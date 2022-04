Tapte etter gigantisk tabbe: – Hårreisende

Saken oppdateres!

AKKURAT NÅ: Se oppsummering av dagen og de resterende partiene på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Det så lenge ut til at Magnus Carlsen skulle beholde ledelsen i dag fem av Champions Chess Tour: Oslo Esports Cup. Verdensmesteren presset nederlandske Jorden Van Foreest i første halvdel av dagens match.

En gigantisk tabbe fra nordmannen i andre parti gjorde at maktforholdet gjorde en helomvending. Trekket fikk både Carlsen og ekspertene i TV 2s sjakkstudio til å måpe.

– Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal forklare det, kommenterte Carlsen selv om tabben.

IMPONERER: Jorden Van Foreest vant mot Magnus Carlsen etter seier i andre parti. Foto: Martin Leigland

Tapet mot Van Foreest gjør at 16 år gamle Rameshbabu Praggnanandhaa leder turneringen med 12 poeng av 15 mulige. Den indiske superstjernen har kun tapt mot verdensmesteren hittil.

Berget remis

Det så ut til at Carlsen kunne greie å slå tilbake i matchens tredje parti. Prosentene gikk tydelig i nordmannens favør i løpet av midtspillet.

– Det er skikkelig dårlig spilt av Van Foreest, kommenterte Jon Ludvig Hammer i sjakkstudio.

Nok en gang greide ikke nordmannen å holde på presset. En unøyaktig avgjørelse gjorde at Carlsen for andre parti på rad hadde problemer.

31-åringen forsvarte seg godt i det som ble et utfordrende sluttspill, og greide til slutt å berge remis.

Fikk inn forberedelse

I dagens siste hurtigparti måtte Carlsen vinne for at matchen skulle gå til omspill. Van Foreest overrasket i åpningen, og nederlenderens sekundant, norske Johan-Sebastian Christiansen, bekreftet til TV 2 at åpningsvalget var en forberedelse.

Det så tilsynelatende stygt ut for Carlsens vinnersjanser, men det ble spekulert i om nederlenderen hadde spilt feil. Prosentene pekte sterkt i nordmannens favør etter åpningen.

Van Foreest greide å beholde kontrollen til tross for et presset sluttspill. Etter 68 trekk var remis et faktum. Nederlenderen sikret dermed en sensasjonell matchseier, og Carlsen mistet ledelsen i turneringen.