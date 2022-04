Vurderer å sende tyngre utstyr til Ukraina: – Vil komme mer

RAMSTEIN, TYSKLAND (TV 2): Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier det vil komme mer utstyr fra Norge til Ukraina, og at det vurderes fortløpende om det skal sendes tyngre utstyr.

Tirsdag var USA vert for 40 allierte land som møttes på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland for å diskutere Ukrainas langsiktige forsvarsbehov.

Fra Norge deltok forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Begge mener Russlands offensiv øst i Ukraina nå signaliserer en ny fase av krigen.

– Det er usedvanlig viktig at de ikke vinner fram der. Alle oss som har troa på det liberale demokratiet og en verdensorden som tar hensyn til demokratiske verdier, må nå stille opp tungt for Ukraina så de kan forsvare seg mot den russiske aggresjonen, sier Gram til TV 2.

Ifølge forsvarssjef Kristoffersen ble det på møtet tirsdag diskutert bidrag til Ukraina på kort sikt, for å hjelpe i kampen om Donbas, men også på lengre sikt, når de skal bygge opp igjen sitt land og forsvar.

DISKUTERTE VÅPENHJELP: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier våpenhjelp på kort og lengre sikt ble diskutert tirsdag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Vurderer tyngre utsyr

Ifølge Gram foretas det en kontinuerlig vurdering av om Norge skal bidra med tyngre våpen og utstyr til Ukraina enn vi foreløpig har gjort.

– Vi vurderer det etter utviklingen i krigen, og annonserer ikke noe konkret før det eventuelt kommer fram, sier han.

På spørsmål om bidrag med tyngre våpen kan gjøre Norge mer involvert i krigen, svarer Gram at Norge ikke vil være en aktiv krigspart, men hjelpe et land med å forsvare seg.

STRIDSVOGNER: Ifølge forsvarssjefen er stridsvogner blant utstyret Ukraina har behov for. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi har sendt våpen og annet utsyr i flere runder tidligere. Det vil komme mer, og vi registrerer at flere land sender tyngre våpen.

Forsvarssjef Kristoffersen forteller at det Ukraina først og fremst har behov for nå er ammunisjon, men også tyngre utstyr som stridsvogner og tyngre artilleri for å erstatte det som er tapt.

– Totalt uakseptabelt

Mandag uttalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at faren for atomkrig er «reell». Forsvarsministeren og forsvarssjefen reagerer sterkt på Lavrovs utsagn.

– Jeg reagerer veldig sterkt på det. Det er totalt uakseptabelt at man rasler med atomvåpenet. Det må vi ta stek avstand fra, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Er det fare for atomkrig?

– Nei, det er en grense Russland ikke skal krysse på noen som helst måte. Det er ikke noen eksistensiell trussel mot Russland, og det vet Putin veldig godt. Han startet krigen, og han kan avslutte denne krigen, svarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

HØYRE HÅND: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (t.h.) omtales ofte som president Vladimir Putins høyre hånd. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP Photo / NTB

– Ingen er tjent med en atomkrig

– Dagens samling skal bli et månedlig treff i kontaktgruppen for å diskutere Ukrainas behov, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin etter møtet.

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag fikk Austin spørsmål om han frykter at krigen i Ukraina vil spinne ut av kontroll, med bruk av atomvåpen.

– Jeg tror at å hause opp mulig bruk av atomvåpen er farlig og lite hjelpsomt. Ingen ønsker en atomkrig. Ingen er tjent med en atomkrig.

FARLIG UTTALELSE: USAs forsvarsminister Lloyd Austin kaller Lavrovs atomvåpen-uttalelse farlig og lite hjelpsom. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

Austin sa også at han er fornøyd med Tysklands «viktige beslutning» om å støtte Ukraina med mobilt luftvernskyts. Våpensystemet er en variant av stridsvognen Leopard, og vil ifølge Austin tilføre Ukraina viktig kapasitet.

– Vi er alle fast besluttet om å hjelpe Ukraina med å vinne i dag og bygge en sterk morgendag, sier Austin.