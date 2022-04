Frykter konsekvensene av Twitter-oppkjøpet

– Jeg håper mine kritikere vil fortsette å være på Twitter. Det er det ytringsfrihet handler om!

Dette skrev Elon Musk selv på Twitter etter at det ble kjent at han kjøper mikromeldingstjenesten for svimlende 44 milliarder dollar.

Han har ved flere anledninger kritisert Twitter for moderering og sensur av meninger selskapet ikke mener er akseptable.

Misbruk av autoritære regimer

Om Musk mener at ingen meninger skal sensureres, vil dette kunne føre til en uheldig utvikling, mener Anine Kierulf, førsteamanuensis i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Ytringsfrihet er et av hennes spesialfelt.

GRENSER FOR YTRINGSFRIHET: Anine Kierulf, førsteamanuensis i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det at han ønsker mer ytringsfrihet, vil jo mange på et ideelt plan være for, men det har vist seg å ikke være så lett å få til i praksis. En del ytringer er ganske negative. Spredning av terroroppfordringer, overgrep mot barn, oppfordringer til etnisk rensing, misbruk av autoritære regimer overfor egen befolkning eller undergrupper, sier Kierulf.

Twitter brukes som identitet

Oppkjøpet innebærer at Twitter blir tatt av børs, og mange peker på at makten over den enorme informasjonsmengden, og hvordan eierne forvalter den, nå vil være fordelt på langt færre enn tidligere. En slik informasjonsmengde kan misbrukes om de med slike intensjoner får tilgang på den.

– Vi skal være klar over at Twitter også er en tjeneste som av mange brukes som pålogging på andre tjenester. Twitter er mer enn en kommunikasjonsplattform, det er også identitet.

Det sier Torgeir Waterhouse, en av Norges fremste eksperter på IT-sikkerhet gjennom 20 år og grunnlegger av Otte AS.

Han peker på at Twitter inneholder så mye informasjon om så mange brukere at mulighetene er mange for dem som ønsker mer makt og innflytelse.

– Det som kan gjøres er å følge med på data, overvåke folk, se på nettverk mellom mennesker. Og man kan bruke det til å plante historier. Det har det vært mye diskusjon om de siste årene, at Twitter har blitt brukt til dette.

EKSPERT: Torgeir Waterhouse, en av Norges fremste eksperter på IT-sikkerhet gjennom 20 år og grunnlegger av Otte AS. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Samarbeidet med Kina

Også Kierulf ser med bekymring på at kontrollen med selskapet blir mindre når det nå blir tatt av børs.

– Det har alltid være en bekymring rundt hva de bruker alle informasjonen de får om oss, og hvordan de bruker sin kunstige intelligens til å manipulere oss ytterligere, sier hun.

Hos noen har det vakt bekymring at Elon Musk har et tett samarbeid med kinesiske myndigheter gjennom det produksjonsanlegget for Telsa model 3 og model Y i Shanghai.

Gigantanlegget her spytter ut ikke mindre enn 44 Teslaer hvert eneste minutt. Fra før er det kjent at kinesiske produsenter av batterier er storleverandører til Elon Musks bilkonsern.

Jeff Bezoz, han som var verdens rikeste før Musk, var blant de som med bekymring så denne koblingen da oppkjøpet av Twitter ble kjent.

Elon Musk har tidligere sagt at Twitter er det digitale bytorget.

TWITRET: Jeff Bezoz spør seg om Musk gjorde kineserne en tjeneste.

Bezoz skrev -på Twitter: «Interessant spørsmål: Fikk kinesiske myndigheter nettopp litt innflytelse over bytorget? »

Torgeir Waterhouse mener det er vanskelig å vite noe om Twitter-oppkjøpet vil kunne gi kinesere tilgang til informasjonsmengder de ellers ikke vill ha hatt, men peker på at slike koblinger alltid vil være en kilde til bekymring.

Alltid bekymring

– Den type bekymringer generelt er det grunnlag for, alltid, med denne type store tjenester. Hvem er det som kontrollerer de, hvilke påvirkningsmuligheter er det for de som kontrollerer de? Dette viser hvor viktig det er med transparens og innsyn i hvem som eier hvilke selskaper slik at man kan ha kontroll og oversikt.

– En av de store utfordringene med internett, er at vi baserer oss på reguleringer og verdisyn i andre land, og tar for gitt at det passer vår kultur og våre forventninger og tradisjoner, sier Torgeir Waterhouse.