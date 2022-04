Slik minnes Origi-fetteren oppstandelsen rundt bildet fra Ørskogfjellet

Vi må skru klokken tilbake til oktober 2018. I det som var Divock Origis første innlegg på Instagram dukket det - smått absurd - opp et bilde av Liverpool-stjernen fra den norske fjellheimen. Nærmere bestemt Ørskogfjellet mellom Sunnmøre og Romsdal.

– Det var jeg som var fotografen. Det var et bra bilde. Jeg burde vært fotograf, sier Arnold Origi og ler hjertelig når vi møter ham på anlegget til Hareid IL, der han er spiller- og trenerutvikler.

Hans mer berømte slektning var på denne tiden utlånt fra Liverpool til Wolfsburg og hadde en sjelden frihelg. Den benyttet han til et aldri så lite norgesbesøk.

– Jeg pleide å skryte veldig mye av Norge når jeg snakket med ham. Og jeg foreslo at vi skulle legge ut på en roadtrip når han fikk tid. Så kom han på besøk. Vi var på vei til Bergen da vi stoppet på Ørskogfjellet for en tissepause. Du merker ikke hvor vakkert det er når du sitter inne i bilen, men da vi kom ut. . . Wow! Det var så mektig og så vakkert. Da tenkte jeg at jeg måtte ta et bilde for å ha det som et minne, forteller Arnold.

Sendte Liverpool til finalen

Da Divock Origi noen måneder senere var tilbake i varmen i Liverpool og sendte klubben til Champions League-finalen – med to scoringer i den spinnville 4-0-seieren over Barcelona - var det ikke få som hadde det moro på sosiale medier angående bildet blant mose og lyng i høstfarger.

– Det var en veldig fin tur. Vi hadde det utrolig gøy. Jeg er glad han likte det, sier Arnold.

Nå er Liverpool tilbake i det gode semifinaleselskap i Champions League. Onsdag kveld møter de Villareal på Anfield. Og Divock – som i 2019 fulgte opp med 2-0-scoringen i finalen mot Tottenham - er nok en gang klar til å bidra.

27-åringen fra Belgia, som har levd et Liverpool-liv i skyggen av Mohamed Salah og co, var søndag involvert i 1-0-scoringen mot Everton før han fulgte opp med å sette inn 2-0 på egen hånd.

– Jeg sendte ham en melding og gratulerte. Han var fornøyd, sier slektningen på Sunnmøre.

Vant cupfinalen med LSK

Arnold Origi har selv en lang fotballkarriere bak seg. Han kom til Norge i 2007 og har stått i mål for flere norske fotballklubber. I 2017 ble han Lillestrøms redningsmann i cupfinalen mot Sarpsborg.

I fjor spilte han 2. divisjonsfotball for Hødd og var innstilt på å fortsette å spille fotball. Men som 38-åring var det ingen klubber som var villig til å ta sjansen.

Divock Origi scoret to mål mot Barcelona og sendte Liverpool videre forrige gang de var i semifinalen i Champions League. Foto: Phil Noble

– Jeg prøvde å få napp i hele fotball-Norge. Alle sa at «vi vet at du er en god keeper, men dessverre så er du for gammel». I stedet fikk jeg jobb i Hareid IL. Her trives jeg veldig godt. Det nærmeste man kommer følelsen av å vinne en fotballkamp, er å trene barn og unge, og se at ting begynner å ta form.

Mellom tre treninger på det fantastiske anlegget til klubben som fyller 100 år i år forteller afrikaneren at han ikke er enig i at kontrastene er så store i forhold til det fetteren driver på med i Liverpool.

– Egentlig ikke. Til syvende og sist handler det om fotball. Og lidenskapen til det du holder på med.

Arnold Origi har en lang karriere som keeper bak seg. Han har mye å lære bort for unge Hareid-spillere. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

På julefest med Liverpool-stjernene

Mens Arnold vokste opp i Kenya, ble hans fetter født i Belgia. Fedrene deres er brødre og spilte begge på det kenyanske landslaget. Under oppveksten tilbrakte Divock feriene i Kenya.

