«Tuting, spylevæske og kjefting er nærmest dagligdags for syklister i trafikken»

Saken om 17 år gamle Are Olai Langhelle, som ble påkjørt under trening i forbindelse med ritt i Danmark, er sjokkerende og grusom lesing.

REAGERER; Syklist og sykkelekspert Magnus Drivenes Foto: TV 2

Først ble rytteren fra Sandnes Sykkelklubb meid ned av en bilist bakfra, før bilisten stoppet for å skjelle ut og komme med trusler til Langhelle og hans lagkamerater som var med på turen.

Enhver syklist som ferdes på landeveien har opplevd farlige situasjoner som følge bilisters oppførsel. Tette forbikjøringer, brudd på vikeplikt, tuting, spylevæske og kjefting er noe av det som nærmest er dagligdags for syklister i trafikken.

Heldigvis går det som oftest bra. Derimot er saken om Are Olai Langhelle svært ubehagelig. Sandnes-syklisten slapp unna alvorlige skader, men beskriver en redsel for å komme tilbake på sykkelen i trafikken. Saken er en påminnelse om at man aldri er helt trygg som syklist.

For selv om de aller fleste bilistene man møter langs landeveien er flinke til å ta hensyn, er det dessverre altfor mange som er utålmodige og hissige.

Aggresjonen fra bilister mot syklister er nemlig så utbredt at en syklist som trener omtrent hver dag, vil møte på hissige og farlige bilister flere ganger i uken.

Aktive landeveissyklister legger bevisst treningsøktene til veier der det er lite trafikk for å unngå flest mulig situasjoner med bilister. Det var også tilfelle på treningsturen til Sandnes Sykkelklubb i Danmark.

Det er derfor utrolig ekkelt å lese om at klubben møtte en gæren bilist på en svært lite trafikkert vei. Det bør være sånn at når man er ute og sykler og treffer på bilister, så skal man være trygg på at bilisten ligger bak til det er trygt å kjøre forbi med god avstand.

Det er nemlig ikke så vanskelig. Det handler om å puste med magen, ligge bak med god klaring, og vente til det er klart før man kjører forbi. Det er faktisk veldig enkelt. Har man ikke tålmodighet til det, er man ikke egnet til å ha førerkort.

Påkjørselen i Danmark er ikke unik. Jeg vet om flere syklister som enten har blitt påkjørt selv, eller forsøkt påkjørt. I tillegg kommer de utallige farlige situasjonene hvor det er så svært lite som skal til før det går galt. Jeg har mange timer på sykkelen i Oslo og omegn. Jeg har sluttet å bli overrasket når jeg møter på hissige bilister som skaper farlige situasjoner.

Jeg er en relativt erfaren syklist, både i konkurranse- og treningssammenheng. Jeg tør ikke tenke på hvor ekkelt det er for syklister med mindre erfaring enn meg.

Vær tålmodig, pust med magen, nyt synet av at andre mennesker er ute i aktivitet Magnus Drivenes

Alle farlige situasjoner jeg har møtt på landeveien i treningssammenheng er forårsaket av enten uoppmerksomme eller aggressive bilister. Det kreves en holdningsendring blant den lille, men farlige minoriteten av bilister som utsetter syklister for fare.

Jeg håper virkelig at Are Olai Langhelle kommer seg raskt etter den voldelige påkjørselen i Danmark - både fysisk, og ikke minst mentalt. Det kan ikke være lett for Langhelle og hans medsyklister i Sandnes Sykkelklubb å komme seg ut i trafikken etter en slik hendelse.

For at det skal skje er min oppfordring til alle bilister der ute så utrolig enkel som dette: Vær tålmodig, pust med magen, nyt synet av at andre mennesker er ute i aktivitet, og vent til du kan kjøre helt over i motsatt kjørefelt før du kjører forbi.