Disse er videre til direktesendingene i The Voice

16 deltakere er klare til å innta scenen under The Voices direktesendinger i Nydalen.

Det begynner for alvor å tilspisse seg i The Voice. Etter flere «blind auditions», dueller og «knockouts» har 16 artistspirer fått billett videre til direktesendingene i Screen Studios i Nydalen i Oslo, som går av stabelen fredag kveld.

Fremover er det ikke mentorene Espen Lind (50), Ina Wroldsen (37), Tom «Matoma» Stræte Lagegren (30) og Yosef Wolde-Mariam (44) som avgjør deltakernes skjebne, men publikum. Publikum stemmer frem sine favoritter i konkurransen, og bestemmer hvem som kan smykke seg med tittelen som «Norges beste stemme».

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke deltakere som skal ut i ilden i de neste to programmene, samt hvilket mentorlag de tilhører.

Team Espen:

Niklas Jung Hansen

Alder: 29

Bosted: Drammen

Niklas kom til Norge som fire måneder gammel. I tillegg til å drive med musikk, driver han podkasten «99% Norsk», som dreier seg om utenlandsadopsjon.

Gjennom The Voice ønsker 29-åringen å eksponere seg selv, komme utenfor komfortsonen og å nå sine musikalske mål.

Øyvind Weiseth

Alder: 28

Bosted: Halsa

Øyvind har en bachelorgrad i sang fra Liverpool Institute for Performing Arts. Han deltok også i Idol i 2018.

De siste årene har han utgitt flere låter, deriblant «Gløm Ho» og «Glass».

Alessandra Mele

Alder: 19

Bosted: Oslo/Italia

Alessandra er opprinnelig fra Italia, og flyttet til Norge to måneder før The Voice-eventyret begynte.

Drømmen hennes er å leve med og av musikk.

Mathilde W. Taugard

Alder: 24

Bosted: Oslo

Mathilde liker å gjøre sin egen vri på låter, noe hun har fått god uttelling for så langt i The Voice. Når hun ikke står på The Voice-scenen, korer hun i ulike band.

Team Ina:

Jørgen Dahl Moe

Alder: 25

Bosted: Andebu

Jørgen ga ut debutalbumet «I Never Had You» i 2018. To år senere kom EP-en «Suicide Circus». 25-åringen deltok også i MGPjr med «Din egen vei» i 2009.

I kjølvannet av sin «blind audition», trendet tolkningen av Bruce Springsteen-låten «Dancing In the Dark» på YouTube og Spotify.

Stian Åkvik

Alder: 31

Bosted: Kristiansund

Stian er til vanlig prosessoperatør på en fabrikk, men nå vil han ta fatt på sangdrømmen.

31-åringen er svært glad i musikaler, og liker hvor mye følelser kan formidles gjennom én sang.

Ulrikke Nilsen

Alder: 22

Bosted: Mosjøen

Ulrikkes drøm er å stå på scenen resten av livet. Hun imponerte mentorene under «blind audition» med sin gode stemmekontroll og tilstedeværelse.

André Askeland Hagen

Alder: 21

Bosted: Bergen

André studerer musikkproduksjon ved Noroff. Han er dessuten svært aktiv på TikTok, der han jevnlig deler sangsnutter.

Team Yosef:

Madeleine Tverberg

Alder: 23

Bosted: Sandefjord

Madeleine har interessert seg for musikk fra ung alder. Hun følte tidlig mestringsfølelse, og drømmen er å leve av musikken.

Sebastian Christensen

Alder: 54

Bosted: Ringsaker

Sebastian har lang fartstid innen musikk. Han har vært kordirigent i 40 år, solist og musikklærer.

Ved siden av musikken er han høgskolelektor i psykisk helse ved Høgskolen i Innlandet.

Tine Gajda

Alder: 39

Bosted: Drammen

Tine begynte å synge før hun kunne prate. 39-åringen har sunget i alt fra TenSing til Asker-koret Back in Business. De siste ti årene har hun imidlertid konsentrert seg mye om bryllupssanger.

Tuva Knutsen

Alder: 21

Bosted: Fredrikstad

Tuva ønsker å satse fullt og helt på musikken. Hun har stått på scener i skolesammenheng, og vil gjerne nå gjøre det profesjonelt. Gjennom sangen føler hun seg hjemme, trygg, sett og hørt.

Team Matoma:

Kirsti Lucena

Alder: 35

Bosted: Sandnes

Kirsti har erfaring som sanger og musikalartist fra produksjoner som Mamma Mia, Les Miserables og Chess. 35-åringen har også opptrådt med artist Heine Totland på scenen.

Chris Lund

Alder: 47

Bosted: Bergen

Chris har erfaring fra musikalscenen. Han har også vært solist med kor, korps og orkester, samt gjort egne konserter og show.

Tara Bloch-Vere

Alder: 31

Bosted: Hammerfest

Tara ble med i et rockeband på slump for noen år siden. Det viste seg at hun kunne synge rock. Nå vil hun gjerne satse på musikken.

Ane Marit Hølås

Alder: 29

Bosted: Trondheim

Ane Marit har en bachelorgrad i musikkteater fra Musikkteaterhøyskolen. For tiden arbeider hun som inspisient på Edderkoppen Scene.

Se The Voice på TV 2 fredager klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.