Raser mot bandyforbundet: – Et rent helvete

– Jeg har vært aktiv i norsk innebandy siden 1988 som spiller og deretter i ulike verv. De siste årene har jeg valgt å ta fullstendig avstand fra alt. Jeg har fått det forbundet så langt opp i halsen. Nå topper det seg helt, og jeg er så frustrert at jeg ikke klarer å sitte stille. Dette er et rent helvete, sier Garcia til TV 2.

Bakgrunn for de kvasse ordene fra Garcia er en avgjørelse fra Norges Bandyforbund (NBF). 22. april sendte de ut en pressemelding med tittelen «Generasjonsskifte på herrelandslaget».

«Kvalifiseringen skal spilles i Koceni i Latvia i perioden 25. – 28. mai. I den anledning er det med stor glede forbundet kan presentere et nytt herrelandslag bestående av unge og spennende spillere. Forbundet ser det som naturlig at landslagssjefen for U19 menn, Patric Jonsson, som kjenner disse spillerne godt, tar over som fungerende landslagssjef og leder laget under VM-kvalifiseringen .

Norges Bandyforbund takker Johnny Petersen og hans mannskap for deres lange og viktige bidrag til norsk innebandy og ønsker hele Norge «Velkommen inn» som tilskuere i en spennende, underholdende og engasjerende VM-kvalik og et påfølgende VM i Sveits i november.», skriver forbundet i pressemeldingen.

Mandag denne uken presenterte den nye fungerende landslagssjefen Jonsson troppen til kvalifiseringskampene. Norge imponerte i VM i Finland i desember 2021. Fra den troppen er hele elleve mann byttet ut.

– Det inkluderer Ketil Kronberg, som har blitt kåret til verdens nest beste spiller og Daniel Gidske som har vært kaptein siden 2016, vært på landslaget i 12 år og spiller toppdivisjonen i Sverige. I tillegg er det Ole Mossin Olesen. Han er Norges desidert beste poengplukker. De tre pluss åtte andre ble utelatt uten informasjon utover pressemeldingen som kom i forrige uke, sier Garcia.

Dette er ikke første gang det er bråk knyttet til landslagsuttak. Bare én måned før VM i fjor trakk både landslagssjef Johnny Petersen og flere spillere seg fra landslaget. Bakgrunnen for det var at NBF nektet landslagssjefen å ha med tre av spillerne som han hadde tatt ut til landslagstroppen.

Petersen mente at han hadde rett til å velge spillerne han vil ha med til VM selv, mens NBF mente at landslagssjefen kun kunne innstille spillere til uttak, og at innstillingen så måtte godkjennes av forbundet.

Leder i seksjonsstyret i innebandyforbundet Paal Saastad forteller følgende til TV 2:

– Bakgrunnen på den nye strategien er fra tilbakemeldinger fra tidligere ledelse og spillere på landslaget hvor det er ønsket et skifte på kultur og holdninger for å delta på den internasjonale arenaen. Det er signalet vi har sendt videre til administrasjonen. Dette handler om en langtidsplan hvor vi vil bygge et landslag som kan kjempe i toppen fremover, sier han til TV 2.

Han poengterer at dette egentlig kun er en «gladsak». Garcia forteller til TV 2 at den nye landslagstreneren skal ha fått beskjed om at spillere født før 1998 ikke skal tas ut, og at kun tre spillere som er eldre er tatt ut på grunn av rutine og kontinuitet. Det reagerer Saastad på.

– Landslagssjefen har ikke fått noen krav. Landslagssjefen har tatt ut de han vil ha med. Han har også vært i kontakt med aktuelle kandidater som av ulike årsaker har takket nei etter det jeg vet. Jeg har lest at noen mener det er satt en aldersgrense er jo helt feil. Det er tre spillere som er født før 1998 som er tatt ut.

Generalsekretær i Bandyforbundet Tomas Jonsson stiller seg også undrende til kritikken. Han, som Saastad, påpeker at de som kritiserer ikke har vært i kontakt med dem.

– Etter episoden i forkant av VM i fjor har vi gått gjennom mye og pratet med mange. Vi kom frem til at vi ønsker å bygge opp et bedre fundament på treningskultur. Vi er nå i en situasjon hvor det er fornuftig med et generasjonsskifte. Vi har gitt landslagsledelsen de føringene og så har de tatt ut etter det, sier Jonsson til TV 2.

– Er det riktig at dere har satt en aldersgrense til landslagstreneren?

– Føringene fra oss er at vi skal legge til rette for yngre. Det er direkte feil at vi har satt en aldersgrense. Det er ikke riktig.

Han poengterer også at Johnny Petersen har «støttet prosessen fullt og helt».

– Etter en lang samtale var han enig. Han hadde ikke særlig ambisjoner om å fortsette hos oss heller. Han foreslo faktisk en del av spillerne som er tatt ut på et slikt strategisk løp. Han hadde vel omtrent ti navn på ulike spillere. Vi er ganske enig med hva som er strategisk fornuftig i et lengre perspektiv.

TV 2 oppdaterer saken.