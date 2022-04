Slik lures menn på falske datingsider

Martin Austad (68) har prøvd flere ulike datingsider de årene han har vært singel.

– Det handler ikke om å reise til Bali eller Mount Everest. Jeg er bare på jakt etter noen å dele hverdagene med, sier han.

På en av nettsidene skulle det vise seg at ikke alt var som Martin trodde.

Det begynte med at han matchet med Viktoria på Tinder. En smellvakker kvinne med lange sorte lokker og store dådyrøyne.

– Hun sa at jeg virket som en kjekk og hyggelig mann, og at vi hadde felles interesser som musikk, film og bøker. Hun hadde litt dårlig erfaring med yngre menn og syntes jeg virket som en hyggelig og ordentlig fyr. Og hun hadde lyst til å utvikle kontakt med meg.

Martin følte seg smigret av Viktorias varme meldinger. Etter at dialogen hadde gått litt frem og tilbake, spurte Viktoria om de kanskje kunne ta praten videre på en annen plattform.

– Hun hadde en profil på en annen datingside, og hun syntes det var lettere å snakke der. Hun følte seg tryggere der og det var lettere å utveksle bilder.

Det var bare ett lite problem: På nettsiden Martin klikket seg inn på, Frekke forslag, måtte man betale penger for å kunne sende meldinger.

– Luktet svidd

Martin følte at det skurret litt, men han ville ikke miste muligheten til å utvikle en relasjon til Viktoria. Det var heldigvis et velkomsttilbud på nettsiden. Han kunne få noen meldinger gratis, før det begynte å koste penger.

– Jeg ville prøve å få gjort en avtale med henne om å møtes, før vi kom så langt at jeg skulle begynne å betale.

PRØVDE LYKKEN: Martin Austad har prøvd flere ulike datingsider. Foto: Siv Johanne Seglem

Men uansett hva Martin foreslo, var det ingenting som passet for Viktoria. Likevel hadde hun begynt å skrive ganske eksplisitte, seksuelle meldinger om hva som ventet ham når de en gang skulle møtes. Men når det kom til å konkretisere avtalen med Martin, ble det alltid vanskelig.

– Jeg begynte å tenke at det luktet svidd. Men jeg tenkte «ok». Jeg kjøpte en pakke, det kostet kanskje 200 kroner. Jeg tenkte at det ikke var all verden.

Men uansett hva Martin skrev, endte det aldri opp med å bli noe fysisk møte mellom dem. Til slutt ga han henne et ultimatum:

– Enten avtaler vi et møte, eller så avslutter vi kontakten nå.

Martin ga opp og logget seg ut av nettsiden for godt. Han hadde da bare brukt et par hundrelapper. TV 2 hjelper deg har blitt kontaktet av flere menn som har brukt betydelig mer enn Martin på liknende sider. De forteller samme historie: De får kontakt med kvinner som de betaler for å chatte med, men å møtes er og blir umulig.

– Jeg tviler på at det var en dame på søken etter kjærlighet. Det er ikke sikkert det var en kvinne en gang, sier Martin.

Men dersom det ikke var den vakre brunetten Viktoria som chattet med Martin. Hvem var det da?

Hvem svarer egentlig på meldingene?

Utgir seg for å være kvinne

I en sokkelleilighet utenfor Stavanger, møter vi Thomas. Han forteller at han har en spesiell jobb:

– Jeg er chatoperatør for falske datingsider.

I videoen øverst i saken ser du hvordan Thomas jobber.

Thomas sier at han har tenkt litt på om dette er noe han vil fortelle om. Men han har bestemt seg for å gjøre det. Kanskje er det han som har skrevet meldingene fra Viktoria til Martin?

– Jeg er en hel haug med forskjellige kvinner. Kvinner i alle aldre, fra hele Norge. I løpet av en time kan jeg være 15-20 ulike kvinner.

Thomas fikk en henvendelse på mail, med spørsmål om han ønsket å tjene penger hjemmefra, ved å chatte med folk.

– Jeg var nysgjerrig og sa at jeg kunne gjøre et forsøk.

