Krigen i Ukraina påvirker også mange av verdens bilprodusenter. Flere har underleverandører i Ukraina, som nå sliter med produksjon og leveranser. En rekke vestlige bilmerker har produksjonsanlegg i Russland. Her er det nå bråstopp hos de aller fleste.

Også den lokale bilproduksjonen i Russland er rammet. Bilgiganten AutoVAZ som står bak Lada, har måttet redusere produksjonen og delvis stenge ned på grunn av delemangel

Her har det også vært stor usikkerhet på eiersiden. Franske Renault er tungt inne i AvtoVAZ og eier 68 prosent av selskapet.

Global boikott

Det har skapt betydelige utfordringer for det franske selskapet de siste to månedene. 8 prosent av inntektene deres kommer fra Russland. Slår vi sammen Renault og AvtoVAZ, har de to rundt 30 prosent av bilmarkedet i Russland. Til sammen har de rundt 45.000 ansatte i landet.

Renault forsøkte først å sitte stille i båten og drive som vanlig. Men etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i mars talte direkte til parlamentet i Frankrike og ba politikerne presse på for at alle franske selskaper skulle trekke seg ut av Russland, endret dette seg kjapt. Renault ble fremhevet som et eksempel, med oppfordring til global boikott hvis de ikke responderte.

Bare timer senere, gikk Renault ut med melding om at de stoppet all aktivitet i Russland umiddelbart. Dessuten at de skulle vurdere sin fremtid i AvtoVAZ.

De siste årene har Lada vært gjennom en omfattende utvikling, blant annet med mye ny teknologi fra Renault. Foto: NTB Scanpix

Solgt for én rubel

Nå rapporterer flere medier at Renault har funnet en løsning her. Nærmere bestemt at de skal overføre hele eierandelen i AvotVAZ til forskningsinstitusjonen NAMI i Moskva. Prisen skal være én rubel, eller rundt 12 norske øre med dagens kurs. Ifølge rapporter vil denne eierandelen deretter overføres til byadministrasjonen i Russlands hovedstad.

Renault vil så ha mulighet til å kjøpe tilbake andelen, innen de neste fem til seks årene. Men da med fratrekk til alle investeringer som blir gjort i selskapet i mellomtiden.

Hvordan det vil gå med AvtoVAZ fremover, er uklart. Selskapet har basert mye av driften på kunnskap, teknologi og deler fra Renault. Når dette forsvinner nærmest over natten, blir det en krevende jobb å finne alternative løsninger. Det blir blant annet spekulert i at de nå må bygge langt mindre avanserte biler enn tidligere og fjerne viktig utstyr, for å opprettholde en viss produksjon.

Det er mange år siden Lada var representert i Norge. Men i Russland selger de fortsatt svært mange biler. Foto: NTB Scanpix

Vil koste dyrt

Det er også ventet at etterspørselen etter nye biler i Russland vil falle kraftig, som følge av krigen og omfattende sanksjoner mot landet.

Inntil nyhet har målsetningen for AutoVAZ vært at de skulle bygge rundt tre millioner biler årlig innen 2025. Nå ser det svært urealistisk ut.

Samtidig er det klart at exiten fra Russland vil koste Renault dyrt. På kort sikt er det snakk om en nedskrivning på minst 20 milliarder kroner. Aksjekursen har også falt, etter nyheten om salget av AvotVAZ har blitt kjent.

