming.





Kommunale avgifter (for eksempel vann og kloakk, eiendomsskatt og renovasjon).





Kostnader tilknyttet parkering, vei, bompenger, snømåking og transport til og fra hytta.

Regnestykket tar utgangspunkt i at boliglånsrenta stiger til 3,5 prosent, og at man i tillegg har 5000 kroner i årlige forsikringsutgifter, 24.000 i vedlikeholdsutgifter, samt 15.000 kroner for strøm og 15.000 for kommunale avgifter. Det gir en total prislapp på 168.200 kroner i året.

– Denne prisen kan bli stor for hytteeiere å betale, advarer forbrukerøkonomen.

Høyere priser – lavere interesse

Varslet økt rente og høye strømpriser kan ha satt en demper på markedet. Hytteekspert i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange, sier de har sett en nedgang i antallet hyttekjøpere i det siste, sammenliknet med under pandemien.

– Potensielle hyttekjøpere tenker seg godt om og har fremdeles en del å velge mellom, i hvert fall i fjellmarkedet, sier hun.

I sjøhyttemarkedet er det derimot annerledes.

– Der er det knapphet på godene, og ganske lite på markedet. Så attraktive sjøeiendommer har hatt en større strøm av interessenter på visning enn fjellhyttemarkedet, forteller Krange.

UTENLANDS LOKKER: Hytteekspert Tone Cecilie Krange tror mange lar seg lokke til et hyttekjøp utenlands. Foto: DNB Eiendom

Hun tror økte priser generelt bidrar til å påvirke det inntil nylig brennhete hyttemarkedet, og at folk merker at lommeboka ikke er like fyldig som under pandemien.

– Både økte strømpriser, dyrere drivstoff og veiprising, økt trykk på beskatning av eiendom og selvfølgelig renteheving. Økte priser og knapphet på materialer gjør også noe med nybyggprisingen innen hyttemarkedet, tror hytteeksperten.

Fortsatt et hyttefolk

Men med økte kostnader og et reisebudsjett som brenner i lomma, mener Krange det ikke lenger nødvendigvis er en norsk hytte som er førsteprioritet hos alle.

– I tillegg til økt kostnadsnivå har verden åpnet opp igjen og folk vil reise mer. Det åpner igjen for alle de som ønsker å kjøpe seg et sted sydover. Det har en betydning for det norske og nå litt dyrere hyttemarkedet, sier hun, og presiserer:

– Nordmenn er fremdeles et hyttefolk! Selv om renten skal opp, er det ikke det isolert sett som avgjør, men egentlig kostnadstotalen, tror jeg, sier Krange.

– En god pekepinn

For de som fremdeles sitter på gjerdet og vurderer et hyttekjøp, råder forbrukerøkonom Thea Olsen til å ta en grundig gjennomgang av situasjonen nå – og hvordan det kan bli.

– Lag et regnestykke, eller sett opp et budsjett før du går til innkjøp av hytte. På denne måten får du en god pekepinn på hva hytta faktisk vil koste deg i måneden i kroner og øre, sier Olsen.

EIE ELLER LEIE: Forbrukerøkonomen har tre råd til deg som ønsker å kjøpe en hytte, men som har litt for snau økonomi. Foto: Halvard Alvik

Hun sier det også kan være en idé å vurdere i hvilken grad det er verdt å eie en hytte, avhengig av hvor ofte man bruker den.

– Før man går til innkjøp av hytte, mener jeg det også er fornuftig å estimere hvor mye dere faktisk kommer til å bruke hytta. Dersom man setter opp et regnestykke på hvor mye det koster deg å eie en hytte, og deler disse utgiftene på antall overnattinger, så kan det fort bli tydelig hva du faktisk betaler per natt du overnatter på hytta.

Tre råd