Oppdraget viste seg å gå ut på å svare på meldinger fra menn som tror de snakker med kvinner. Menn som håper at de vil finne kjærligheten på sider som Nye sjanser og Frekke forslag.

Slik opererer de

Forretningsmodellen til chattesidene går ut på at kundene betaler rundt 15 kroner per melding. Av disse går om lag to kroner til chatoperatøren. Resten av kronene går til de som driver sidene.

Det er strenge regler for hvordan chatoperatørene skal jobbe. Meldingene de sender skal helst være på 150 tegn. De skal skrives på feilfritt norsk, og alltid avsluttes med et spørsmål. Det er aldri noe annet enn skriftlig kontakt med de som står bak, ifølge Thomas.

– Du skal ikke bruke de samme ordene om og om igjen, fordi det oppfattes som copy paste, sier han.

DEMONSTRERER: Her viser Thomas hvordan han jobbet. Foto: Siv Johanne Seglem

Chatoperatørene som svarer på meldingene kan logge seg på når de vil. Men de tjener litt ekstra om de logger seg på kvelder og netter, for da er aktiviteten størst.

Thomas prøvde jobben en stund, men da han forstod at jobben gikk ut på lure penger av menn, ved å lokke med sex, ga han seg.

– Jeg sluttet fordi jeg syns det var ubehagelig. Det er ikke en sånn type jobb jeg vil ha, du lurer jo folk. Det er jo ikke det jeg kaller en skikkelig jobb.

Han har likevel beholdt innloggingen til siden Meldingssentralen, som er siden chatoperatørene jobber fra. Han viser oss dialoger mellom menn og «kvinner»:

Mann, 54: «Jeg elsker deg, min vakre, lille stjerne».

Jente, 19: «Så utrolig mange fine ord du sier til meg. Du gjør meg lykkelig. Jeg vil gjerne møte deg en dag. Kanskje til uken?»

Thomas fikk opplæring. Et to timers nettkurs, der han lærte hvordan han skulle få menn til å bruke mest mulig penger på sidene.

«Fokuser på kunden. Få ham til å føle seg utvalgt, sett og spesiell. Husk å alltid loggføre viktige notater i loggboken».

Alt kundene gir av personlige opplysninger noteres i en logg, som alle chatoperatørene har tilgang på. I loggen til «Mann 54», kan vi lese opplysninger som:

«Har feber i kveld. Planlegger en koronatest i morgen tidlig».

«Positiv covid-test».

«Vært hos frisøren».

Vi kan også se et notat der vi kan lese navn på mennesker i mannens familie. Det fremkommer svært personlige helseopplysninger om dem.

Bildene som kundene sender, skal også loggføres. Chatoperatørene må tåle å se mange mobilbilder av menns edlere deler.

– Det var noe av det verste med jobben, sier Thomas.

Loggboken gir chatoperatørene en oversikt over kundene, slik at kunden ikke skal skjønne at det er nye, ukjente mennesker som hele tiden chatter med ham. Kunden, eller «target» , som han kalles i dette systemet, tror at han hele tiden snakker med en og samme person.

– I virkeligheten kan det være 50 ulike personer som svarer ham.

Chatoperatørene holder samtalene varme, ved å bringe samtalene inn på sex. Thomas viser oss flere eksempler på at kundene snakker om dagligdagse ting, eller prøver å få til et møte, mens chatoperatørene svarer med lokkende sexmeldinger.

Han forteller at han har sett kunder på chattesidene som har vært der i flere år, og som har brukt mange titalls tusen kroner.

Brukte pandemien som unnskyldning

En av reglene fra chatoperatør-kurset er spesielt tydelig uthevet:

«Ikke foreslå at et faktisk fysisk møte noen gang vil skje» .

KLAR BESKJED: Chatoperatørene får denne beskjeden på kurset. Foto: Skjermdump fra kurset

– Vi skal komme med nye unnskyldninger hver gang. At vi har det travelt på jobb, for eksempel. Da jeg var aktiv var det heldigvis pandemi. Da hadde jeg alltid en god unnskyldning. Det er verre med dem som holder på nå. De må virkelig vri hodene sine.

