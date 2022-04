Dette svarer han på «Drag Me Out»-kritikken

På mandag var det premiere på den splitter nye serien «Drag Me Out», hvor tolv norske kjendiser kler seg opp i glitter og paljetter – i kampen om den prestisjetunge tittelen om å være «kveldens drag queen».

Programmet kommer i forbindelse med skeivt kulturår, som markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Likevel har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Før premieren rettet «Homsepatruljen»-profil, Adam Schjølberg (40), sterk kritikk mot programmet, hvor han blant annet sammenlignet konseptet med såkalt «pinkwashing» – nettopp at kommersielle krefter hvitvasker og kapitaliserer av skeiv kultur.

– Jeg syntes det er veldig synd. Det hadde vært mye kulere om ekte dragqueens fikk gjøre dette selv, for det hadde de fortjent, fortalte han til VG, som omtalte saken først.

Schjølberg mener at det er de skeive som skulle fått rampelyset.

– Her skal heterofile skinne på gulvet, men skeive er mer kvalifiserte til å fortelle sin egen historie. Det er de som bør skinne, fastslår han.

Svarer på kritikken

Nå svarer «Drag Me Out»-mentoren Kim Wigaard (34) på kritikken.

– Jeg syntes jo først og fremst at «queensa» i programmet kommer veldig godt frem, får god plass og får vist mye av skeiv kultur, sier han og fortsetter:

VI MÅ FEIRE: Wigaard mener at vi må slutte med «oss mot dem»-tankegangen. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– Dette er et underholdningsprogram. Discovery kommer ut med en ny serie hvor vi går dypere inn i skeiv historie- og kultur. Vi får to programmer som hedrer skeiv kultur, i tillegg til en TV 2 dokumentar som dokumenter oss i dragmiljøet. Så jeg syntes at vi skal feire at vi får tre programmer på norsk TV på hver sine måter med hver sine innfallsvinkler.

Wigaard forteller også at det ikke bare er heterofile menn som blir hyllet, men at vi også møter på skeive kjendiser. Disse to er NRK-programleder Noman Mubashir (47), og tidligere Arbeiderpartiet-politiker Eskil Pedersen (38).

Tirsdag ettermiddag kom han ut med respons til Schjølberg på Instagram:

– I «Drag me Out» viser vi en essensiell del av homokulturen som den typiske nordmann kanskje ikke har noe forhold til. Litt av poenget er jo at mange av deltakerne som er med, heller ikke har et sterkt forhold til drag, slik at de kan utvikle nye resonnementer, ideer og holdninger gjennom å være med på programmet, skriver han i innlegget.

Drag-jomfrutur

En av de norske kjendisene vi møter i første episode, er Youtube-profil Herman Dahl (19), hvor vi er vitne til at han tar sin første jomfrutur i full drag som «Hermine Skrelline».

– Det var helt utrolig. Det er en fantastisk verden og en gøy opplevelse å kjenne på, forteller han til God morgen Norge.

Før dragdebuten sin hadde han lite kunnskap om kulturen, men avslører nå at han sitter på massevis av gode erfaringer i etterkant.

– Jeg hadde nemlig ikke så stor peiling, og trodde at det kun var gutter som kledde seg ut i jenteklær. Men det er så mye mer. Det kan både være en jente som kler seg i guttedrag, og at man utforsker maskulinitet og femininitet. Det er jo en kunstform, så jeg lærte masse. Det er jo dét det handler om – å åpne for informasjon og lære. Da slipper man å danne sine egne bilder og fordommer i hodet, fortsetter han.

Kim Wigaard, som vi vanligvis kjenner fra kjente programmer som «The Voice» og «Melodi Grand Prix», har litt mer erfaring enn Dahl. Han har nemlig et drag-alter ego, og nå avslører han hvordan hun kom til live.

– «Puffie» kom til litt etter litt, og det er en reise å finne dragkarakteren sin. Det er jo en forlengelse av meg selv, og det er en litt «ekstrem» versjon av min personlighet. Så etter hvert finner du frem til din indre «queen», og finner et dragnavn. Så det tar tid, forteller han.

