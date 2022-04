Disse er nominert til Gullruten

Onsdag denne uken ble årets Gullruten-nominasjoner offentliggjort på Edderkoppen scene i Oslo.

På grunn av pandemien har Gullruten de to siste årene blitt nedskalert. 7. mai kan Grieghallen i Bergen endelig fylles opp. Det gleder den ferske Gullruten-programlederen Niklas Silseth Baarli (33) seg stort til.

– Det blir kjempegøy. Det er en ære å få lede bransjens aller gjeveste kveld, hvor vi skal hedre de aller flinkeste, sier han til TV 2.

Programleder-rollen ser han på som dritskummel, men mest av alt gøy. Å lede årets Gullruten beskriver han som det største han gjør på TV – foreløpig.

– Hele bransjen skal se på meg, så jeg håper jeg ikke driter meg ut. Jeg prøver å lage best mulig show for de som ser på – det blir en vits her og der. Også blir det et forrykende show med masse underholdningsverdi. Det er en kveld hvor vinnerne skal skinne, ikke programlederne.

Glitter og glam er stikkord for Gullruten, noe fjorårets programledere Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth virkelig tok på alvor med lekre antrekk. Det klinker også Baarli til med i år.

– Det blir faktisk klesskift. Jeg hadde ikke tenkt til det, men det er så flinke som lager dette, som sa: Du skal ha klesskift. Det er Gullruten – det hører med. Så det blir noen forskjellige smokinger, men jeg dropper kjolen, sier han og flirer.

Fikk hjelp

Jonis Josef (30), som står bak TV 2-serien «Kasko», er nominert i kategorien «beste humorprogram». Han forteller at det var Henriette Steenstrup (47) som avgjorde hvilken kategori han skulle selge inn «Kasko».

– Hun har laget den beste TV-serien jeg har sett på norsk. Jeg vet ikke om de hjemme vet dette, men når man nomineres til Gullruten, så nominerer man seg selv. Man må selge seg selv inn til vurdering. Og da måtte jeg ta et valg, fordi Kasko er jo både humor og drama, røper Josef overfor God kveld Norge.

RÅDFØRTE SEG: Jonis Josef måtte rådføre seg da han skulle nominere TV 2-serien Kasko. Her sammen med Martha Leivestad – som er nominert i beste livstilssprogram. Foto: God kveld Norge/Kristoffer Arnesen

Før han skulle bestemme seg måtte han ty til råd fra Steenstrup.

– Da ringte jeg Henriette Steenstrup og spurte «hva skal du nominere Pørni i?», så svarte hun drama, og da tenkte jeg «flott! Da går jeg for humor.»

– Viktigere enn Gullruten

I vinter ble det endelig bestemt, etter 14 år, at Mustafa Hasan (19) får bli i Norge. Sammen med Leo Ajkic (38) er de Gullruten-nominert for NRK-programmet «Uønsket» i kategorien beste nyhets- eller aktualitetsprogram.

– Det siste året har vært helt utrolig, på veldig mange måter. Det har vært slitsomt, men også håpefullt og motiverende. Det er helt sykt å se hvor mye som kan skje hvis man bare setter seg for det sammen, samler seg opp, og står for det man vil, sier Hasan til God kveld Norge.

For Hasan har Ajkic vært et idol siden han var liten

– Å få møte han og jobbe med han – det er veldig sykt å se hvordan han gjør det han gjør, hvor lett han gjør det, og hvor flink han er. Han er både kritisk og nøytral, noe jeg tror er veldig vanskelig, og få mennesker klarer. Så all ære til han.

VIKTIG TEMA: Leo Ajkic og Mustafa Hasan er nominert for NRK-programmet Uønsket. Foto: God kveld Norge/TV 2

Etter det ble avgjort i februar at Hasan får bli i Norge, konsentrerer han seg nå om jobb og flere prosjekter fremover.

Ajkic føler det er ekstra godt å bli nominert sammen med Mustafa, som han har jobbet sammen i ett år. I tillegg til programmet «Uønsket» er han også nominert med programmet «RUS» og «Hev stemmen».

– Det er en veldig stor ære å bli nominert, og det føles ekstra godt å bli nominert sammen med Mustafa også. Det er ikke alle priser som føles like velfortjent, men den første prisen vi fikk – det var jo at Mustafa fikk bli i landet. Det var viktigere enn Gullruten, sier Ajkic til Gullruten.