– Men det skrives jo mange sexmeldinger, og flere av brukerne virker jo å sette pris på det. Tror du at noen egentlig skjønner hva som skjer?

– Noen skjønner det nok. Men det er også svært mange som blir lurt, på ordentlig.

TV 2 hjelper deg har også vært i kontakt med en annen chatoperatør i bransjen. Han vil være anonym, så vi kaller ham «Petter» .

«Petter» har jobbet lenge i bransjen. Han forteller at han noen ganger har fått litt dårlig samvittighet. Da har han tatt kontakt med kunder som han synes synd på, via Facebook. Mennesker han ser er godtroende og bruker alt for mye penger.

– Jeg forteller dem at de blir lurt, men likevel har jeg sett noen av dem tilbake på siden senere.

«Petter» sier at han tror det handler om at mange er veldig ensomme.

Lureriet har vært avslørt tidligere. I 2017 avslørte «Svindeljegerne» på TV3 jukset. Det ble også publisert en artikkel i It-avisen.

– Like etter den artikkelen ble publisert, økte trafikken på sidene våre med over 70 prosent.

«Petter» forteller at det er alle slags mennesker inne på sidene, for eksempel advokater, leger og politimenn.

Kjell Ola Kleiven i selskapet Risk Information Group kjenner godt til selskapene som står bak slike sider.

– Denne typen plattformer er drevet av profesjonelle nettverk, som gjør dette over hele verden. Dette er store aktører, og veldrevne selskaper. De er gjerne delt opp, slik at et selskap leverer teknologien og et annet selskap leverer menneskene.

– Hvem som helst kan gjøre det

Selve forretningsideen og teknologien ble utviklet av to nederlendere: Rene Wolzak og Gaby Jonkman. Ifølge It-avisen registrerte Wolzak domenet Ponderinggeeks.com i 2016. Det er dette selskapet som står bak plattformen som selskapene jobber utfra.

Vi har vært i kontakt med Rene Wolzak. Han forteller at det er riktig at hans selskap, Green8group, fant opp modellen for disse sidene. Green8group leide ut sidene til selskaper, eller enkeltpersoner som ville drive slike chattesider. Men han forteller videre at selskapet avsluttet arbeidet med slike sider i 2018.

– Vi var ikke de eneste som drev med dette. Da vi ga oss i 2018 var det minst 10 andre selskaper fra hele verden, som drev liknende sider. Det er ikke noe avansert teknologi. Hvem som helst kan lage slike sider.

Wolzak sier også at han mener at de opplyste godt nok om at det kun var fiktive profiler på sidene sine, men vil ikke gå god for hvordan andre aktører praktiserer dette.

Ifølge «Petter» er det en håndfull virksomheter som driver med chatsidevirksomhet i Norge. En av de største av disse er «Norwegians work from home» (NWFH). Vi har grunn til å tro at det er disse også Thomas jobber for, selv om han aldri har fått vite hvem som står bak sidene. NWFH finnes også under navnet chatjob.com, og søker ofte etter nye chatoperatører.

«Petter» gir oss navn på en norsk mann som han mener er ansvarlig for NWFHs drift i Norge. Det har ikke lykkes oss å komme i kontakt med denne mannen. Heller ikke NWFH eller chatjob.com har besvart våre henvendelser.

«Petter» mener at det er over 100 aktive sider og trolig mer enn 500 personer som jobber som chatoperatører i Norge.

Ingen av aktørene som driver i Norge er registrerte foretak.

Sorte hjerter

Ifølge Thomas har chattesidene et system de kaller for «sorte hjerter».

– Står det et sort hjerte på profilen, betyr det at profilen ikke er ekte. Flere andre sider opplyser også, med liten skrift, at noen av profilene kan være fiktive. Det varierer om, og hvor tydelig det opplyses om dette.

På meldingssentralen operatørene bruker står det blant annet: «Aldri noen sinne innrøm at du er en falsk profil eller underholdningsprofil» .

Thomas er tydelig på hvordan man skal kjenne igjen disse sidene:

– Dersom du må betale for å sende meldinger er det helt garantert at det er falskt.