Færre søkere til høyere utdanning

134.954 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet via Samordna opptak. Det er rundt 19.000 færre søkere enn i fjor, som var et rekordår.

Et godt arbeidsmarked, åpne grenser og lavere fødselskull gjør at søkertallene til høyere utdanning er mer tilbake til normalen, skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Nedgang

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

FORNØYD: Ola Borten Moe er fornøyd med årets søkertall, selv om færre har søkt. Foto: Martin Leigland / TV 2

Helsefag er det utdanningsområdet med flest søkere og flest planlagte studieplasser.

Sykepleie er det mest populære helsefaget, med 10.299 førstevalgsøkere, det er 7,6 prosent av alle søkere.

Likevel er det 23 prosent færre som har sykepleierutdanning som førstevalg, sammenliknet med i fjor.

Det er to førstevalgsøkere per studieplass.

– Det er fremdeles god dekning de fleste steder i landet, med totalt dobbelt så mange søkere som plasser. Det er bra, for pandemien har virkelig vist oss behovet for dyktige og dedikerte sykepleiere. Og vi ser at det er et stort behov for sykepleiere fremover, sier Borten Moe.

Årets mest populære

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkere har som sitt førstevalg. Hakk i hæl følger rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen.

FØRSTEVALG: Det er flest søkere som har siviløkonomutdanningen ved NHH som sitt førstevalg. Foto: Paul Sigve Amundsen

Også i år er det størst konkurranse om plassene til bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger, tett fulgt av arkitektutdanningen ved AHO i Oslo.

Blant fagskoleutdanningene er det størst konkurranse om plassene til lokomotivførerutdanningen, med 7,4 søkere til hver av de 168 studieplassene.

Nettstudier

Totalt er det 34,2 % flere førstevalgssøkere til rent nettbaserte studier i Norge.

Det er i år opprettet ni nye nettstudier, med totalt 535 studieplasser. Seks av disse studiene er ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier Borten Moe.

Rekordmange studieplasser

Årets studiejakt byr på rekordmange studieplasser, nær 75.000 studieplasser ved landets høgskoler, universiteter og fagskoler.

Årets studieplasser er fordelt på over 1700 ulike studier.

For de som har søkt på universitet eller høgskole, kan man fremdeles bytte om å rekkefølgen på studieretningene man har søkt helt fram til 1. juli.

For dem som har søkt fagskole, kommer søknadssvaret allerede 20. mai med frist om å svare 27. mai. For universiteter og høgskoler er svaret klart 20. juli, mens svarfristen er 24. juli.