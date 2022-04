Produksjonen er i gang: – Her tar vi en stor sjanse

Da Ford viste sin store F-serie pickup i elektrisk versjon i fjor, fikk de en respons de knapt kunne ha våget å håpe på. Det viste seg også fort at de ville få en stor utfordring. For Ford hadde helt tydelig ikke sett for seg at interessen ville være så stor.

Opprinnelig la de opp til forsiktig start, med begrenset produksjon av bilen de neste årene. Men det ble veldig snart klart at det ikke ville være i nærheten av nok til å dekke etterspørselen.

På kort tid fikk de inn 200.000 reservasjoner. Tidligere i år bekreftet Ford at de planlegger å nesten doble den planlagte produksjonen av F-150 Lightning – til 150.000 pickuper i året.

Her er Ford-sjef Jim Farley til stede ved produksjonsstart for den elektriske pickupen. Foto: NTB Scanpix

– Avgjørende øyeblikk

Men reservasjoner trenger ikke nødvendigvis bety salg. Det understreker også Ford selv denne uken, når de markerer offisiell produksjonsstart av F-150 Lightning.

– Her tar vi en stor sjanse. For meg som sjef og for teamet vårt, er dette et avgjørende øyeblikk, sier Ford-sjef Jim Farley.

Ford kom sent i gang med elektriske biler. Det amerikanske bilmarkedet er enormt, men elbilene er fortsatt ganske fraværende. I fjor sto de for 4,5 prosent av det samlede salget. Det er omtrent halvparten av markedsandelen elbilene hadde på verdensbasis.

Denne kjøper 100 kunder – hver eneste time

F-150 skal tåle tøffe tak, også i elektrisk utgave.

480 kilometer rekkevidde

Å lage elektriske versjoner av eksisterende storselgere, blir sett på som den enkleste måten å få amerikanerne til å velge elbiler. Og det er nettopp det Ford håper på her, ved å gjøre pickup-legenden sin elektrisk.

Rimeligste Lightning heter Pro. Den er skreddersydd for de som skal bruke bilen i næring. Her har Ford kuttet kostnader, blant annet ved å bruke en relativt liten infotainmentskjerm. Setene er også i kunststoff, i stedet for skinn. Denne har også minste batteripakke og en rekkevidde som blir estimert til rundt 370 kilometer.

Men Ford har også større batteripakke på gang. Her blir rekkevidden så langt anslått til rundt 480 kilometer. Prisøkningen blir omtalt som «betydelig» hjemme i USA, 10.000 dollar. I norske kroner er det i overkant av 80.000.

Viktig nyhet kan gi comeback i Norge

Bildematerialet Ford har sendt ut så langt, understreker veldig tydelig at dette skal være en tøff arbeidshest. Her er de nok forberedt på å møte mange elbil-fordommer.

Hente strøm fra bilen

Pickupen vil komme i fire forskjellige versjoner. Bilen får over 1.050 Nm dreiemoment og gjør 0-100 km/t på rundt 4,5 sekunder. Den skal kunne ha nyttelast på opptil 900 kilo og kunne trekke maksimalt 4.500 kilo på variantene med det største batteriet og Max Trailer Tow-pakken.

Det siste er viktig for mange av kjøperne. Det lave tyngdepunktet skal gi bedre kjøreegenskaper på våte veier eller gjennom sand.

Det Ford kaller Intelligent Backup Power gjør at du kan ta ut hele 9,6 kW med energi. Du kan også bruke bilen som strømkilde til verktøy eller andre strømkrevende produkter, når du ikke er i nærheten av strømnett.

Her markerer Ford produksjonsstart av F150 Lightning, de første kundene hjemme i USA får bilene sine i vår. Foto: NTB Scanpix

Norge? Det ser dårlig ut

Er du en av mange nordmenn som er nysgjerrig på denne bilen? Så langt ser det ikke veldig lovende ut for lansering i Norge. Det offisielle svaret er at det ikke foreligger planer om dette og at Ford vil prioritere å levere ut biler på hjemmemarkedet USA.

Den store interessen der, betyr nok at bilen i praksis er utsolgt minst ut 2024. I tillegg er det betydelig usikkerhet rundt leveranse av viktige deler, noe som kan komme til å sinke produksjonen i forhold til det som er den offisielle planen.

