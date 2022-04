Dahle Flesjå: – Det å sette syklister opp mot bilister må aldri gjøres

STAVANGER (TV 2): Tidligere OL-vinner Gunn-Rita Dahle Flesjå minner om at det finnes både syklister og bilister som skaper farlige situasjoner i trafikken.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at TV 2 omtalte den rystende hendelsen om 17-åringen Are Olai Langhelle som ble meid ned av bilist da han var på sykkeltrening i Danmark.

Gunn-Rita Dahle Flesjå har ett OL-gull og totalt 20 mesterskapsgull på sin innholdsrike merittliste i terrengsykling. Hun reagerer kraftig på opplysningene som kommer frem i saken der Langhelle ble påkjørt av bilist.

– Det er en tragisk hendelse. Hvis tilfellet er at bilisten kjørte på ham med vilje, er det jo grusomt og en kriminell handling. Men forhåpentligvis stopper ikke karrieren hans opp. Sannsynligvis vil han trenge hjelp etter en slik skrekkopplevelse, som sitter i beinmargen. Det er viktig at han har folk rundt seg som han stoler på, sier Dahle Flesjå til TV 2, og fortsetter:

– Forhåpentligvis får han gradvis lagt denne hendelsen bak seg, for det er ikke noe kjekt dersom han ikke vil fortsette satsningen på toppidretten fremover, poengterer hun.

Etter at Dahle Flesjå la opp i 2018, har den tidligere toppsyklisten jobbet som prosjektleder for sykkelopplæring i regi av Trygg Trafikk og med støtte fra fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland.

– Bilister må aldri settes opp mot syklister

Hun brenner for at det skal oppleves trygt både for syklister og bilister i trafikken. Hun håper at flere i fremtiden vil bytte ut bilen med sykkel.

– Jeg jobber daglig med trafikkopplæring nettopp for å nå ut til de unge, og sammen med foreldrene, slik at syklistene tar ansvar og øver i trafikken for å bli tryggere trafikanter. Som syklist, er du en myk trafikant, og egentlig aldri helt trygg i trafikken, påpeker Dahle Flesjå overfor TV 2.

Den tidligere OL-vinneren peker på at både syklister og bilister har et ansvar for å bedre sikkerheten i trafikken.

ENER: Gunn Rita Dahle Flesjå var en ener i terrengsykling. Foto: Geir Olsen

– Det er viktig at både de unge og foreldrene tar det ansvaret og ser at det er veldig viktig å øve i trafikken. For oss som jobber med å fronte sykkel fremfor bil, så ser vi dessverre begge deler. Det er mange syklister som ikke oppfører seg, og verken følger regler eller tar hensyn til andre trafikanter, sier den tidligere sykkelstjernen, og legger til:

– Så har du verstingene i bilen, som i utgangspunktet hater syklister, og til tider skaper farlige situasjoner. Det er jo selvsagt ikke kjekt å oppleve for syklister i det hele tatt, poengter hun.

Dahle Flesjå kommer derfor med en klar oppfordring både til syklister og bilister som ferdes på veiene.

– Det er viktig å dele veien og ta hensyn til hverandre, og skape en gjensidig trygghet. Det å sette syklister opp mot bilister må aldri gjøres. Her må man tenke gode og trygge løsninger, sier den tidligere terrengsykkelstjernen, før hun ramser opp:

– Det handler om å tilrettelegge veiene med gang- og sykkelveier, og kanskje nå ut med større kampanjer med info om sikkerhet. Det handler til syvende og sist om å bruke menneskelig fornuft, vise hensyn til hverandre nettopp fordi det skal bli tryggere for alle til slutt, mener Dahle Flesjå.

Trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere – status: Antall ulykker og skader blant syklister og fotgjengere er blitt kraftig redusert i løpet av de siste 20 årene ifølge den offisielle ulykkesstatistikken. I 2000 omkom 47 fotgjengere og 13 syklister, i 2020 omkom 14 fotgjenger og 3 syklister. Påkjørsler av biler og tunge kjøretøy er det største ulykkesproblemet ifølge de offisielle ulykkestallene, og dette er ofte knyttet til blind¬soner og manglende overholdelse av vikeplikt. Kilde: toi.no

NAF: – Vis omsorg for medtrafikantene

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Norges Automobil-Forbund (NAF) oppfordrer medlemmene til å ta hensyn og vise omsorg for medtrafikantene, enten de kjører, sykler eller går.

– Tilpass farten til trafikkbildet. Det er ikke om å gjøre å komme fortest frem, men trygt frem. Vis tydelig tegn, blinklys om du kjører bil, armen om du sykler. Følg trafikkreglene og husk vikeplikten, lyder Rystes generelle råd til alle som ferdes i trafikken.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste. Foto: NAF

NAF-sjefen minner imidlertid at bilistene alltid er bedre beskyttet enn syklistene i trafikken.

– Møter du syklister langs landeveien, så er det viktig å tenke på at du som sitter i bilen er godt beskyttet, mens syklisten ikke er det. Hold derfor god avstand til syklister og andre myke trafikanter du passerer med bil, minst halvannen meter. Og minst to meter for større kjøretøy, buss og lastebil, sier Ryste til TV 2, og kommer med nok en klar oppfordring til bilistene som møter på syklister:

– Bruk sidespeilene og sjekk blindsonen. Vær spesielt oppmerksom på at du har vikeplikt for syklende i sykkelfelt ved siden av bilen når du svinger til høyre, sier hun.

Kommunikasjonssjefen opplyser at NAF kontinuerlig jobber med å ivareta og forbedre sikkerheten langs veiene.

– NAF har en lang tradisjon for å arbeide med trafikksikkerhet, og vi bruker våre medlemskanaler jevnlig til å gå tips og råd til våre medlemmer om trygg ferdsel i trafikken. Gjennom sykkeldyktig.no bidrar vi også til at barn lærer trafikkregler og trygg ferdsel i trafikken med sykkel, påpeker Ryste.