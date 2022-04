Benzema holdt liv i Real Madrids håp i spinnvill sjumålsthriller

Manchester City - Real Madrid 4-3

Se Benzemas straffemål i vidoevinduet!

Med sitt mål nummer 40 og 41 for sesongen sørget Karim Benzema for at det fortsatt er håp for Real Madrid før returoppgjøret i Champions League-semifinalen mot Manchester City.

I en forrykkende kamp var Manchester City det førende laget, men Real Madrid reiser tilbake til Spania med «kun» et 3-4-tap.

– Jeg tror Pep Guardiola må lure på hva som skjedde, kommenterte tidligere landslagskaptein Brede Hangeland, som siktet til at Manchester City ikke klarte å utnytte de mange sjansene og ta med seg et bedre utgangspunkt.

– Du ser på Manchester City-spillerne at de ikke forstår hvordan de vant med så knapp margin, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Manchester City var oppe i både 2-0, 3-1 og 4-2, men Real Madrid-håpet lever før returkampen. På både 2-0 og 4-2 var det Benzema som sto frem, først ved å styre et innlegg i mål, og så ved en utsøkt panenka-straffe i 82. spilleminutt.

– For fansen som så var det åpenbart en flott fotballkamp. Vi spiller mot et lag som har vunnet Champions League mange ganger, og hvis vi gir bort ballen kommer de til å straffe oss. Det er noe vi må jobbe med til returkampen. Det var en flott kamp, men i disse kampene må vi være flinkere til å ta vare på sjansene, sier Phil Foden etter kampen.

– Etter 90 minutter føles det ut som vi kunne vunnet mer, men dessverre klarte vi ikke utnytte sjansene godt nok. Vi spiller mot et av de beste lagene i verden, og det er fortsatt et godt resultat for oss, sier Bernardo Silva etter kampen, og fortsetter:

– Det var en god kamp. Fansen vår burde være stolte av oss og jobben vi gjorde. Vi kunne ha scoret flere, men sånn er fotballen. De tok vare på sjansene sine. Straffen kom ut av ingensteds. Vi kontrollerte kampen. Vi var litt uheldige, sier Silva.

Returkampen spilles på Santiago Bernabéu onsdag 4. mai.

– Vi slapp inn fire mål, det er ikke godt nok. Men vi scoret også tre, så det er helt åpent før returoppgjøret, sier Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

City sjokkerte fra start

Manchester City rystet Real Madrid, og allerede halvannet minutt inn i kampen var hjemmelaget foran. Riyad Mahrez gjorde et glitrende forarbeid og serverte Kevin De Bruyne, som stupte inn 1-0 for City.

Bare ni minutter senere var det De Bruynes tur til å innta rollen som servitør. Belgieren fant Gabriel Jesus, som vendte av David Alaba og doblet ledelsen.

Manchester City hadde enorme muligheter til å gå opp i 3-0 ved både Mahrez og Phil Foden, men Real Madrid kom etter hvert bedre med. David Alaba kom med en advarsel da han headet Karim Benzemas innlegg like utenfor.

Mål: Gabriel Jesus (MAC) 2-0 (11)

I det 33. spilleminutt fikk Karim Benzema muligheten han trengte for å tenne Real Madrid. Ferland Mendy slo et innlegg til Benzema, som kom seg foran Oleksandr Zintsjenko og satte inn 1-2 med sitt 40. mål denne sesongen.

– Det var skremmende nivå på Real Madrid i hele første omgang. Det var individuelle feil, grove kollektive feil og forsvaret hang ikke sammen. Det var dårlig kollektivt, store avstander, de var ikke oppi press, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli i pausen.

Mål: Benzema (REA) 2-1 (33)

Målfesten fortsatte

Manchester City var svært nær ved å ryste Real Madrid igjen i starten av en ny omgang to minutter etter pause. Éder Militão bommet, mens Riyad Mahrez stakk forbi med ballen. Den tidligere Leicester-vingen satte ballen i stolpen, mens Phil Foden fikk sin avslutning på returen reddet på streken.

Fem minutter senere var det ingen som kunne stoppe Foden. Vikarierende høyreback Fernandinho, som kom inn for en skadet John Stones i første omgang, vant ballen, fosset opp siden sin og slo et strålende innlegg til Foden, som headet ballen forbi Thibaut Courtois til 3-1 for Manchester City.

Her svir City utrolig dobbeltsjanse

Fernandinho lyktes med å bryte foran Vinícius Júnior før 3-1-målet, men City-veteranen ble rundlurt av landsmannen to minutter senere. Vinícius hadde en hel banehalvdel å løpe på og satte inn 2-3-reduseringen fra skrått hold.

Mål: Foden (MAC) 3-1 (53)

Med et drøyt kvarter igjen kom nettsuset på Etihad igjen. Zintsjenko ble felt av Toni Kroos, og Real Madrid-spillerne stoppet litt opp, men dommer Istvan Kovacs dømte fordel. Bernardo Silva tok ballen og sendte av gårde en rakett som gikk i det nærmeste hjørnet til Courtois til 4-2 for Manchester City.

Mål: Vinícius Júnior (REA) 3-2 (55)

Ti minutter før slutt fikk Real Madrid straffespark etter en hands av Aymeric Laporte. Benzema reduserte til 3-4 med en utsøkt panenka fra elleve meter.