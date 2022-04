Audi har hatt voldsom suksess med sine elbiler. e-tron, q4 e-tron og e-tron GT har alle truffet godt. Snart kommer de med en ny modell som etter alt å dømme vil havne på ønskelisten til mange nordmenn.

Familiebilen A6 er en modell som i flere tiår har solgt svært godt i Norge - og da særlig stasjonsvognen A6 Avant. Og det er den som nå står for tur, og skal bli elektrisk.

Det er bare to måneder siden verdenslanseringen av konseptbilen – A6 Avant e-tron concept. Men Broom har fått vite at den allerede i mai kommer på besøk til Norge.

Tusenvis på interesseliste

Konseptbilen skal stå tilgjengelig for publikum i Skur 13 på Tjuvholmen fem dager på rad, fra 14. mai.

– Interessen for denne klassikeren, endelig på elektrisk drivlinje, har virkelig truffet noe i det norske markedet, forteller Audi-direktør Elin Sinervo.

Audi Norge opplyser at tusenvis allerede står på venteliste for bilen som er planlagt å lanseres i 2024.

Mange har sansen for designet på A6 Avant e-tron concept.

Velger elektrisk

– 95 prosent av norske Audi-kunder velger allerede elektrisk. Med A6 Avant e-tron får de for første gang tilgang til en av våre virkelig store klassikere på elektrisk drivlinje. Det er strategisk viktig, og med på å styrke valget om elbil som en klar selvfølge, forklarer Audi-sjef Elin Sinervo.

Norge er et av de første landene som får besøk av bilen.

– Når det kommer til bruk og interesse for elbiler er det norske markedet helt i særklasse. Vi er derfor ordentlig stolt over at våre norske kunder er av de aller første som får se denne bilen «live», forteller Sinervo.

700 kilometer

A6 Avant e-tron skal bli en av de mest romslige bilene i klassen – og får en forventet WLTP-rekkevidde på opp til 700 kilometer.

– Det som kanskje er ekstra unikt med denne konseptbilen, er at den bilen som nå kommer til Norge er forventet å være svært lik den bilen som faktisk blir produsert og salgsklar i markedet, forklarer Sinervo.

Fra 2024 kan dette synet bli et ganske vanlig på norske veier.

Mye å velge mellom

Bilen er 4,96 meter lang, 1,96 meter bred og 1,44 meter høy. Den plasserer seg med det i den store premiumklassen. Dimensjonene er omtrent som på dagens fossile utgave av bilen.

Hjertet i A6 Avant e-tron – som i alle kommende biler som bygges på Audis PPE-plattform – blir ladeteknologien basert på 800 volt. Det gir mulighet til å lade batteriet med opptil 270 kW effekt.

Dette gir ladetider som er nær en tradisjonell drivstoffylling. Bare 10 minutter er teoretisk nok til å gi nye 300 kilometer rekkevidde.

Avanserte lyd

Dette med lys og lyssignatur har alltid vært viktig for Audi. Nå tar de det til et nytt nivå.

«Digital Matrix LED» og «Digital OLED»-teknologi gjør det mulig å oppnå god lysstyrke og et vidt spekter av funksjoner fra et minimalt overflateareal. Samtidig åpner teknologien for at kundene selv skal kunne stille inn lysene med nye funksjoner og personaliseringsmuligheter.

Små høyoppløste prosjektorer kan vise faresignal på bakken. For eksempel for å varsle syklister om at bildøren er i ferd med å bli åpnet.

Fire høyoppløste LED-prosjektorer er diskré plassert i bilens hjørner. De gir blinklyssignal, og kan tilpasses ulike markeds- og lovgivningskrav.

«Digital Matrix LED»-frontlyktene kan dessuten brukes som en slags filmprojektor. Dersom bilen for eksempel parkeres foran en vegg når du lader batteriet, kan fører og passasjer bruke tiden til å spille videospill på veggen foran bilen.

PS: Etter skyhøyt slag av e-tron og q4 e-tron, er det mye å velge mellom på bruktmarkedet. I skrivende stund ligger det over 700 elektriske Audi til salgs på finn.no. Her er det med andre ord mye å velge mellom,

