Alle de fem tiltalte i Boligbygg-saken er dømt til fengsel

Geir Fredriksen, Carl Thomas Andersson, Geir Normannseth og Per Øyvind Martinsen dømmes alle for grov korrupsjon. Nils Waldre Wiig er dømt for hvitvasking.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

I saken ble bygårder og leiligheter videresolgt til det kommunale foretaket Boligbygg med milliongevinst. Fire av mennene er dømt for korrupsjon, mens den femte er dømt for å ha hvitvasket utbytte fra korrupsjonen, opplyser Økokrim i en pressemelding.

– Korrupsjon er ødeleggende for folks tillit til en velfungerende offentlig sektor, som igjen er en forutsetning for et stabilt demokrati, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Dommen er på nær 100 sider.

Saken, som ble rullet opp av Dagens Næringsliv i 2017, regnes som Oslo kommunes største korrupsjonssak noensinne. Alle fem har nektet straffskyld.

Store ressurser i etterforskningen

Den omfattende dommen viser alvorligheten av korrupsjon innenfor offentlig virksomhet, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

– Vi kommer til å prioritere høyt å etterforske korrupsjon, særlig i det offentlige, videre. Dommen viser også at det er viktig at vi har brukt ressurser på etterforskning av saken, sier Kampen til DN.

Én av mennenes forsvarer, advokat Trond Aansløkken, sier at de skal anke dommen. Når det gjelder de øvrige forsvarerne, varsler de enten mulig anke eller har ikke besvart DNs henvendelser.

Tre av mennene dømmes til å betale sakskostnader på 120.000 kroner hver. I tillegg må to av mennene tåle en inndragning av utbytte på til sammen nær 3 millioner kroner.

– Utnyttet en sårbar situasjon

Boligbygg bestilte en gransking av saken etter DNs artikkelserie høsten 2017. Kjøp av rundt 500 leiligheter for til sammen 1,4 milliarder kroner ble ettergått av granskere fra revisjonsfirmaet Deloitte.

Granskerne konkluderte ett år senere med at kommunen hadde betalt en overpris på mellom 80 og 115 millioner kroner for eiendommene.

– De tiltalte har utnyttet en sårbar situasjon i kommunen, der det var snakk om forvaltning av store summer over kort tid. Det var forholdsvis stort spillerom for dem som ville utnytte situasjonen, sa politiadvokat Marthe Smestad i Økokrim i retten.