– Vi har veldig mye kontakt med hverandre. Og jeg pleier å reise til Liverpool og besøke ham når jeg har muligheten til det. Jeg har fått vært med ham på julefest med klubben og har kommet i kontakt med flere av de andre spillerne. Det er ydmyke og hyggelige folk. Og Liverpool er en hyggelig by. Jeg er egentlig Juventus-supporter, men hvis jeg skal heie på et lag i England så er det naturligvis Liverpool, forteller han.

Han er klar på hvorfor søskenbarnet har nådd så langt.

– Han jobber steinhardt hver eneste dag. Han ønsker å bli god og å bli bedre som en spiss. Det er ikke noen annen hemmelighet enn det. Dette er noe som ligger i familien. Dette er noe vi har lært fra foreldrene våre. Både faren til Divock og min pappa har spilt fotball på høyt nivå, så dette er noe vi har fått fra dem, mener Arnold.

Foran kveldens semifinale i Champions League strømmer minnene tilbake til mai-kvelden i 2019, der Liverpool lå under med tre mål etter den første kampen i Barcelona.

Oppgaven med å ta seg til finalen virket umulig. Men 1-0-scoringen til fetteren tente håpet om at det var mulig. Og 4-0-målet til samme mann sendte dem utrolig nok videre, etter et utgangspunkt som så tilnærmet umulig ut.

– Vi var veldig stolte og glade på hans vegne. Vi vet hvor hardt han jobber, og som familiemedlem vet vi litt om hva slags press de spillerne der har på seg, sier Arnold - som på dette tidspunktet spilte for den finske klubben Helsingfors IF.

I finalen mot Tottenham noen uker senere var hele slekta tilstede. Da fikk de se den giftige avslutteren sette inn 2-0-målet i Madrid.

– Det er slikt man drømmer om som ung, men hva det betyr for Divock? Det er personlig, så det må han svare på selv. Det handler om respekt for ham, sier Arnold - som er svært bevisst på at han ikke skal utlevere fetteren.

Slik så det ut da Liverpool og Divock Origi feiret Champions League-triumfen i 2019. Foto: Oli Scarff

Håper på Divock til Hareid

Han har vært på flere kamper denne sesongen. Nå som han har lagt keeperhanskene på hylla, er det lettere å dra til England for å følge fetteren. Arnold er invitert over for å se semifinalen mot Villareal, men da TV 2 snakket med ham så sent som tirsdag ettermiddag var han fortsatt usikker på om skulle ta turen. Forpliktelsene overfor Hareid stikker dypt og for klubbledelsen overrasker det ikke at han prioriterer barn og unge på Sunnmøre foran stjernene i Liverpool.

– Arnold startet i jobben i mars og har siden da gjort en fantastisk jobb med spillerne og trenerne i Hareid IL, noe som har gitt hele klubben et løft. Han har et brennende engasjement for unge spillere som har lyst til å legge ned en ekstra innsats for å bli så god som mulig. Han har i tillegg tatt på seg å være trener for G14 på frivillig basis. Det sier litt om innstillingen til Arnold, sier daglig leder Ola Kalvø Vattøy.

Nå håper Hareid IL - som i tillegg til fotball også driver med friidrett, håndball og turn - å lokke Divock Origi på en ny norgesferie.

– Hareid IL fyller 100 år i år og skal ha forskjellige arrangement i løpet av året der vi får feiret idrettslaget skikkelig. Ett av disse er en showkamp, 12. juni, der tidligere legender skal møte dagens A-lag. Her håper vi å få på plass Divock Origi om han har fri. Det vil i så fall være litt av et trekkplaster, sier Kalvø Vattøy.

Uansett; først venter semifinalen mot Villareal.

– I fotball kan man ikke ta ting på forskudd. Villareal er et godt lag, så vi må vente og se hvordan det går. Som supporter håper jeg på seier og finale, men hvordan det går har jeg ikke peiling på, sier Arnold Origi.