Frigir nye bilder etter skytetragedien

Det var i oktober fjor at nyheten om at filmfotograf Halyna Hutchins (42) døde etter at skuespiller Alec Baldwin avfyrte et skudd under innspillingen av filmen «Rust» i New Mexico.

Etter det har det vært spørsmål om hvem som skal ha skylden for det dødelige skuddet.

Nå har politiet i Santa Fe frigitt nye bilder fra åstedet den samme dagen. Her ser man også Baldwin øve med et våpen.

Skuespilleren, som også var produsent for filmen, har uttalt at han ikke ante at våpenet var ladd, og har fraskrevet seg ansvaret for Hutckins død. Han krever også erstatning.

Etterforskningen pågår fortsatt

Samtidig som de nye bildene ble frigitt, kom sheriff i Santa Fe Adan Mendoza med en oppdatering i saken.

Der forklarer han at etterforskningen fortsatt pågår, og at flere deler gjenstår. Blant annet undersøkelser av våpenet, fingertrykkanalyse, en rapport fra legen og analyse av Baldwins telefondata, gjengir BBC.

En talsperson for sheriffens-kontor i Santa Fe, sier til The New York Times at de valgte å frigi bilde- og videomaterialet etter en rekke forespørsler fra media, og fordi etterforskere ønsket å vise hvilken informasjon som gjensto før saken kan sendes videre til påtalemyndigheten.

Fikk millionbot

Forrige uke ble produksjonsselskapet til «Rust» bøtelagt for sikkerhetssvikt av arbeidstilsynet i New Mexico. De får kritikk for å ikke ta tak i «åpenbare farer» knyttet til våpenbruk under produksjonen.

Boten er på over 1,2 millioner kroner, melder nyhetsbyrået AP.

Rust-produksjonsselskapet sa gjennom en talsperson at de ville bestride funnene og sanksjonene fra arbeidstilsynet.