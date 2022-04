Polititabbe førte til henleggelse av grov barnebortføringssak

En polititabbe førte til at en bortføringssak som ble meldt til politiet i Bergen i januar 2010 i stedet ble feilkodet (registrert) som en savnet-sak og deretter henlagt.

Bortføringssaken hvor et søskenpar ulovlig ble bortført og etterlatt av barnas mor i Jemen, ble så først tatt frem igjen og etterforsket i 2017.

Frem til da hadde de to norske barna bodd uten mor eller far i krigsherjede og sultrammede Jemen i syv år.

Men også etter gjenopptagelsen 2017, ble saken feilaktig henlagt i 2019 på grunn av foreldelse.

Overprøvd av statsadvokaten

Statsadvokat Rudolf Christoffersen satt da foten ned og krevde gjenopptagelse av saken som siden har ført til at han høsten 2021 tok ut tiltale mot mor.

Christoffersen omtaler barnebortføringen av et søskenpar til Jemen som en oppsiktsvekkende grov bortføringssak uten sidestykke i norsk rettshistorie.

STATSADVOKAT: – Det er ingen formildende omstendigheter i denne saken, påpekte statsadvokat Rudolf Christoffersen i retten. Han la i dag ned påstand om fire års fengsel for barnemoren. Foto: Robert Reinlund

Påstand om fengsel i fire år

Christoffersen er aktor i bortføringssaken som denne uken har gått for Hordaland tingrett hvor barnemor er tiltalt for grov omsorgsunndragelse med strafferamme på seks år fengsel.

Christoffersen fremmet på rettens siste dag, påstand om fengsel i fire år.

Han vektla at far ble fratatt retten til å oppleve barnas barndom og at barna er blitt fratatt mulighet til oppvekst i Norge og samvær med egne foreldre.

– Det er ingen formildende omstendigheter i denne saken, påpekte Christoffersen i retten.

Kvinnens forsvarer, Lasse Solberg, la ned påstand om full frifinnelse.

Feil henleggelse

Politiførstebetjent Therese Bernsen kom i 2017 hun over Jemen-saken fordi hun hadde jobbet med en annen bortføringssak tilknyttet samme kvinne.

Det var en sak fra 2015 hvor kvinnen bortførte et annet av sine barn til Canada og en annen mann var fornærmet i den saken.

GJENOPPTOK SAKEN: Politiførstebetjent Therese Bernsen tok tak i Jemen-saken i 2017 og har kjempet for å få saken opp i retten, til tross for påtalejurist også etter gjenopptagelsen også valgte henla saken. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Bernsen satte seg grundig inn i Jemen-saken og mener denne ble feilaktig håndtert at politiet:

– Til tross for at dette var barnebortføring så kodes dette av politiet feilaktig som savnet sak og saken blir også feilaktig henlagt, sa Bernsen i retten.

Hun understreker at det ikke var tvil om at dette var en ulovlig barnebortføring som ble bekreftet at mor:

– Mor skriver mail til politiet og erkjenner at hun har tatt barna med og at hun tenker å være der i seks måneder. Til tross for dette blir saken henlagt.

– Årsaken til at politijuristen henlegger saken, til tross for alle opplysninger, kan ikke jeg svare for i dag, sa Bernsen videre.

– Vår oppfatning er at dette skulle vært registrert som en bortføringssaken slik etterforsker, understreker Rudolf Christoffersen overfor TV 2.

Statsadvokaten sier at han forstår at far opplever at han gir alle nødvendige opplysninger som samlet sett skulle ført til at politiet i Bergen registrerte dette som bortføringssak allerede januar 2010.

Tror ikke han får se barna

– Jeg tror ikke jeg får se barna mine igjen, sier barnefaren, Khadar Mohammed Afrah, til TV 2.

I 2009 bortførte hans eks-kone - den tiltalte kvinnen - to felles barn til Jemen og dro ikke lenge etter tilbake til Norge. Datteren var da fem år og sønnen tre måneder og begge norske statsborgere.

BERGEN TINGRETT: Khadar Mohammed Afrah utenfor Bergen tingrett der han følger saken der mor til hans to barn står tiltalt for bortføring av barna. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Far som av retten er tilkjent den daglige omsorgen ikke fått treffe barna siden de ble bortført av moren.

Pappa-jente

– Hun var mitt første barn, det var stas og jeg var veldig glad når mor ble gravid. Hun var en glad, snill og rolig jente, en pappa-jente, forklarte Khadar Mohammed Afrah.

Han forteller at han levde et godt liv i Sandviken bydel i Bergen de første 2-3 årene etter at datteren ble født.

– Vi hadde et godt liv i Sandviken.

Afrah flyttet ut før sønnen ble født. Og kun da han var kun tre måneder gammel ble han og datteren (5) bortført til Jemen.

I årene som har gått har barnefaren hatt kontakt med barna på telefon og via tekstmeldinger.

SAVNER BARNA: Khadar Mohammed Afrah sine to barn ble bortført fra Norge for 12 år siden. Barna er norske statsborgere. Eks-konen er tiltalt for kidnapping. Sammen med sin advokat Stian Smidesang. Foto: Privat

Anmeldte saken - ble ikke hørt

Til TV 2 har Khadar Mohammed Afrah fortalt at han gikk til politiet januar 2010, for å melde i fra at barna var tatt ulovlig ut av landet.

Han gikk også tilbake ikke lenge etter, da han via retten hadde fått dom på at han hadde daglig omsorg for barna. Og han ble oppfordret av barnevernet å anmelde saken. Han hadde så ifølge eget utsagn kontakt med politiet de påløpende år, uten at det førte frem.

– Jeg opplevde ikke at de tok meg eller saken på alvor og jeg ble nektet å levere en anmeldelse, har Afrah sagt til TV 2.

Vest politidistrikt ønsker ikke å svare på detaljerte spørsmål fra TV 2 på dette tidspunkt, men utelukker ikke at det er begått feil og har uttalt at man i etterkant av rettssaken vil se nærmere på saken.