UD fraråder reiser til Shanghai

– Reiserådet innføres på grunn av nedstengningen og de strenge koronarestriksjonene som ble innført 1. april, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Innbyggerne i Shanghai har måttet holde seg inne i snart fire uker for å slå ned et større smitteutbrudd, det største i Kina siden pandemien startet for over to år siden.

– Shanghai har vært fullstendig nedstengt i snart fire uker med strenge bevegelsesrestriksjoner som blant annet gjør det vanskelig å få tak i mat og helsehjelp, skriver Utenriksdepartementet.

Det er uvisst når nedstengningen oppheves, heter det videre.

– Det vil være vanskelig å reise inn og ut av Shanghai så lenge nedstengingen pågår, skriver UD.

Da det globale reiserådet ble opphevet i oktober 2021, ble det samtidig besluttet at Utenriksdepartementet i særskilte tilfeller kan innføre nye reiseråd for enkelte land og områder som følge av pandemien. (TV 2/NTB)