Første menneske smittet med hesteinfluensa

Kina har påvist det som skal være det første tilfellet av hesteinfluensa hos et menneske. Helsemyndighetene i landet mener smittefaren er liten.

En fire år gammel gutt fra Henan-provinsen i den sentrale delen av Kina fikk påvist smitten etter at han hadde fått feber og andre symptomer 5. april, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ingen nærkontakter av gutten er smittet, heter det i en uttalelse fra kinesiske helsemyndigheter.

Gutten hadde vært i kontakt med kyllinger og kråker som ble avlet opp i hjemmet, legger myndighetene til.

Det dreier seg om influensaviruset H3N8, som tidligere er påvist blant hester, hunder, fugler og sel, men aldri hos mennesker, ifølge myndighetene i Beijing.

En foreløpig vurdering slår fast at virusvarianten så langt ikke har evne til å smitte mennesker på noe effektivt vis, og at risikoen for epidemi er lav.

Mange ulike fugleinfluensa-varianter finnes i Kina, og noen ganger blir mennesker smittet. Som regel dreier det seg da om fjærkre-oppdrettere.