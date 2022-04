Ekspert tror Guardiola har fått nok: – Jeg skjønner hvorfor han synes Haaland er den rette

Tirsdag kveld vant Manchester City 4-3 over Real Madrid, men kampbildet tilsa at de burde vunnet med langt større margin.

Nok en gang opplevde Guardiola at laget hans utnyttet en mindre andel av sjansene sine enn motstanderen. Real Madrid var dødelig effektive, spesielt på grunn av superspiss Karim Benzema.

Jonathan Wilson er skribent for den anerkjente avisen The Guardian og forfatter av flere innflytelsesrike bøker om fotball og taktikk, som «Inverting the Pyramid».

Han mener tirsdagens ettmålsseier er det seneste eksempelet på det Guardiola har fått nok av, og som han mener utgjør hovedgrunnen til at han vil gjøre nesten hva som helst for å sikre seg Haaland til sommeren.

– Hvis du ser på Guardiolas lag i Europa de siste 12 årene, har det vært en lang rekke med kamper der lagene hans har vært best, men der motstanderne har vært mer nådeløse enn hans lag, sier Wilson til TV 2.

– Scenariet Guardiola har fått nok av

Han ramser opp: Exitene mot Inter med Barcelona i 2010, og mot Chelsea i 2012; tapet på bortemål mot Atlético Madrid med Bayern München i 2016; og da han ble slått ut med Manchester City av Monaco i 2017 og Tottenham i 2019.

– Det er scenariet Guardiola har fått nok av: City er det beste laget i en stor kamp mot et godt lag, utnytter ikke sjansene, slipper inn mål på kontringer, har 20-5 i sjanser, men det ender 1-1. Jeg tror Guardiola lenge har ønsket å gjøre lagene sine mer nådeløse, sier Wilson.

Han peker på at Manchester City denne sesongen har hatt flere «forventede mål» enn motstanderen i hver eneste kamp de har spilt, men at de likevel har rotet bort poeng på grunn av sjansesløseri.

Og det er der Haaland kommer inn.

– Det var en merkelig situasjon i fjor der City ville signere Cristiano Ronaldo. Det virket som galskap. Han gjør jo ikke noe av det arbeidet City trenger at en spiss gjør i spillet og uten ball. Men jeg tror det handlet om at Guardiola for enhver pris ønsket seg en spiss som kan score ut av ingenting, som gjør at de ikke trenger 30 sjanser for å score, sier Wilson.

Ronaldo endte i Manchester United. Før det hadde City prøvd hardt å sikre seg Harry Kane, men uten hell.

– Det er veldig uvanlig for Guardiola å bygge spillet rundt en klassisk spiss, men jeg skjønner hvorfor han ønsker å gjør en endring nå, og jeg skjønner hvorfor han synes Haaland er den rette, sier Wilson.

Derfor passer Haaland

Han påpeker at Guardiola har en dårlig historie med stjernespisser som Samuel Eto'o og Zlatan Ibrahimovic, og at selv om Sergio Agüero scoret mange mål under ham, så var argentineren både mye skadet og spilte ikke helt i tråd med hvordan Guardiola ønsket å bygge opp spillet samt presse defensivt.



Wilson mener likevel det er flere grunner til at Haaland kan passe godt inn i Guardiolas City:

1) – Veldig mange av Citys mål scores ved at det slås et innlegg fra dødlinjen og inn igjen i boksen. Haaland er ekstremt god til å lukte de situasjonene, og vi har sett ham score veldig mange mål på den måten.

2) – Haaland kommer fra et lag som spiller ganske sofistikert press-spill. Det tilsier at han kan tilpasse seg Citys intense defensive arbeid, uten at jeg kjenner personligheten hans godt nok til å vite om han vil takle Guardiolas kravstore stil, slik Zlatan ikke gjorde.

3) – Jeg tror Guardiola prøver å gjøre kontringer til en større del av Citys spill. De gjør det allerede mye mer enn da han var i Barcelona. Vi har sett at Guardiolas stil har nærmet seg Jürgen Klopp sin, og vice versa. Det vil ikke skje så mye i kampene mot mindre Premier League-lag, men i storkampene vil det skje. Det er det viktigste.

4) – City er ikke så farlige på dødballer. Liverpool har mange flere ruvende hodespillere: Joel Matip, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk og Fabinho er alle trusler på dødballer. City har noen som er ok, men ingen som virkelig er dominerende. Haaland vil gi dem det ekstra i luften, og en annerledes måte å score på, sier Wilson.

Han oppsummerer det store spørsmålet rundt Haaland og City slik:

– Tidligere har spisser kostet mer i oppbygning enn de har smakt i avslutning i Guardiolas øyne. Bidrar Haaland nok i oppbygningen, og er så mye bedre i avslutningene, at det er verdt for City å miste litt flyt og mønster i spillet?

Feilen i Guardiolas lag

Seniorskribent Simon Bajkowski i Manchester Evening News skriver i en kommentar at han mener oppgjøret mellom Manchester City og Real Madrid gjorde valget enklere for Haaland.

«Hvis det er en feil i dette vakre laget Guardiola har bygget, er det at de mangler en klinisk avslutter som kan være så avgjørende for å vinne de største trofeene», skriver Bajkowski.

«Real Madrid hadde det City ikke hadde; en klinisk nummer ni i Karim Benzema som kunne grave dem ut av hullet to ganger», fortsetter han.

Bajkowski antyder at han mener alle piler peker mot City etter tirsdagens oppgjør:

«Selv om det skulle være sant at City ikke ville skapt like mange sjanser med en nummer ni istedenfor en ekstra midtbanespiller eller kant, kunne de skapt langt færre sjanser mot Madrid og likevel vunnet kampen med mer enn ett mål hvis de hadde en bedre avslutter som Haaland på banen».

«Uansett hvor god Haaland er, har han troen på at han umiddelbart kan danke ut en mann (Benzema) som oppsummerer dette moderne Real Madrid-laget som simpelthen nekter å bli slått?»