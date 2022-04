Hevder Netflix-stjerne lyver om idrettskarrieren

«Jeg var svømmer, bare så du vet det. Jeg kvalifiserte meg til OL.»

Det sier realitystjernen Emma Hernan i den nyeste sesongen av Netflix-programmet «Selling Sunset».

Uttalelsen har vakt oppsikt i svømmekretser, der man ikke klarer å oppdrive verken resultater, konkurrenter eller trenere som kan legitimere det hun sier.

Også i 2020 kom hun med lignende uttalelser på programmet Life Stories with Joanna Garzilli. Ifølge SwimSwam uttalte hun der at hun «endte opp med en tid som kvalifiserte henne for OL», men at hun ga seg med svømming som 16-åring for å bli modell i Paris.

Det er uklart nøyaktig hva Hernan mente med sine uttalelser, men SwimSwam har gått grundig til verks. I tillegg til å søke i diverse databaser, har de også snakket med lokale trenere i området hun vokste opp. Ingen av de kunne komme på en svømmer med det navnet.

Det får nettstedet til å konkludere med at «selv om Hernan sannsynligvis svømte et sted, kan vi bare ikke finne noen bevis – og spesielt ikke den typen bevis som ville eksistert for en svømmer som hadde tider som kvalifiserte henne til OL i en alder av 16.»

Blant de som har reagert på Hernans uttaleser er den danske svømmestjernen Jeanette Ottesen.

Ifølge bt.dk la hun ut en Instagram-story der hun skrev «Jeg har vært med i en del OL, hvor var du Emma Hernan?».

Ottesen har vært med i hele fem OL.

«Selling Sunset» er en realityserie som følger de ansatte i et eksklusivt eiendomsmeglerfirma i Los Angeles.