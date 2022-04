Bøndene krever 11,5 milliarder kroner

Bondeorganisasjonene la onsdag frem et krav på 11,5 milliarder kroner til staten. Av dette skal 2,4 milliarder kroner kompensere økte kostnader.

– Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, under en pressekonferanse onsdag formiddag.

Bøndene krever en historisk høyt inntektsvekst på 125.300 kroner per årsverk i 2023.

Totalt krever bondeorganisasjonene 11,5 milliarder kroner. Til sammenligning var kravet på 2,1 milliarder i fjor.

Av dette vil jordbruket at 2,4 milliarder kroner går til å kompensere økte kostnader i 2021 og 2022. Bondeorganisasjonene ønsker at denne kompensasjonen utbetales «så snart som mulig».

– Dette må kunne karakterers som et ekstraordinært høyt krav, også er det en ekstraordinær situasjon, sier statens forhandlingsleder, Viil Søyland, til TV 2.

Historisk krevende

For regjeringen er årets bondeoppgjør historisk krevende.

Regjeringen står overfor to valg: Enten må den tåle et fryktelig kostbart oppgjør, eller et bondeopprør som vil ryste hele regjeringsprosjektet til Ap og Senterpartiet.

Høye strøm- og drivstoffpriser har rystet norsk næringsliv – bøndene også. I tillegg har prisene på rundballplast, bygningsmateriale og kunstgjødsel har også økt betydelig det siste halvåret.

Alt i alt ligger bøndene an til en inntektsreduksjon på 9,5 prosent, eller 40 000 kroner per årsverk i år, ifølge tall fra Budsjettnemnda for jordbruket.

Dyre løfter

Foran årets jordbruksoppgjør, som skal sikre bøndenes inntektsmuligheter i 2023, starter bøndene altså i solid minus. Og de skal forhandle med to regjeringspartier som har lovet dem det motsatte.

I Hurdalsplattformen står det svart på hvitt at Ap-Sp-regjeringen vil:

«Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.»

Vil ha økte utgifter kompensert

Dette inntektsgapet blir etter Norsk Bonde- og Småbrukarlags beregninger på 246.100 kroner i 2022. Å redusere dette med en firedel, som Norges Bondelag har krevd, utgjør altså over 100.000 kroner per årsverk, totalt over tre milliarder kroner.

I tillegg vil bøndene også ha kompensert økte utgifter. Det ligger altså an til et krav som vil sette historisk rekord i Norge.

I årene etter 2016 har kravene ligget på mellom en halv, til drøyt halvannen milliard kroner i økte overføringer på statsbudsjettet. Forhandlingsresultetet har variert fra drøyt 300 millioner til 1,3 milliarder kroner. I år kan kravet bli doblet, eller tredoblet, kanskje enda mer.