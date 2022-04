Slik påvirker Russlands gass-stopp strømprisene i Norge: – Det markedet har fryktet

Onsdag ble det kjent at Russland hadde kuttet leveransene av naturgass til Polen og Bulgaria. Det var varslet i forkant at kranene ville bli stengt, men det kom likevel brått på markedet da det først skjedde.

Gass-stansen har store konsekvenser for gassprisene. Ifølge Bloomberg steg gassprisene på det europeiske markedet med 24 prosent onsdag morgen.

– Dette kom som en liten overraskelse for markedet, og da slår det ut på prisene umiddelbart, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

– Vi har ventet på at noe skulle skje med Russlands gassleveranser. Det kunne gått begge veier, med EU som kunne valgt å stoppe gassimporten eller Russland som kunne stanse leveranser. Nå var det Russland som først ute.

– Ny fase av krigføringen

Begrunnelsen til den russiske energigiganten Gazprom er at Polen og Bulgaria har nektet å betale for gassen i rubler. Putin har tidligere krevd at «fiendtlige land» betaler for gass i den russiske valutaen.

– Dette starter en ny fase av krigføringen, hvor det trappes opp på energifronten. Det har vært stopp i gassleveranser gjennom Ukraina, men at man begynner å påvirke leveranser til andre land er nytt, sier Saltvedt.

Hvis Polen og Bulgaria går med på å betale i rubler, vil leveransene bli gjenopptatt, ifølge Gazprom. Samtidig advares landene mot å forsøke å få tilgang på gass som er ment for andre europeiske kunder.

– EU har sagt nei til å betale for gass i rubler, men det blir interessant å se hva de enkelte landene velger å gjøre når betalingene forfaller, sier Saltvedt.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea er spent på utviklingen i energimarkedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Europas gassavhengighet

Russland kan velge å stanse gassleveransene til flere land, noe som vil få enda større konsekvenser for gassprisene. Dette til tross for at EU-landene har tatt grep for å raskt bli mindre avhengige av russisk gass.

– Tyskland er et av landene som importerer mye gass fra Russland, og som vil bli rammet av en eventuell russisk gass-stans. EU har sagt at de ikke vil betale for gassen i rubler, og da er det vanskelig for Tyskland som en viktig EU-aktør å ikke følge det, sier Saltvedt, og fortsetter:

– Tysklands avhengighet av russisk gass er også noe av grunnen til at EU ikke har brukt stans av russisk gassimport som et politisk våpen.

Hun påpeker samtidig at tyskerne etter all sannsynlighet har tenkt mye på hvordan de skal klare seg uten russisk gass.

– De har vært nødt til å se på alternativer for hvordan de kan erstatte all den gassen de importerer derfra.

– Utpressing

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen reagerer sterkt på at Russland har kuttet gassleveransene til Polen og Bulgaria.

– Gazproms uttalelse er enda et forsøk fra Russland på utpressing gjennom gass. Vi er forberedt på dette scenarioet. Vi klargjør vår koordinerte EU-respons, skriver von der Leyen på Twitter.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen går hardt ut mot Russland. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Russlands gass er viktig for mange land i Europa, men eksporten er også viktig for Russlands økonomi.

– Hva gjør Russland når de mister disse inntektene? Eksportinntektene de får fra gass er svært viktige for dem. Med de høye gassprisene har Russland sikkert bygd opp reserver slik at de har litt å gå på, men etter hvert må gassen som ikke blir sendt til Europa sendes andre steder, sier Saltvedt.

Det er først og fremst Kina og India som kan tenkes å ville importere mer gass fra Russland. Men ifølge sjefanalytikeren er det ingen enkel sak for russerne å sende gassen til andre land enn europeiske.

– Det finnes ikke rørledninger som kan dekke mye økt eksport av gass til Asia. Noe gass kan sendes med skip, men de har ikke uendelig med skip og terminaler til å dekke så mye økt eksport. Det gjør at Russland også rammes hardt selv når de stanser eksport av gass til Europa, sier Saltvedt.

– Utrolig høye priser

Dersom Russland velger å stanse gassforsyningen til flere land, vil landene bli påvirket på ulik måte. I noen land brukes gass mest i industrien, mens andre land hovedsakelig bruker gass til å produsere strøm eller blant husholdningene.

– Det er ikke nødvendigvis alle land Putin anser som fiendtlige. Men det er klart at hvis veldig mange land mister gassforsyningen fra Russland, da vil prisene gå opp, sier Saltvedt.

Russlands president Vladimir Putin har krevd at «fiendtlige land» betaler for russisk gass i rubler. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AP

Høyere gasspriser er gunstig for Norge, som er den nest største eksportøren av naturgass til EU bak Russland. Men høyere gasspriser har også innvirkning på strømprisene.

– Det er flere faktorer som påvirker strømprisene, men særlig i Sør-Norge vil høyere gasspriser påvirke, sier Saltvedt.

Hun legger til at det hjelper at gass-stansen skjedde nå og ikke på vinteren, ettersom strømforbruket naturlig går ned på våren og sommeren.

Redaktør Gert Ove Mollestad i Montel News, som dekker kraftbransjen, forteller at markedet onsdag priser inn en gjennomsnittlig strømpris i tredje kvartal i Norge på 1,46 kroner per kilowattime.

– Det er fem prosent høyere enn det var i går. For mai har prisene steget med 3,5 prosent så langt i dag. Markedet priser nå inn en gjennomsnittlig strømpris på 1,72 kroner/kWh i mai, som er utrolig høyt i historisk sammenheng, sier Mollestad.

Høyeste priser noensinne

Hvis det blir enda mer trøbbel med gassleveransene fra Russland til Europa, er Mollestad klar på at prisene kan stige enda mer.

– Strømprisene kommer også an på værutviklingen fremover. Det har vært ganske tørre værvarsler, og det har ikke endret seg, dessverre. Sammen med stigende gasspriser betyr det at det ligger an til at strømprisene kan stige videre, sier Mollestad.

Skulle Russland virkelig begynne å kutte betydelig i gassleveransene til Europa, er det ifølge redaktøren et stort potensial for høyere strømpriser.

– Dersom det skjer at strømprisene i Norge blir på opp mot 1,50 kroner i tredje kvartal, slik markedet i dag priser inn, vil det være de høyeste prisene vi har sett om sommeren noensinne, sier Mollestad.

Redaktør Gert Ove Mollestad i Montel News har god oversikt over hvilke strømpriser markedet venter seg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det markedet har fryktet

De tyske kraftprisene stiger onsdag over 20 prosent for tredje kvartal, til rundt 2,60 kroner per kWh. Så lenge Sør-Norge får lite nedbør også fremover, er det sannsynlig at strømprisene i Sør-Norge også fremover vil ligge tett på tysk nivå.

– At Russland skal kutte i gassleveransene er det markedet har fryktet siden i fjor høst. Det har vært en underliggende trussel, sier Mollestad.

Han mener det vil være veldig dramatisk dersom russerne faktisk kutter leveransen til flere land.

– Det blir veldig interessant å se hvordan dette går framover. Norge som land vil imidlertid fremdeles nyte godt av de skyhøye gassprisene, som gir enorme inntekter til statskassen.