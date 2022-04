Skikometen hyllet Putin. Det skjuler et mørkt bakteppe

Tirsdag var Russlands nye skistjerne Veronika Stepanova blant flere olympiske mestere fra OL i Kina som fikk den såkalte «fedrelandsorden» av president Vladimir Putin.

– Jeg er veldig stolt over at jeg i dag mottar en så høy utmerkelse fra vårt lands president. Tusen takk for at du heiser landets flagg høyt. Vi skal ikke ta det ned igjen. Jeg lover. Takk, sa det 21 år gamle Stepanova fra talerstolen i retning president Putin.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Julie Wilhelmsen, mener idrettsutøvere blir brukt i russisk propaganda.

RUSSLAND-EKSPERT: Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitiske institutt, Julie Wilhelmsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Putin bruker idrettsutøvere for å forsterke den fortellingen som er hans hovedfortelling om Russland, nemlig at Russland er sterkt, at noen forsøker å bringe Russland til knærne og at Russland historisk sett er en sterk stat som vinner i kamp, sier Wilhelmsen, og fortsetter:

– Så han (Putin) kan understreke den fortellingen som han har fortalt i mange år og som selvsagt er spesielt viktig nå fordi den understreker den løgnaktige fortellingen om at Ukraina utgjør en nazi-trussel for Russland som man må stå imot og som man vil klare å stå imot.

Usikker på om utøverne sier det av fri vilje

Russlands olympiske utøvere måtte konkurrere under nøytralt flagg under OL i Kina på grunn av den systematiske russiske dopingen før Sotsji-OL på hjemmebane i 2014. Etter Russlands invasjon i Ukraina har de fleste russiske utøvere blitt utestengt fra internasjonal idrett.

– Jeg er like gammel som århundret. Jeg ble født i januar i 2021. I min levetid har Russland igjen blitt sterkt, stolt og vellykket. Ikke alle i verden liker det, det er åpenbart. Men vi er på rett vei, og vi vil definitivt vinne, akkurat som vi vant i OL, sa Stepanova fra talerstolen.

Wilhelmsen er usikker på om Stepanovas ord kommer av fri vilje, eller om det er noe hun må fortelle.

– Det vet jeg ikke. Det vi vet er at det er mange i den russiske befolkningen som tar i bruk denne retorikken om at Russland er stort og sterkt og blir urettferdig behandlet. Det er en retorikk som finner gjenklang i deler av den russiske befolkningen, sier Wilhelmsen.

– Har et press på seg

Det russiske stjerneskuddet gikk den russiske olympiske komité inn til OL-gull på langrennsstafetten i Beijing. Wilhelmsen mener det er vanskelig å vite hvilke utøvere som mener hva fordi presset fra myndighetene om hva man skal si er stort og blir lagt merke til.

– Vi vet jo for eksempel at det er lover i Russland som kan gi deg 15 år i fengsel hvis du omtaler det som reelt sett er en krig mot Ukraina som en krig mot Ukraina. Det vil jo også være slik at alle som har en posisjon i Putin-systemet, og det kan også være idrettsutøvere, vil nok ha et press på seg til å følge den offisielle linjen for å beholde jobben sin og for å ha den beskyttelsen for å fortsatt være en sportsstjerne, sier Wilhelmsen.

Flere av Russland største OL-helter var tilstede under prisutdeling i Kreml tirsdag. Kunstløpsstjernen Kamila Valieva, som mistet gullet i lagkonkurransen i Beijing på grunn av en positiv dopingprøve, hyllet også Putin fra talerstolen.

– Kjære Vladimir, vi setter veldig pris på at du fant tid til å møte oss, og det er en stor ære for meg å motta «fedrelandsorden» fra deg på min 16-årsdag. Takk for at du verdsetter sport og støtter utøvere. Det er veldig viktig for oss, sa Valieva.

– Er det sånn at de nesten må stille opp å si det de sier?

– Ja, det tror jeg. Jeg hører en del stemmer nå som er forbannet på russere flest fordi de ikke protesterer mer og at man tenker at man selv ville protestert mer, men jeg er ikke så sikker på hvis jeg skulle tenke på meg selv hvor modig jeg egentlig hadde vært når situasjonene er så alvorlig som den er i Russland i dag når det gjelder å opponere mot den offisielle linjen. Det kan potensielt få veldig store konsekvenser, sier Wilhelmsen.