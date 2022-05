Hjulskift: Disse tabbene MÅ du unngå

Et like sikkert vårtegn som at krokusen titter fram ved sørveggen, er det at mange nå baler ute med jekk, hjulvinne og gjenstridige hjulmuttre.

Vinteren er forhåpentligvis helt over for denne gang. Det er på tide å få på sommerhjulene igjen.

Selv om dekkhotell har blitt vanligere de siste årene, er det fortsatt mange som gjør jobben selv. Det å skifte hjul selv er faktisk noe man bør kunne som bileiere.

Ikke er det spesielt vanskelig heller og det tar ikke mer enn en halv times tid.

Men: Det er noen feller man kan gå i og og enkelte ting det slurves litt med.

Her er noe av det du må huske når du skifter hjul:

Rotasjonsretning:

Ikke alle dekk har det, men om dekket har pil som viser rotasjonsretningen er det selvfølgelig viktig å få dette riktig.

Dette har blitt litt mer borte på sommerdekk de siste årene, men mange har det fortsatt på sine litt eldre dekk. Så en litt nøye sjekk er helt klart på sin plass. Retningen er markert med en tydelig pil. Den skal naturlig nok peke i dekkets rotasjonsretning. Altså framover.

Les også: Nå kommer et helt nytt bilmerke til Norge

Senterringer:

Senterringene brukes gjerne på uoriginale felger. Noe som igjen er ganske vanlig på vinterhjulene. Sjekk nøye.

En del felger har senterringer i plast eller nylon-materiale for å få den til å passe mot hjulnavet. Av og til sitter denne ringen igjen på hjulnavet når man tar av hjulet.

Om denne ikke blir fjernet og man setter på nytt hjul, så vil det oppstå en voldsom ubalanse. Sjekk nøye!

Les også: – Det var da en helsikes pris for en oljeskvett ...

Dårlig dekkmønster:

Mindre enn 3 millimeter mønster igjen? Bytt dekk!

Skremmende mange kjører med mønsterdybde som er nær faresonen for det lovlige. Eller under. Kravet er 1,6 millimeter for sommerdekk. Der dekket er mest slitt.

Har du dekk der mønsteret nærmer seg tre millimeter, eller under? Da bør du faktisk bytte dem ut. Da går du sommeren mye tryggere i møte.

Les også: Tok en råsjans – det kostet 151.700 kroner

Riktig moment

Nei – man behøver ikke trekke til så inni hampen hardt. Entre alltid bolt/mutter for hånd.

Hjulene skal ikke skrus så veldig hardt til. 6 - 8 kilo er vanlig moment. Både for løst og for hardt kan bli problematisk.

Er de for løst skrudd til, kan hjulene i aller verste fall falle av. De siste årene har elektriske muttertrekkere gjort sitt inntog i mange garasjer. Disse må brukes med omhu. Ellers kan du ødelegge gjengene eller komme i skade for å skru muttre/bolter altfor hardt til. Bruker du muttertrekker – entre alltid muttene for hånd først. Bruk gjerne momentstav.

Husk også å etterstramme hjulmuttre/bolter etter to- tre mil.

Les også: Nå monterer tusenvis av nordmenn for dårlige dekk på bilen

Lufttrykk

Ikke slurv med å sjekke lufttrykket.

Feil lufttrykk går utover veigrep, rullemotstand, forbruk og kjøreegenskaper. Selv om nyere biler har dekktrykk-sensorer, bør dette absolutt sjekkes etter sesongomlegg, og gjerne et par ganger gjennom sesongen.

Følger du disse enkle rådene og tipsene så skal det ikke være noe problematisk å skifte hjulene selv. Lykke til!

Les også: Mange vet ikke at dette kan være ulovlig

Video: Dette er det ikke mange prinsesser som gjør selv.