Det hele startet på en kostymefest, hvor bestevenninnen hans oppfordret han til å prøve drag. Da ble han bitt av basillen.

– Jeg fikk mer og mer lyst og smak til å gjøre drag. Så møtte jeg kjæresten min, og begge to hadde den forkjærligheten for kulturen. Vi begynte å gjøre det sammen, og da begynte ballen å rulle, fortsetter Wigaard om «Puffie Mantrap».

Kjæresten til Wigaard er også kjent som Marius Hagen (32), som går under dragnavnet «Pamela the Pam». Hagen sitter i dommerpanelet til programmet.

Se da «Pamela the Pam» transformerte vår kjære programleder, Espen Fiveland, til «Estella Swingers» i videoen under!

Fikk drapstrusler

Tidligere i år var vi vitne til at Wigaard stilte på scenen i «Melodi Grand Prix» iført et blandingsplagg av en tuxedo og aftenkjole, med et lang slep som strakk seg langs scenen. Da rant kritikken inn.

– Den kjolen fikk mye kritikk, og jeg ble litt overrasket. Jeg visste at kritikken skulle komme, og at folk ikke er vant til å se slikt. Men jeg syntes at det er et tegn på at vi må vise menn i kjoler oftere, og det må vi også med drag, fastslår han.

Til tross for at han var klar for at kritikken skulle komme, var grove trusler det siste han forventet:

– Det endte opp med at jeg måtte politianmelde kritikken. Det var både draps- og voldstrusler, og det er ikke greit.

Fenomenet «tucking»

For Dahl var det som å sette fot i en helt ny og fremmed verden da han entret scenen, hvor han møtte noen utfordringer.

– Det var en helt utrolig gøy opplevelse, spesielt da vi møtte våre «drag moms». Min mentor var drag queen, Skrellex, som bare utstrålte en trygghet og lekenhet som var helt gull og ha med seg inn. Høye hæler er noe jeg aldri har gått i, og da kom det noen muskler jeg aldri hadde kjent på. Én ting er å gi med de, men en annen ting er å danse med de, forteller han.

SCENESKREKK: Dahl forteller at det å være i drag hjalp på selvtilliten. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

Til tross for at vi så Dahl danse med stor selvtillit på scenen som «Hermine Skrelline» til Taylor Swift, følte han fortsatt at det var noe som holdt han tilbake:

– Jeg har jo litt sceneskrekk av og til, uansett om jeg står i drag eller i vanlige klær. Det at jeg kunne gå inn i en rolle ville jeg ha sagt at hjalp meg litt på selvtilliten. Det ga meg en karakter hvor jeg kunne være tøffere og kunne dra det helt, og det var en veldig deilig følelse å kjenne på at jeg kunne gå «all in».

Noe som ble nevnt på programmet, og er en essensiell del av drag queen-kulturen, er såkalt «tucking».

– Det er ikke alltid man må tucke. Hvis man skal ha på en bodysuit eller noe stramt, får man gjerne en klump foran hvis man er mann. For å bli kvitt denne må man dra sine edlere deler bakover, og den edleste delen enda mer bakover. Da tar man en lang teipbit og teiper det tilbake, lag for lag. Så er det truse på truse, og flere strømpebukser, så blir det flatt, forklarer Wigaard.

– Måtte du tucke, Herman?

– Det var planen, men det ble endret i siste liten, sier Dahl.

– Men du lånte trusa mi, avslører Wigaard.

– Det gjorde jeg, skyter han tilbake lattermildt.

For deltakerne som Dahl, er det ingen hemmelighet at de blir kastet direkte inn i en kultur de har lite kjennskap til. Han legger derimot ikke skjul på at vi kanskje får se «Hermine Skrelline» igjen på scenen i fremtiden.

– Dette er ikke siste gang. Dette må vi få til igjen, så det gleder jeg meg til, avslører han.