Erland Bakke i retten: – Idiotisk

– Vi får se om jeg etter dette kan ta han, om mulig, enda mindre seriøst enn jeg har gjort tidligere, sier Morten Ramm til TV 2 på vei inn i rettssalen.

Hele denne saken har sitt utspring i at Mads Hansen gikk ut på Instagram og kritiserte Erland Bakke, blant annet for å være «sleip».

– Jeg er veldig spent på hvordan dette kommer til å forløpe seg, og hva Erland Bakke kommer til å si. Jeg er veldig spent, sier Mads Hansen.

Erland Bakke er tiltalt for å ha fabrikert en e-post han sendte til sin advokat John Christian Elden etter at Mads Hansen hadde uttalt seg om Bakke på Instagram.

Mads Hansen har fremmet et krav mot Bakke på om lag 100.000 kroner. Onsdag fikk retten se flere fakturaer som advokatselskapet Lund & Co har fakturert selskapet Fist Magnet Entertainment AS, der Hansen er eneeier.

Politiet: Lurte Elden

E-posten, som Bakke har erkjent at han fabrikerte, var angivelig sendt fra modell Amalie Olufsen, som på tidspunktet var en klient av Bakke. John Christian Elden sendte den falske e-posten vedlagt en klage til forliksrådet.

Politiet mener at Bakke visste at e-posten ville bli brukt som grunnlag for klagen hans advokat John Christian Elden skulle sende til forliksrådet.

Bakke nekter straffskyld for dette, og sier at e-posten bare ble sendt for å gjengi til Elden hva han hadde snakket med Amalie Olufsen om i en telefonsamtale.

KREVER ERSTATNING: Mads Hansen sammen med sin forsvarer, advokat Constance Jessen Holm. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg burde heller sendt en e-post der jeg gjenga hva vi hadde kommunisert om, sier Bakke.

Innholdet i e-posten, der influenser Amalie Olufsen angivelig står som avsender, handler om at Bakke led et økonomisk tap som følge av at influenseren droppet han som manager etter Mads Hansens omtale på Instagram.

– Det startet med at jeg la ut en Instagram-post hvor jeg antydet at han er sleip og lurer folk. Det endte med at han saksøkte meg for det, hvor han da for å dokumentere økonomisk tap la ved en mail der en klient da angivelig skal ha sagt han opp som følge av min Instagram-story, sier Mads Hansen.

– Ønsket bare en beklagelse

Under sin frie forklaring sier Erland Bakke at han aldri hadde som intensjon at e-posten skulle sendes til forliksrådet. Han hevder også at motivasjonen hans aldri var økonomisk.

– Motivasjonen min har aldri vært penger. Jeg har bare ønsket en beklagelse. Jeg har ønsket at han (Hansen, journ. anm.) retter opp feilen han gjorde, sier Bakke.

Bakke sier at han ville ta et oppgjør med Mads Hansen. Han sier at han som manager har hatt minst ti klienter som har opplevd det svært krenkende å bli hengt ut av Hansen på Instagram.

I retten er det også dokumentert en tekstmelding som Bakke sendte til Elden i etterkant av Hansens innlegg på Instagram. Bakke innleder tekstmeldingen til Elden med at han ønsker å gi Hansen «en dask på lanken».

– Det retten må spørre seg, er hvorfor han gjorde det, og om denne e-posten var ment fremlagt for forliksrådet. Er det for å dokumentere et økonomisk tap eller er det for å vise egen prosessfullmektig at han er skadelidende av den type omtale som Mads Hansen har hatt av Erland Bakke? spurte forsvarer Jan Erik Teigum retorisk under sitt innledningsforedrag.

– Idiotisk

På tilhørerbenken i retten sitter også artistene Kim Wigaard og Hanne Sørvaag, samt fotograf Tina Rekdal. Alle tre stilte opp i en artikkel i VG høsten 2021. Artikkelen handler om en rekke konflikter Erland Bakke har vært del av de siste årene.

TILHØRERE: Fra venstre sitter Morten Ramm, Tina Rekdal, Hanne Sørvaag og Kim Wigaard. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ingen av de fire tilhørerne er parter i rettssaken som begynte i Oslo tingrett onsdag. Sørvaag og Wigaard har derimot selv hatt Erland Bakke som sin manager, men samarbeidet ble avsluttet etter at de to havnet i hver sin konflikt med manageren.

Aktor i saken er politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine. Han vil vite hva Bakke helt konkret gjorde da han forfalsket e-posten som ble sendt til John Christian Elden.

– Det var en e-post jeg hadde fått fra Amalie Olufsen. Jeg endret datoen og la på de linjene om hva hun hadde sagt. Det var idiotisk, og det burde jeg ikke gjort. Jeg burde heller sagt hva hun hadde sagt til meg i den samtalen, svarer Bakke.

TV 2 har spurt Erland Bakke i retten om han vil kommentere denne artikkelen, men han opplyser at han heller ønsker å fokusere på det som skal skje i rettssalen.

Oslo tingrett har satt av to dager til rettssaken. Både influenser Amalie Olufsen og advokat John Christian Elden er kalt inn som vitner.