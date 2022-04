Carew unngikk pressen etter Økokrim-tiltale

Forrige uke ble John Carew tiltalt for grov skatteunndragelse. Tirsdag gikk han rett forbi pressen på rød løper.

John Carew dukket tirsdag opp på rød løper for premieren av Gudfaren-serien The Offer på Gimle kino i Oslo. Han tok seg imidlertid ikke tid til å stoppe for fremmøtt presse.

Carew, som er tiltalt for grov skatteunndragelse av Økokrim, vinket til pressen, men ville ikke snakke til noen av de oppmøtte mediene. Det bekrefter pressekontakten på stedet overfor TV 2.

Meldingen om at Carew er tiltalt av Økokrim kom forrige uke. Skattebeløpet som er unndratt utgjør nær 5,5 millioner kroner, ifølge Økokrim.

– Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp, har førstestatsadvokat Marianne Bender hos Økokrim uttalt.

– Jeg har selvsagt ikke unndratt skatt med vitende og vilje, har imidlertid Carew sagt i en pressemelding.

Den tidligere fotballspilleren har vært under etterforskning av Økokrim siden juni 2021.

Hans advokat, Berit Reiss-Andersen sier Carew har handlet i god tro og etter skatteråd fra sin rådgiver. Økokrim mener likevel det foreligger skjellig grunn til å mistenke Carew for grov skatteunndragelse.