38-åringen synes det er bra at et program som handler om asylpolitikk er blitt nominert.

– Underholdning, synging og sånn – det er fett å få folk til å le, men å få folk til å tenke over viktige temaer, det føles enda bedre å bli nominert for.

Dette er de nominerte:

Beste konkurransedrevne reality

Mesternes mester

Farmen

Kompani Lauritzen

71 grader Nord – Norges tøffeste kjendis

NOMINERT: Kompani Lauritzen er nominert til årets beste konkurransedrevne reality. I fjor vant de Gullruten i samme kategori. Foto: Espen Solli/TV 2

Beste birolle

Odin Waage, Rådebank sesong 3

Pia Tjelta, Lykkeland 2

Vivild Falk Berg, Pørni

Arthur Hakalathi, Ida tar ansvar

Beste dokumentarserie

RUS

Kunstnerliv

Gåten Agnes

Rikets sikkerhet

Beste reality

Med Monsen på villspor

Jakten på kjærligheten

Første date

16 ukers helvete

TV-dokumentar

Barna vi bærer

Stol på meg

Jakten på tonetreet

Nattebarn

Årets deltaker

Fritz Aanes, Hodet i klemme

Rauand Ismail, Folkevalgt

Sondre Hole Nielsen og Zlatan, Fra bølle til bestevenn

Anita Bjørnevig Knutsen, NRK Debatten

Beste sports eller eventprogram

Spellemann 2020

Pridefest

P3 Gull

Hev Stemmen

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram

Uønsket

NRK Debatten

Dagsrevyen

Åsted Norge

Beste programleder – underholdning

Silje Nordnes, Maskorama

Anne Lindmo, Lindmo

Harald Rønneberg, Helt Harald

Jon Almaas og Solveig Kloppen, Alle mot Alle

BESTE PROGRAMLEDER: Silje Nordnes er nominert til beste programleder – underholdning. Her fra Gullruten i fjor, da Maskorama vant beste underholdningsprogram. Foto: Espen Solli/TV 2

Årets grønne produksjon

Farmen

VM i snøsport for parautøvere

Skal vi danse

En kveld hos Kloppen

Beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet

Helene Sandvig, Helene sjekker ut

Fredrik Solvang, NRK Debatten

Martha Antonette Solli, Gutter mot verden

Leo Ajkic, Rus

Beste barne- eller ungdomsprogram

Rabalder

Lik meg

Superheltskolen

Minibarna

Beste livsstilsprogram

HAIK

Ikke spør om det

Fra bølle til bestevenn

Martha blir rik

ÅRETS NYSKPANING: Norges nye megahit er nominert i årets nyskapning. Truls Svendsen, her sammen med samboeren Charlotte Smith og mentor Daniel Kvammen, vant den første sesongen. Foto: Espen Solli / TV 2

Årets nyskapning

Latterlig politikk

Norges nye megahit

Annerledes

Bra valg 21

Beste skuespiller

Nade Khademi, Jordbrukerne

Maja Christiansen, Rådebank sesong 3

Henriette Steenstrup, Pørni

Krista Kosonen, Beforeginers 2

TRE NOMINASJONER: Rådebank er nominert i årets beste dramaserie, beste skuespiller og beste birolle. Foto: Ørn E. Borgen

Beste underholdningsprogram

Kåss til kvelds

Maskorama

The Voice

Kongen befaler

Beste humorprogram

Førstegangstjenesten

Kasko

Basic Bitch

Kjør meg til OL, sesong 2

Beste karakterdrevne dokumentarserie

Hodet i klemme

Team Ingebrigtsen

Märtha

Mina og Meg

Beste dramaserie

Rådebank sesong 3

Lykkeland 2

Kristiana magiske tivolitheater

Pørni

Publikumsprisen

Tidligere i vår annonserte Gullruten hvem som kan stikke av med den gjeve publikumsprisen. De fire som har fått har flest stemmer innen fristen 3. mai konkurrerer om å vinne Publikumsprisen 2022.

Desta Marie Beeder

Atle Antonsen

Silje Nordnes

Henriette Steenstrup

Leo Ajkic

Vita og Wanda

Ine Jansen

Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård

Herman Flesvig

Bjørn Einar Romøren

Gullruten sendes lørdag 7. mai på TV 2 og TV 2 Play.