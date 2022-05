Hyller «evigunge» Joaquín (40): – Han er en legende

Se Real Betis-Barcelona på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra kl. 20.30.

Dagen etter Real Betis' triumf i den spanske cupfinalen mot Valencia, var det den 40-årige Betis-kapteinen som styrte showet da cupvinnerne reiste rundt i Sevilla by for å feire tittelen sammen med fansen.

Det var første gang på 17 år at de grønn-og-hvitstripede hadde vunnet en cuptittel og de to triumfene har noe til felles:

Joaquín Sánchez spilte i begge.

Joaquin Sánchez vant med å vinne cupen for Real Betis som 23-åring i 2005 og som 40-åring i 2022 – sistnevnte som kaptein for klubben i sitt hjerte.

– Han er en legende i denne klubben. Han er et eksempel til etterfølgelse når du ser på alderen hans og den formen han er i, sier lagkamerat Nabil Fekir til TV 2.

– Jeg håper vi får nyte av ham i en god stund til, legger franskmannen til om sin kaptein.

Pensjonsplaner: – Tanken har streifet meg

40-åringen har nemlig bare kontrakt med Real Betis ut denne sesongen.

I høst, da han gjestet det spanske underholdningsprogrammet «El Hormiguero», uttalte han at han hadde bestemt seg for å legge opp etter denne sesongen.

– Tanken har streifet meg at jeg skal gi meg med fotballen. Det øyeblikket må komme en gang, sa Joaquín da han møtte TV 2 i slutten av februar.

Joaquín Sánchez i et intervju med TV 2 i februar. Foto: Elias Engevik / TV 2

Gjennom 22 år på toppnivå har han fått oppleve mye. Seniordebuten for Real Betis kom som 19-åring i september 2000.

Som en kvikk og leken kantspiller ble han raskt attraktiv for noen av Spanias og Europas største fotballklubber, men han valgte å bli i moderklubben frem til 2006.

Karrieren fortsatte da først i Valencia, deretter i Málaga og så gikk ferden til Serie A-klubben Fiorentina før han i 2015 returnerte hjem til moderklubben i Sevilla.

Der har han levert på høyt nivå siden – blant annet da han i desember 2019 som 38-åring ble den eldste spilleren til å score hat trick i LaLiga noensinne (en rekord som denne sesongen ble overgått av 39-årige Jorge Molina).

Betis-veteranen beskrives av lagkameratene som en viktig profil i garderoben når det gjelder erfaring, holdninger og ikke minst humor.

– Han finner alltid på noe sprell og har alltid et smil om munnen, sier lagkamerat Fekir om sin kaptein.

I juli fyller Joaquín 41 år. Denne sesongen har han notert seg for to mål og fire målgivende på 33 opptredener – tolv av dem fra start.

– Det er klart at det påvirker at man ikke føler seg like viktig som man har gjort tidligere og at man får mindre spilletid enn før, sier Betis-kapteinen om pensjonsplanene.

– Men jeg kjenner fremdeles på den samme gløden for å spille videre.

Når TV 2 spør ham om avgjørelsen om å legge opp var vanskelig, gliser 40-åringen bredt.

– Du vet, man tar en avgjørelse, men man er aldri hundre prosent sikker. Aldri! sier han og ler sin velkjente latter.

En tårevåt Joaquín feirer finaleseieren i den spanske cupen sammen med sine to døtre etter kampslutt. Betis-kapteinen falt på kne og pekte mot himmelen etter at Real Betis' cuptriumf i finalen mot Valencia var sikret – 17 år etter at han sist vant Copa del Rey med klubben i sitt hjerte. Joaquín mottar kongens trofé fra Spanias Kong Felipe etter finaleseieren. Betis-kapteinen løper ut på gresset mot lagkameratene med cuptroféet. Joaquín løfter det synlige beviset på cuptriumfen sammen med lagkameratene.

Overraskelsen på cupfesten

Hvis vi spoler to måneder frem fra TV 2s møte med Betis-profilen i februar, så kan nettopp det svaret ha vært et lite hint.

Sent på kveld søndag den 24. april, kvelden etter cuptriumfen, griper Joaquín mikrofonen foran et fullsatt Estadio Benito Villamarin.

Kapteinen skal komme med en kunngjøring.

– Jeg vet ikke om jeg fullstendig ødelegger en plan som var lagt her nå. Men jeg beklager så mye, sier 41-åringen rolig.

Han tar en lang pustepause før han avslutter:

– Jeg fortsetter et år til.

Kunngjøringen ble mottatt med et øredøvende jubelbrøl fra supportere og lagkamerater, som omfavnet kapteinen på scenen og kastet ham i været mens de ropte navnet hans igjen og igjen.

Betis har enn så lenge ikke offentlig bekreftet at Joaquíns kontrakt forlenges til sommeren 2023, men det meste tyder på at vi også neste sesong får se kultfiguren i aksjon i LaLiga og i én av europacupene, som Betis har kvalifisert seg til via cuptriumfen.

