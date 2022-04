Banktrøbbel for Eika- og Storebrand kunder

– Dette er sterkt beklagelig, og vi jobber med å få ordnet problemet så raskt som mulig. Feilen oppsto i forbindelse med retting av feil hos en av våre underleverandører, som førte til følgefeil i våre kjernesystemer, sier informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika Gruppen til Oppland Arbeiderblad.

Eika-kunder over hele landet fikk seg en overraskelse da de sjekket nettbanken tirsdag kveld, skriver avisen.

– På grunn av en feil har enkelte kunder feil saldo på konto. Vi beklager de ulempene dette medfører og jobber med å rette feilen, skriver Eika Gruppen til sine kunder.

Ulven forteller til avisen at bevegelser på kunders kontoer er reversert, slik at mange har fått minussaldo.

– På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si noe om når det kan rettes opp, men det skjer så raskt som mulig, sa Ulven litt før klokken 20.30.

Til TV 2 forteller Ulven at jobben er forventet gjennomført innen midnatt.

Eika Gruppen er finanskonsernet i Norges største allianse av lokalbanker med et samarbeid med over 50 banker.

Også Storebrand opplyser at de har problemer med den sammen feilen. Det bekrefter pressesjef i Storebrand Synnøve Hjelle Halkjelsvik.

– Det vi vet er at det er en teknisk feil hos vår leverandør som fører til at enkelte kunder har oppdaget at transaksjoner er reversert, sier Halkjelsvik.

Det jobbes nå med å få løst problemet.

– Våre kunder trenger ikke foreta seg noe, sier Halkjelsvik.

– Vi vil få mer oversikt over omfanget og hvor raskt problemet løses i morgen.