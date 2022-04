Nå skal Premier League avgjøres: – Ingen grunn til å ikke drømme

Se Newcastle - Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra kl. 13.00!

Se Leeds - Manchester City på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra kl. 18.00!

Reagerer på beskjed: - Du kødder?

Kun fem kamper gjenstår i en helt unik Premier League-sesong.

Sjelden, om noensinne, har kvaliteten på ligaens topp to vært så jevn, samtidig som at gapet til resten av ligaen har vært så stort. Med ett poeng som skiller Manchester City og Liverpool, vil hver eneste kamp være helt avgjørende for hvem som stikker av med Premier Leagues 30. ligatrofé.

I innbyrdes oppgjør har ikke lagene klart å senke hverandre. Én glipp vil derfor etter alt å dømme bety at ligaen er tapt for enten Pep Guardiola eller Jürgen Klopp.

TV 2s fotballeksperter har vurdert sesonginnspurten, og hvor det kan gå galt for de ellers nærmest plettfrie mannskapene.

Det samme har Arve Vassbotten, ansvarlig redaktør for liverpool.no, og Ole Fuglestad, pressekontakt for Manchester Citys norske supporterklubb, gjort.

– Helt sykt å gjøre

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, kommer til å følge nøye med på spesielt to Liverpool-kamper.

– Det er selvfølgelig Tottenham-kampen som peker seg ut. Det er en superfordel at det er hjemme. Det trøkket med publikum er helt ufattelig. Det kan fort være avgjørende selv om Spurs har sett sylskarpe ut, sier Amankwah.

UAVGJORT: Det ble en heseblesende 2-2-kamp forrige gang Liverpool møtte Tottenham. Foto: Paul Terry / Sportimage via PA Images

– FA-cupfinalen er den andre. Når kampene kommer tett i tett, så ønsker man bare som spiller å være i flyten og spille enda mer, legger han til.

Eksperten påpeker at det samtidig er enda flere momenter som kommer til å være kritiske for Liverpool, som den kommende Newcastle-kampen. 2-0-seieren mot Villarreal i midtuken letter imidlertid på presset, mener Amankwah.

– Liverpool kom med et solid resultat i den første kampen mot Villarreal. Totalbelastningen ble derfor ganske mye mindre. Newcastle kan være et bananskall. Der tror jeg likevel forskjellen skal være for stor, men Newcastle kan også få en viktig rolle.

For Manchester Citys del er det oppgjøret mot West Ham som skiller seg ut i en på papiret enklere kamprekke enn tittelrivalene.

– West Ham-kampen tror jeg at jeg ville vært mest bekymret for. De har vist at de er taktikere av rang. West Ham kommer til å ha en hovedrolle i tittelracet.

Amankwahs ekspertkollega, Erik Thorstvedt, har på sin side Newcastle som den største potensielle skrellen for Liverpool.

– Newcastle er et nøkkellag. Den kampen som kommer nå er den vanskeligste for Liverpool. Newcastle flyr av gårde, og gleder seg over alt som skjer. Eddie Howe har gjort en kjempejobb. Det er et potensielt bananskall for Liverpool.

Liverpools gjenværende kamper i PL 30.04: Newcastle (B) 07.05: Tottenham (H) 10.05: Aston Villa (B) 17.05: Southampton (B) 22.05: Wolverhampton (H)

– Men nå tar vi det som en selvfølge at de skal vinne alle kampene. Det er helt sykt å gjøre. Det er enormt stor idrett vi er vitne til, roser Thorstvedt.

Hva sier supporterne?

Selvtilliten ruver over supporterne på begge sider av titteljaget, og det med god grunn. Både de himmelblå fra Manchester og rødtrøyene fra Merseyside har sett så godt som ustoppelige ut i vår.

Skal gullhåpet leve for Jürgen Klopp og co., må de uten tvil sikte seg inn på 15 av 15 potensielle poeng i innspurten. Ansvarlig redaktør for liverpool.no, Arve Vassbotten, er optimistisk, og setter sin lit til en klubblegende.

