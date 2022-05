«Kong Halvor» om uvanlig hobby: – Det fungerer som medisin

God morgen Norge (TV 2): Influenser Halvor Harsem utforsker steder som ikke står øverst på andres bucketliste. Nå avslører han at utfluktene pleier et «rotete hode».

Halvor Harsem er en såkalt «urban explorer». Gjennom et liv preget av mye kaos, har han søkt tilflukt i nedlagte fabrikker og forlatte tuneller.

Nå åpner han opp om den uvanlige interessen og oppveksten sin i Asker.

Tøff start på livet

Natt til 7. april 1990 befant Halvor seg om bord på bilfergen «Scandinavian Star» sammen med sine foreldre. Han var bare to år gammel og skulle bli storebror. Sånn ble det ikke. Båten begynte å brenne. Halvor ble berget av sin far, men moren og hans ufødte bror omkom i ulykken.

Halvor forteller at han har et sterkt bånd til sin far.

– Han har inspirert meg til å være nysgjerrig.

STERKT BÅND: Halvor var ofte på bilturer med faren i oppveksten. Foto: Privat

I Asker minnes Halvor en trygg og god oppvekst sammen med faren sin, og en trang til å finne på ting som ikke alle andre drev med.

– Vi var mye på bilturer. Da kjørte vi småveiene og stoppet så mye som mulig for å se på ting. Det er pappa som har gitt meg en lyst til å utforske, forteller Halvor til God morgen Norge.

Urban utforskning

Selv beskriver Halvor seg som en «hyper klovn». Dette førte til utfordringer på skolebenken.

UNDER BAKKEN: Halvor Harsem beskriver en spesiell følelse som oppstår når han befinner seg på steder som mange ikke vet om. Foto: Privat

– Jeg har ADHD og syntes det var slitsomt og tungt med teorien på skolebenken. Etter hvert sluttet jeg for å jobbe, da ble jeg introdusert for urban utforskning. Det førte til en opplevelse av at det mettet et behov for nysgjerrigheten.

Halvor er kjent for å drive med denne typen utforskning. Han er stor på Youtube og Instagram med over 40 000 tilhengere. I tillegg driver han egen blogg, alt under navnet «Kong Halvor».

FORLATT: Dokumentasjon er en stor del av hobbyen. Foto: Privat

Gir en lyst til å lære

– Det fungerer som medisin, man får pleiet et rotete hode ved å hekte seg på et spor. Jeg har aldri klart å knagge meg på de tingene alle andre driver med. Det er et evig rush etter å gjøre noe eget.

Nå har Halvor skrevet boken «Norges skjulte eventyr», og debuterer dermed som forfatter.

Urban utforskning Fakta: Urban utforskning eller «Urban exploration» handler om å utforske menneskeskapte ting som er blitt forlatt. Hovedformålet til de som driver med dette er dokumentasjonen av steder folk fleste ikke får oppleve. Grunnregelen for urban utforskning er: «Take only photographs, leave nothing but footprints». Ved å bevege seg på falleferdige og forlatte områder kan en sette seg selv i fare. Urban utforskning er lovlig så lenge man ikke bryter seg inn på stedet man vil fotografere. Generelt ligger hobbyen i en juridisk gråsone, det har vært tilfeller hvor personer er blitt anmeldt for innbrudd. Kilde: Wikipedia

– Jeg skriver boken for alle, men spesielt for sånne som meg, som føler at de vil lære mer.

Han påpeker at boken er skrevet for at man skal lære, noe han selv har erfart ved å bedrive urban utforskning.

– Urban utforskning handler om historie. Det er litt som å dra på museum, bare på ordentlig. Man lærer mye, både om seg selv, men også om plassen man er på, og om historien rundt. Det gir en lyst til å finne mer informasjon enn den man får der og da.

VIL INSPIRERE: Halvor vil inspirere andre til å lære og være nysgjerrige. Foto: God morgen Norge

Halvor understreker at hobbyen kan by på farer.

– Du skal bygge opp en erfaring før du drar på oppdagelsestur, du må ha noe erfaring til å dyrke en sunn lyst. Det kan være ulovlig eller i en gråsone, så man må ha tunga rett i munnen. Det er en selv som har ansvaret for å utforske på en trygg og lovlig måte. Det viktigste er å sørge for at du har gode intensjoner for hvordan du foretar deg, sier Halvor og avslutter;

– Jeg vil inspirere andre til å være nysgjerrig.