– Kvinner føler seg ikke trygge og ivaretatt

Konsekvensene av for dårlig fødselsomsorg er alvorlig, sier jordmødre. De roper varsko over tilbudet.

– Jeg tenkte tidligere på om jeg skal slutte om jordmor. Er det vi holder på med bærekraftig? Jeg vet at jeg ikke er alene om å tenke den tanken.

Det sier jordmor Ingeborg Høiskar.

Onsdag ettermiddag skal hun delta på demonstrasjonen for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen foran Stortinget. 1600 personer har meldt sin interesse for å delta.

Høiskar jobbet tidligere ved avdelingen «Føde A» på Ullevål i Oslo.

Problemet er ikke at det er travelt, eller at man må jobbe mye, sier hun.

I spagaten

JORDMOR: Ingeborg Høiskar har vært jordmor i over 20 år. Foto: Privat

Hun forklarer at hun hele tiden måtte gå på kompromiss med hva hun mener er faglig riktig og det systemet forlanger; effektivitet og billigst mulig drift av føde- og barselavdelingene.

– Å stå i det spriket er krevende, sier hun.

Effektivitet gjør at kvinner ikke får den oppmerksomheten og omsorgen de trenger i en fødsel, sier Høiskar.

– Å drifte en fødeavdeling er ressurskrevende, fordi det er snakk om mennesker. En fødsel har ikke et tidsvindu, noen trenger mer tid enn andre, og noen må bli mer ivaretatt enn andre. Derfor må systemet også legges opp slik, sier hun.

Mangler ansatte

Høiskar begynte å jobbe ved ABC-klinikken ved Ullevål sykehus, som er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, for et par år siden.

Hun mener måten klinikken drives på er bedre for kvinnen og familien fordi det er en kontinuitet i fødselsomsorgen; i svangerskap, fødsel og barsel. Det gjør at kvinner blir sett og tatt på alvor ved de behovene de har, sier hun.

Høiskar sier at hun ikke lenger tenker på å slutte fordi hun ikke lenger står i spriket mellom fag og ressurser.

I sommer stenges ABC-klinikken fordi jordmødrene som jobber der, må avhjelpe de andre fødeavdelingene ved sykehuset, som mangler ansatte.

Aftenposten skrev tidligere denne uken at årsaken er ubesatte jordmorstillinger og manglende vikarer i sommer.

– Et alvorlig problem

Helene Svabø i Femihelse, som er en av de som står bak demonstrasjonen, er tydelig på at nå må noe gjøres for å bedre omsorgen til kvinner under svangerskap, fødsel og barsel.

– En tredjedel av fødende kvinner rapporterer at de føler seg deprimert etter fødsel. Det er alvorlig og må gjøres noe med, sier Svabø.

Hun mener at kvinner skal føle seg trygge og ivaretatt både fra de blir gravide til de har født og til de kommer hjem igjen.

– I dag føler ikke kvinner seg verken trygge eller ivaretatt, sier Svabø.

Demonstrasjonen arrangeres av Femihelse, Barselopprøret og Bunadsgeriljaen, som alle er enige i at de ikke kan sitte å vente på at politikerne skal våkne.

Etter demonstrasjonen foran Stortinget onsdag skal de overrekke en liste med syv krav til helseminister Ingvild Kjerkol.

Går feil vei

– Under valgkampen var både Ap og Sp opptatt av denne tematikken. Merker dere at noe har endret seg etter at vi har fått et regjeringsskifte?

– Nei, vi er svært skuffet. Vi ser tvert i mot at det går feil vei. Vi har ikke fått noen lovende beskrivelser på at det skal skje endringer, som vi har ventet på i flere år, derfor demonstrerer vi nå, sier Svabø.

Mange synes det er hårreisende at rike Norge ikke klarer å gå godt nok tilbud og oppfølging til fødende kvinner så de føler seg trygge.

– Forskning viser at vi trenger en kontinuerlig omsorgsmodell for at kvinner skal føle seg trygge og ivaretatt. Vi har ressursene ved norske sykehus, men så er det effektiviseringen som pågår. Fødsel er noe unikt og vakkert, og det er det ikke plass til i effektiviseringen, sier Svabø.

Fødestuer legges ned

Hun tror det har blitt slik fordi man har kuttet stadig mer på stillinger og fødselen blir behandlet mer og mer medisinsk.

– Ser altså ledelsen ved sykehusene, som blir satt til å ta disse kuttene, på en naturlig fødsel og et keisersnitt som en operasjon. Er det derfor det er blitt slik?

– Jeg tror det. Etter en fødsel får man heller ikke den oppfølgingen som man får ved en vanlig operasjon, sier Svabø.

Hun er også frustrert over at fødestuer legges ned og stenges.

– Over hele landet ser vi at fødestuer legges ned, ett eksempel er i Kristiansund. Og i sommer skal ABC-enheten ved Oslo universitetssykehus stenges. Det går bare helt feil vei. Istedenfor å legge ned, burde man heller åpne opp flere fødestuer og flere alternativer til hvordan man skal føde. Vi mener at dette er kvinner sitt valg, sier hun.

Femihelse, Barselopprøret og Bunadsgeriljaen er imponert over hvor mange de har i ryggen når de nå skal demonstrere. De har blant annet fått med seg 18 ulike organisasjoner.

Leder Kari Aarø i Den norske jordmorforening sier at de har påpekt problemene i mange år.

Altfor få jordmødre

En av disse er den norske jordmorforening. Leder Kari Aarø er glad for at kvinnene og de som føler problemene på kroppen nå, står opp og sier i fra.

– Vi i fagfeltet har påpekt disse problemene i mange år, uten at noe har skjedd. Både den sittede og forrige regjering har lovet forbedring, men ingenting har skjedd, sier Aarø.

Aarø er klar på at det haster å gjøre noe da det utdannes for få jordmødre, man klarer ikke å holde på de som blir utdannet og en stor andel jordmødre snart går av med pensjon.