– Det må bli 15 poeng om dette skal gå. Vi er jo avhengige av at City gir fra seg noe på slutten, men det er ikke mange kamper der det er naturlig. Kanskje de må rotere mot Leeds etter at de "bare" fikk 4-3 mot Real Madrid, og forhåpentligvis klarer Leeds å yte motstand nå som de også trenger poeng for å sikre overlevelse, sier Vassbotten, og legger til:

– Kanskje kan Gerrard sikre Liverpool et seriegull i siste kamp for Aston Villa?

Ole Fuglestad, pressekontakt i Manchester Citys norske supporterklubb, har troen på nok et ligagull innkassert under Pep Guardiolas ledelse. Det kan bli klubbens fjerde siden spanjolen tok over.

MESTERE: Manchester City vant Premier League i 2020/2021-sesongen. Foto: Dave Thompson

– På papiret er det overkommelig, men det er på papiret. Som regel er det alltid noe annet i praksis. Hvis du skal se litt svart og hvitt på det så er det greit å slippe lag som sloss om nedrykk eller de tre-fire beste. Det er en fordel, men man vet aldri, understreker Fuglestad.

Fuglestad sier seg enig i Amankwahs vurdering av West Ham som Citys potensielle bananskall. London-laget kjemper imidlertid for en egen europeisk bragd, og er i semifinalen av Europa League.

Manchester Citys gjenværende kamper i PL 30.04: Leeds (B) 08.05: Newcastle (H) 11.05: Wolverhampton (B) 15.05: West Ham (B) 22.05: Aston Villa (H)

– West Ham kan bli tøff, men de fokuserer alt på Europa League. Vinner de den, så får de Champions League. De har en enda mindre stall nå, og helt tydelig fokus på Champions League.

– Hjertet som snakker mer enn realismen

– Selv for disse lagene kan frykten for å gå tomhendt begynne å snike seg inn. Det er to lag som er så ufattelig gode at det er utenfor hver forstand. City kan faktisk stå igjen uten store trofeer, innleder ekspert Yaw Amankwah i tittelsamtalen.

– Vi må stoppe opp og beundre lagene, sier Erik Thorstvedt.

Tar man seg tiden til å undersøke lagene, er det vanskelig å gjøre noe annet enn å beundre. Syltynne marginer skiller lagene i slutten av en ellevill sesong:

Ett poeng. +59 er Citys målforskjell, kontra Liverpools +63. To av Premier League-historiens beste trenere, side om side i kampen om Englands gjeveste trofé.

Dette racet vil ikke være avgjort før den aller siste fløyten blåses.

– Hvem er favoritter?

– Den er tricky. Begge lag fyrer på alle sylindere. Liverpool kan ta 15 poeng, og likevel bli nummer to. I følge bookmakerne er City klar favoritt, lyder det fra Thorstvedt.

Thorstvedts ekspertkollega mener på sin side at det er noe helt spesielt ved dette Liverpool-laget, som kan ta hele fire trofeer denne sesongen – noe et engelsk lag aldri har gjort tidligere.

– Det var et eller annet som lå i luften der, når du så spillerne på kloss hold. Noe med stemningen der, når du så Klopp så nære. Da satt jeg igjen med følelsen at dette var kvadruppelen. Kommer Liverpool til CL-finalen, så er min magefølelse at de vinner den, og tar Chelsea i FA-cupen. Da er de så ustoppelige at de tar Premier League og, påpeker Amankwah, og sikter til nedsablingen av Manchester United tidligere i april.

Arve Vassbotten mener Liverpool-fansen har all grunn til å håpe på fire av fire trofeer i år.

– Det er ingen grunn til å ikke drømme om kvadruppelen. Premier League-tittelen henger høyest, men det vil ikke bli en stor skuffelse om det ikke går. Uansett hvordan sesongen ender, har Liverpool levert veldig bra. Jeg tror Liverpool tar minst ett trofé til.

– Jeg tror det går. Men da er det hjertet som snakker mer enn realismen, avslutter Vassbotten.