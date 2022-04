Viggo Kristiansen ferdig avhørt: – Overrasket over politiet

– Vi kan bekrefte at Viggo Kristiansen tirsdag var til avsluttende avhør i Oslo. Avhørene forløp fint, og Viggo svarte etter beste evne på det som ble forelagt ham, sier forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

Advokaten forteller at Kristiansen er fornøyd med det han opplever som en etterforskning som er til hans gunst.

Tirsdag ble det kjent at Arne Pedersen, den pensjonerte kriminalsjefen i Kristiansand, har sendt et brev på 35 sider til statsadvokatene i Oslo som nå etterforsker Baneheia-saken.

– Er overrasket

Blant påstandene Pedersen kommer med, er at Kristiansen må ha vært i Baneheia sammen med meddømte Jan Helge Andersen (41) kvelden før drapene fant sted, noe som strider mot begge de domfeltes forklaring.

KRIMINALSJEF: Arne Pedersen ledet politiets etterforskning av Baneheia-saken i 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

For å sjekke hva Kristiansen gjorde kvelden før drapene, tok Oslo politidistrikt kontakt med Vest-Agder bedriftsfotballkrets. Fra dem fikk de et dommerkort som viser at 42-åringen spilte fotballkamp kvelden før drapene.

– Han var selv overrasket over at Oslo-politiet hadde funnet frem til dommerkortet som viser at han har snakket sant i alle år om at han spilte fotball 18. mai 2000. Dette ble han aldri trodd på, og det er selvsagt godt for ham at det nå kommer frem informasjon som styrker hans troverdighet.

Ser frem til avgjørelse

Det har gått et drøyt år siden Gjenopptakelseskommisjonen besluttet at Baneheia-saken skulle gjenåpnes for Kristiansens del. Selv har han vært en fri mann siden han ble løslatt fra Ila fengsel i juni i fjor.

I løpet av etterforskningen, som har vært ledet fra Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter, har det blitt gjort flere funn.

Blant annet er det gjort nye DNA-funn som politiet mener knytter Andersen til overgrep mot begge jentene, mens det ikke er funnet noen tekniske beviser som knytter Kristiansen til ofrene eller åstedet.

I disse dager venter politiet på de avsluttende DNA-prøvene fra et laboratorium i utlandet. Deretter er det ventet at en avgjørelse vil komme før sommeren.

Den vil enten medføre en frifinnelse av Kristiansen eller at det blir tatt ut ny tiltale, noe som i så fall vil innebære en ny, full rettsbehandling.

– Viggo Kristiansen ser frem til at saken ser ut til å nærme seg en avgjørelse, men synes det er greit at politiet bruker den tiden de trenger for å komme endelig til bunns i saken, sier forsvarer Sjødin.