Disse tallene viser at Rangnick har vært dårligere enn Solskjær

Det ble aldri en opptur med Ralf Rangnick som midlertidig manager i Manchester United. Tyskeren blir imidlertid spart for den verste kritikken fra TV 2s eksperter.

Det gjenstår fire kamper av Ralf Rangnicks vikariat som Manchester United-manager før Erik ten Hag overtar jobben før neste sesong.

– Dette har vært mislykket, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Håpet om å ta steget fra forrige sesongs andreplass og inn i tittelkampen ble raskt slukket. Da resultatene for United stadig ble verre utover høsten, måtte Ole Gunnar Solskjær forlate managerposten. Inn kom Rangnick for å rydde opp og holde skuta stabil frem til sommeren.

Det har ikke skjedd.

BEDRE: Ole Gunnar SAolskjær mistet jobben som Man. Utd-manager i høst, men plukket flere poeng enn Rangnick mot samme motstandere. Foto: Rui Vieira

Solskjær gjorde det bedre

Hittil i denne sesongen har Solskjær og Rangnick møtt tolv lag. Det gir grunnlag for å sammenligne de to opp mot hverandre.

I oversikten under kan du se hvor mange poeng begge managerne har plukket mot de samme motstanderne denne sesongen:

Ole Gunnar Solskjær vs. Ralf Rangnick I parentes står Solskjærs resultater først, deretter Rangnicks. Southampton 1-1 (1-1, 1-1) Wolverhampton 3-1 (1-0, 0-1) Newcastle 3-1 (4-1, 1-1) West Ham 3-3 (2-1, 1-0) Aston Villa 0-1 (0-1, 2-2) Leeds 3-3 (5-1, 4-2) Watford 0-1 (1-4, 0-0) Manchester City 0-0 (0-2, 1-4) Tottenham 3-3 (3-0, 3-2) Leicester 0-1 (2-4, 1-1) Everton 1-0 (1-1, 0-1) Liverpool 0-0 (0-5, 0-4) Totalt: 17-14 i poeng. 18-20 og 14-19 i målforskjell.

Ole Gunnar Solskjær tok altså tre flere poeng på disse kampene. Spesielt de mange uavgjortkampene gjør at Rangnicks poengfangst har vært svak. Stamsø-Møller mener epoken med tyskeren minner om de elendige månedene med Solskjær.

– Det er mer av det samme som mot slutten av Solskjær. Han fikk heller ikke den effekten i starten med managerskiftet. Man har heller ikke klart å se noe tydelig stempel på den fotballen han er kjent for.

Spillestilen Stamsø-Møller snakker om blir ofte omtalt som "gegenpress", noe Jürgen Klopp blant annet har blitt kjent for å spille.

– Han har ikke fått det til å funke. Egentlig er det ganske elementært å sette opp et presspill. Da Klopp kom, så man en ekstrem forskjell allerede den første kampen. Jeg forventet litt den samme effekten.

– Gått på akkord med seg selv

– Kritikken min mot ham er at han tok jobben.

Det sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah. Han sliter med å se et samsvar mellom Ralf Rangnicks filosofi og det Manchester United har vist på banen.

– De henter inn Rangnick som representerer gegenpress og red bull-fotball, men det passer ikke inn. Det må han ha visst. Likevel må det ha vært en a-ha-opplevelse når han har skjønt hvordan det ville bli. Han har gått lengre og lengre vekk fra prinsippene sine, og gått på akkord med seg selv. Laget har vært en seig masse som har vært verken eller, og litt av alt.

Det fikk han se i praksis fra orkesterplass da United ble rundspilt av Liverpool.

– Det var noe av det mest hårreisende jeg har sett i mitt liv. At det skal være så stor forskjell på absolutt alt. Det var et symbol på alt som har blitt gjort rett i i Liverpool, og galt i United.

Etter tapet for Arsenal i helgen fikk Rangnick spørsmål fra TV 2 om hvordan han vurderer sin egen innsats.

Rangnick til TV 2: – Åpenbart at vi har problemer

– Jeg er ikke fornøyd med antall poeng vi har tatt og måten vi har forsvart oss på. Vi var bedre på det tidligere. Vi bare slipper inn for mange mål, og måten vi forsvarer oss på i dag rundt egen boks er ikke godt nok. Vi kunne enkelt hatt seks-åtte-ti poeng mer, og derfor er jeg ikke fornøyd med det vi har fått til de siste månedene.

Tror ikke spillerne motiverer seg for Champions League

Stamsø-Møller vil likevel frikjenne Rangnick delvis.

– Det er åpenbart at det ikke har handlet om han. Det er tydelig at spillergruppen er vanskelig å jobbe med. Uansett er det veldig overraskende at det ikke har sett bedre ut.

– Nå er det helt tydelig at lufta har gått helt ut av ballongen. Det er viktig å komme seg inn i topp 4, men for spillerne er det nok vanskelig å motivere seg til en turnering de ikke har hevdet seg i. Det har vært mangel på Rangnick-effekten, godfølelse og selvtillit.

Amankwah roser imidlertid Rangnick for sin direkte kommunikajson.

– Det må være befriende å høre noen i klubben som presist beskriver hva som er galt.

Noen oppturer har det vært, som 3-2-seieren hjemme mot Tottenham, men ellers har det gått på tverke med Ralf Ragnick som midlertid sjef på Old Trafford. Foto: LINDSEY PARNABY

Positive til konsulentrollen

Når Erik ten Hag overtar, får Rangnick en ny rolle i klubben. Planen er at tyskeren de neste to årene skal jobbe som konsulent. Ifølge flere britiske medier, deriblant lokalavisen Manchester Evening News, skal han bare ha seks arbeidsdager i måneden.

– Ja, det har jeg troen på. Han har gode kontakter, og vet hvor skoen trykker. Nå har han også sett hvordan klubben fungerer på innsiden. Litt fleipete sagt har han sett mer ut som en konsulenttype enn en manager. Han passer nok bedre til en slik type jobb, sier Simen Stamsø-Møller.

Amankwah er enig med ekspertkollegaen.

– Kan være en god idé. Hans CV som klubbygger er veldig sterk. Det som er viktig er at før han eventuellt skal inn i en slik rolle er at hans og ten Hags tanker om fotball på samsvare noenlunde. Listen ligger uansett ikke skyhøyt for han i en slik rolle med alle som har vært i United de siste årene.